Тепер забрати авто можна за допомогою додатку Kyiv Smart City.
Дивися повний текст Водіям на замітку: З'явився новий спосіб швидко забрати авто зі штрафмайданчика.
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Додано: Вів 18 сер, 2020 11:23
Водіям на замітку: З'явився новий спосіб швидко забрати...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Водіям на замітку: З'явився новий спосіб швидко забрати авто зі штрафмайданчика.
Додано: Вів 18 сер, 2020 11:24
І доки триватиме це скотство? Мало того, що забирають приватне майно, мало того, що ти повинен платити ще шалені гроші якійсь приватній фірмі ні за що, так вони ще й працюють не цілодобово. Цікаво, хто з чиновників гріє руки на цій "послузі"?
Додано: Вів 18 сер, 2020 11:27
consulaugur
сколько будет длиться это скотство, когда водители бросают машины где попало, и тысячи других должны из-за быдла страдать. Конечно, кто-то из чиновников греет на этом руки. Но есть простой лайф-хак, как не попасть на штрафплощадку. Просто не нарушайте правила парковки, и все будет ок. Только не нужно рассказывать про "сначала постройте 100500 паркингов по всему городу, а я потом еще подумаю, нарушать или нет"
Додано: Вів 18 сер, 2020 11:44
Варто, щоб привчити не ставити авто аби де, ще й на штрафмайданцик везти десь так кілометрів за 100.
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