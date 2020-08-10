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Водіям на замітку: З'явився
новий спосіб швидко забрати...

Водіям на замітку: З'явився новий спосіб швидко забрати...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 18 сер, 2020 11:23

Водіям на замітку: З'явився новий спосіб швидко забрати...

Пропонуємо до обговорення:
Тепер забрати авто можна за допомогою додатку Kyiv Smart City.

Дивися повний текст Водіям на замітку: З'явився новий спосіб швидко забрати авто зі штрафмайданчика.
R2
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І доки триватиме це скотство? Мало того, що забирають приватне майно, мало того, що ти повинен платити ще шалені гроші якійсь приватній фірмі ні за що, так вони ще й працюють не цілодобово. Цікаво, хто з чиновників гріє руки на цій "послузі"?
consulaugur
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 сер, 2020 11:27

consulaugur
сколько будет длиться это скотство, когда водители бросают машины где попало, и тысячи других должны из-за быдла страдать. Конечно, кто-то из чиновников греет на этом руки. Но есть простой лайф-хак, как не попасть на штрафплощадку. Просто не нарушайте правила парковки, и все будет ок. Только не нужно рассказывать про "сначала постройте 100500 паркингов по всему городу, а я потом еще подумаю, нарушать или нет"
andretar
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Повідомлення Додано: Вів 18 сер, 2020 11:44

  consulaugur написав:І доки триватиме це скотство? Мало того, що забирають приватне майно, мало того, що ти повинен платити ще шалені гроші якійсь приватній фірмі ні за що, так вони ще й працюють не цілодобово. Цікаво, хто з чиновників гріє руки на цій "послузі"?

Варто, щоб привчити не ставити авто аби де, ще й на штрафмайданчик везти десь так кілометрів за 100.
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 18 сер, 2020 12:11

Re: Водіям на замітку: З'явився новий спосіб швидко забрати.

3 евро в час как в Парыжи в центре,и всех как ветром сдует.
Лишь бы на благое дело сборы пошли.
Vladik
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 сер, 2020 12:57

Муниципалитет, через коммерческие фирмы, тупо ворует тачки по городу, а потом требует денег, чтобы её вернуть. Из 3000 к уплате, только 250 грн. штраф в бюджет, остальное частным фирмам. Это схема.
eduard_k
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Повідомлення Додано: Вів 18 сер, 2020 13:26

  eduard_k написав:Муниципалитет, через коммерческие фирмы, тупо ворует тачки по городу, а потом требует денег, чтобы её вернуть. Из 3000 к уплате, только 250 грн. штраф в бюджет, остальное частным фирмам. Это схема.

Как уже писалось в коментах к подобной теме -- пусть хоть 5 в бюджет идет: цель этой "схемы" -- научить "паркунов" парковаться...
_hunter
 
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