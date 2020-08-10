Водіям на замітку: З'явився новий спосіб швидко забрати...

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Просто зарабатывайте себе сами, своим трудом. Не пробовали так? Не?
Или вы потомственный пролетарий, который привык не работать, а жить за чужой счет?
Тот кто сам себе зарабатывает, того не радуют возможности обобрать других, как это радует вас.
Faceless написав:Сколько видел, как эвакуируют авто - и ВСЕГДА 100% было за что
Врядли вы видели все случаи. Впрочем всегда к 100% правильно припаркованных машин всегда можно найти повод, найти какое-то нарушение. В крайнем случае повесть рядом с машиной нужный знак и сказать что припарковался с нарушением знака. Была бы возможность поиметь с этого денег, а повод найдут.
Опять местечковый "телепат" телепает?.. -- И пробовал и получается. И никак не могу понять -- почему я за парковку плачу, а "не мажеры" на пешеходном переходе паркуются. И еще и плачут на форумах -- "схемы! обижают!".
Хоть какое-то подтверждение этим словам будет? -- или фантазия совсем уже в отрыв от реальности ушла?..
Амвросий написав:Врядли вы видели все случаи. Впрочем всегда к 100% правильно припаркованных машин всегда можно найти повод, найти какое-то нарушение. Была бы возможность поиметь с этого денег, а повод найдут.
Я то, конечно, всех случаев эвакуаций не видел, но ведь вы в свою очередь приводите только собственные догадки, про "якобы можно всегда найти повод", при этом заявляя, что это как раз и есть типичная ситуация, "конторки зарабатывают". Что ж за типичная такая ситуация, что нет ни одного примера?
Да тут и телепатом не нужно быть, чтобы понять что вы не сами зарабатываете, а живете за счет госбюджета. Поэтому вас и радуют повышение налогов и штрафов, рост тарифов на коммунальные услуги монополистами, миллионные зарплаты директорам разваливающихся госпредприятий, зеленый тариф для олигархов по самой высокой в мире закупочной цене на солнечную энергию и тому подобная коррупция.
Здравомыслящий человек, который зарабатывает сам, а не живет за счет госбюджета, оправдывать такое не будет.
Faceless написав:Я то, конечно, всех случаев эвакуаций не видел, но ведь вы в свою очередь приводите только собственные догадки, про "якобы можно всегда найти повод", при этом заявляя, что это как раз и есть типичная ситуация, "конторки зарабатывают". Что ж за типичная такая ситуация, что нет ни одного примера?
Тут вы правы, я всего не видел и делаю субъективные выводы со своей колокольни, с учетом того что видел сам. Но на ютубе есть достаточно много видеороликов от блогеров прекрасно раскрывающих суть всех этих коррупционных схем со штрафмайданчиками.
Если вы не мажор и не их знакомый или родственник, то по сути беззащитны перед подобного рода методами вымогательства.
Востаннє редагувалось Амвросий в Вів 18 сер, 2020 16:06, всього редагувалось 1 раз.
Да тут и телепатом не нужно быть, чтобы понять что вы не сами зарабатываете, а живете за счет госбюджета. Поэтому вас и радуют повышение налогов и штрафов, рост тарифов на коммунальные услуги монополистами, миллионные зарплаты директорам разваливающихся госпредприятий, зеленый тариф для олигархов по самой высокой в мире закупочной цене на солнечную энергию и тому подобная коррупция.
Здравомыслящий человек, который зарабатывает сам, а не живет за счет госбюджета, оправдывать такое не будет.
Вариант, что человека радует, что меньше в итоге паркуются на тротуарах и на полосе ОТ (а там, где много и оперативно эвакуируют, на той же Антоновича, например - такого реально стало меньше) вы вообще не рассматриваете? Я вот никогда не жил за счет госбюджета, и мееня радует, что хоть где-то, хоть как-то, но ситуация начала меняться к лучшему. И чем больнее будут штрафы, тем быстрее вильнолюдям начнет доходить, что они не какая-то особенная категория, и каждый пятачок асфальта вовсе не жаждет быть удостоенным чести стать паркоместом для их корыта
Амвросий написав:Но на ютубе есть достаточно много видеороликов от блогеров
А сколько я видел этих "блогеров" (прям на тачке реклама их инстаграмма), которые свою машину прямо на пешеходном переходе паркуют. Об этом в ютубчике хипстерня не делает репортажи?
Амвросий написав:Если вы не мажор и не их знакомый или родственник, то по сути беззащитны перед подобного рода методами вымогательства.
Заплатить за место на паркинге, если нет своего - реально помогает
Faceless написав:Вариант, что человека радует, что меньше в итоге паркуются на тротуарах и на полосе ОТ (а там, где много и оперативно эвакуируют, на той же Антоновича, например - такого реально стало меньше) вы вообще не рассматриваете?
Такой вариант вполне допускаю, сам когда-то так наивно думал. Понимание что штрафы вводятся не для того чтобы исправить, а для того чтобы заработать на этом приходит позднее. Но _hunter давно вижу, он явно не наивный простак и оправдывает не только эвакуацию, но и все другие коррупционные схемы. Отсюда и такое мнение.
Faceless написав:мееня радует, что хоть где-то, хоть как-то, но ситуация начала меняться к лучшему. И чем больнее будут штрафы, тем быстрее вильнолюдям начнет доходить
Вы вначале покажите хоть одного чиновника, мента или другого мажора у которого его дорогущий таз поставленный так что он мешает проезду эвакуировали. Я таких довольно часто вижу. Но эвакуируют почему-то тех кто проезду не мешает.
Faceless написав:Заплатить за место на паркинге, если нет своего - реально помогает
так паркинги обустраивают на местах бесплатных парковок и кормятся с этого бандиты платящие процент чиновникам которые им обустроили такой бизнес. Это та-же коррупция. Вы это поощряете и считаете правильным развивать коррупцию и поборы?
Я только за, если настроят подземных паркингов, а тех кто паркуется на местах где это запрещено будут штрафовать. Но в таком никто не заинтересован. Бандитам гораздо интереснее захватить частную собственность и требовать за неё выкуп. Для этого им нужна возможность эвакуации под надуманным предлогом (когда машина аккуратно припаркована и никому не мешает).
Востаннє редагувалось Амвросий в Вів 18 сер, 2020 16:24, всього редагувалось 1 раз.
Faceless написав:Заплатить за место на паркинге, если нет своего - реально помогает
так паркинги обустраивают на местах бесплатных парковок и кормятся с этого те-же приближенные к власти бандиты. Это та-же коррупция. Вы это поощряете и считаете правильным развивать коррупцию и поборы?
Платные парковки, особенно в центре - это нормально, я не вижу в этом ничего коррупционного. В частности, это один из инструментов контролировать траффик в городе. По мнению же вильнолюдей, все обочины, все тротуары, переходы - это их персональный бесплатный паркинг (у некоторых и на дороге во второй полосе) - вот это я не поощряю.
Амвросий написав:Я только за, если настроят подземных паркингов, а тех кто паркуется на местах где это запрещено будут штрафовать.
Вот только возле Оушн Плазы, при полупустом многоэтажном паркинге, в две полосы на дороге припарковано корыт разных мyдаков. И таких примеров море можно привести. Вы же таких товарищей чего-то защищаете. Штрафуют же тех, кто паркуется на местах, где это запрещено - вы пока ничего, кроме предположений, что "могут придумать нарушение", в опровержение не привели. Что не так? Настроить в центре города подземных парковок? И небось еще и бесплатных? А потом господа на корытах возможно соизволят ими воспользоваться?
Faceless написав:Платные парковки, особенно в центре - это нормально, я не вижу в этом ничего коррупционного.
Это нормально если ктото купил территорию и организовал на ней платный паркинг. Когда чиновник видит бесплатную парковку на улице и ставит своего кума-бандюгана собирать деньги с тех кто паркуется на такой парковке, на улице принадлежащей всем, то это уже не нормально. Это уже коррупция.
А когда этот чиновник еще и разрешает эвакуировать машины под надуманным предлогом, чтобы потом вымогать с владельцев денег за неё. Это уже не просто коррупция - это уже незаконное завладевание чужой частной собственностью с целью вымогательства.
Востаннє редагувалось Амвросий в Вів 18 сер, 2020 16:31, всього редагувалось 3 разів.
Faceless написав:Вариант, что человека радует, что меньше в итоге паркуются на тротуарах и на полосе ОТ (а там, где много и оперативно эвакуируют, на той же Антоновича, например - такого реально стало меньше) вы вообще не рассматриваете?
Такой вариант вполне допускаю, сам когда-то так наивно думал. Понимание что штрафы вводятся не для того чтобы исправить, а для того чтобы заработать на этом приходит позднее. Но _hunter давно вижу, он явно не наивный простак и оправдывает не только эвакуацию, но и все другие коррупционные схемы. Отсюда и такое мнение.
Faceless написав:мееня радует, что хоть где-то, хоть как-то, но ситуация начала меняться к лучшему. И чем больнее будут штрафы, тем быстрее вильнолюдям начнет доходить
Вы вначале покажите хоть одного чиновника, мента или другого мажора у которого его дорогущий таз поставленный так что он мешает проезду эвакуировали. Я таких довольно часто вижу. Но эвакуируют почему-то тех кто проезду не мешает.
Примеры можно? -- если уж к моей скромной персоне такое пристальное внимание... И хотя бы пару-тройку вышеупонянутых "роликов", где машины "чесных работяг" внаглую воруют. Желательно не времен Януковича...
Во-первых: да и пофиг: сколько там тех "чиновника, мента или другого мажора" в процентном соотношении?.. Во-вторых: на прошлой неделе проезжал по Толстого -- Кайен с поворота "снимали". Уж не знаю кому именно (менту или мажору или чиновнику) он принадлежал. Хотя, вполне допускаю, мог и обычный работяга быть -- с трудом "наработавший" на машину...