Водіям на замітку: З'явився новий спосіб швидко забрати...

Додано: Вів 18 сер, 2020 16:24

Амвросий написав: Faceless написав: Заплатить за место на паркинге, если нет своего - реально помогает Заплатить за место на паркинге, если нет своего - реально помогает



так паркинги обустраивают на местах бесплатных парковок и кормятся с этого те-же приближенные к власти бандиты. Это та-же коррупция. Вы это поощряете и считаете правильным развивать коррупцию и поборы? так паркинги обустраивают на местах бесплатных парковок и кормятся с этого те-же приближенные к власти бандиты. Это та-же коррупция. Вы это поощряете и считаете правильным развивать коррупцию и поборы?

Амвросий написав: Я только за, если настроят подземных паркингов, а тех кто паркуется на местах где это запрещено будут штрафовать. Я только за, если настроят подземных паркингов, а тех кто паркуется на местах где это запрещено будут штрафовать.

Платные парковки, особенно в центре - это нормально, я не вижу в этом ничего коррупционного. В частности, это один из инструментов контролировать траффик в городе. По мнению же вильнолюдей, все обочины, все тротуары, переходы - это их персональный бесплатный паркинг (у некоторых и на дороге во второй полосе) - вот это я не поощряю.Вот только возле Оушн Плазы, при полупустом многоэтажном паркинге, в две полосы на дороге припарковано корыт разных мyдаков. И таких примеров море можно привести. Вы же таких товарищей чего-то защищаете.Штрафуют же тех, кто паркуется на местах, где это запрещено - вы пока ничего, кроме предположений, что "могут придумать нарушение", в опровержение не привели. Что не так? Настроить в центре города подземных парковок? И небось еще и бесплатных? А потом господа на корытах возможно соизволят ими воспользоваться?