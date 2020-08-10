Водіям на замітку: З'явився новий спосіб швидко забрати...

Додано: Вів 18 сер, 2020 17:08

Faceless написав: Довольно много это сколько? Довольно много это сколько?

Faceless написав: И при чем тут %населения по всей стране, промблема парковки - это проблема крупных городов, а тут чуть ли не у каждого второго авто. И при чем тут %населения по всей стране, промблема парковки - это проблема крупных городов, а тут чуть ли не у каждого второго авто.

Faceless написав: Проблемы с парковкой не в Украине вообще, проблемы в конкретных городах. И тем, что в них настроят парковок, проблема не решится - просто машин станет еще больше. Проблемы с парковкой не в Украине вообще, проблемы в конкретных городах. И тем, что в них настроят парковок, проблема не решится - просто машин станет еще больше.

это можно примерно оценить, посчитав чиновников и других мажоров. Они как правило все имеют очень дорогие автомобили и как правило не один. Вас ведь не удивляет что у нас чиновники все ездят на очень дорогих автомобилях элитного класса?При том, что о проблеме с парковками можно было бы говорить где-то в Европе или США, где машин многократно больше и траффик намного больше. У нас это искусственно созданная проблема. Специально чтобы создать эту проблему не проектируют и не строят паркингов рядом со строящимися крупными бизнес-центрами, супермаркетами и новыми многоэтажками. Это необходимо, чтобы держать свои конторы по сбору денег за пользование улицей, оправдывая это "проблемой парковки" искусственно созданной и раздутой.Как будто ведение оплаты за пользование улицей решает проблему. Нет, это никак не решает проблему, а только усугубляет её. Для решения этой проблемы нужно строить паркинги и развивать общественный транспорт.В Украине очень мало автомобилей, поэтому проблема именно в отсутствии парковок. Все остальное надумано с целью собирать деньги ничего не вкладывая.Кое-кто прошедший во власть, использует свое служебное положение, чтобы организовать себе частный бизнес по сбору денег за пользование улицей, содержание которой оплачивается из госбюджета за деньги налогоплательщиков. А чиновник пользуясь своим положением организовывает частные конторы, которые зарабатывают на этом деньги.Такие коррупционеры не хотят тратиться на покупку и содержание территорий под частные паркинги. Они хотят получать деньги за то что принадлежит всем и чем люди согласно конституции могут пользоваться бесплатно.