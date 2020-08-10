Водіям на замітку: З'явився новий спосіб швидко забрати...

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Faceless написав:Платные парковки, особенно в центре - это нормально, я не вижу в этом ничего коррупционного.
Это нормально если ктото купил территорию и организовал на ней платный паркинг. Когда чиновник видит бесплатную парковку на улице и ставит своего кума-бандюгана собирать деньги с тех кто паркуется на такой парковке, на улице принадлежащей всем, то это уже не нормально. Это уже коррупция.
А когда этот чиновник еще и разрешает эвакуировать машины под надуманным предлогом, чтобы потом вымогать с владельцев денег за неё. Это уже не просто коррупция - это уже незаконное завладевание чужой частной собственностью с целью вымогательства.
Ну вот в итоге мы пришли к тому, что возмущение тем, что надо платить за паркинг, который якобы должен быть бесплатным. И это считается оправданием тому, чтобы парковаться абы где и абы как? И просьба в который раз не повторять это ваше "под надуманным предлогом" - вы ранее сами признали, что "надуманность" это лишь ваше предположение и никаких фактов в подтверждение вы привести не можете.
_hunter написав:Во-первых: да и пофиг: сколько там тех "чиновника, мента или другого мажора" в процентном соотношении?..
среди пешеходов ментов, чиновников и других мажоров действительно немного. А среди автомобилей довольно много. В Украине всего 20% населения владеет автомобилем. Это не США где 80% и не Европа где 50-60%.
Поэтому странно слышать про проблемы с парковкой из-за количества автомобилей в Украине. Проблемы с парковкой исключительно из-за коррупции и нежелания строить парковки, т.к. это помешает зарабатывать знакомым и родственникам чиновников на штрафах и эвакуациях.
Faceless написав:Ну вот в итоге мы пришли к тому, что возмущение тем, что надо платить за паркинг, который якобы должен быть бесплатным.
Не перекручивайте. Это возмущение коррупцией и попыткой чиновников использовать своё служебное положение для получения незаконных доходов связанным с ними лиц за использование улиц.
Хочешь собирать деньги за парковку - это прекрасно, но не нужно использовать для этого служебное положение и ограничивать людей в праве бесплатно пользоваться улицей. Покупай себе в частную собственность территорию и строй на ней парковку, собирай деньги за её пользование.
А на улицах либо всем запретить парковаться, либо всем бесплатно. Улица - это не частная собственность, поэтому какой-то частник нанятый чиновником не должен получать за пользование улицей деньги. Это коррупция в чистом виде.
А по поводу эвакуаций - если машина стоит с нарушением и мешает проезду перекрывая дорогу, тогда это допустимо, иначе ни о какой эвакуации речи быть не может. Штраф, если парковка в этом месте запрещена - да, но никак не эвакуация.
Мы ведь еще живем в стране где законы хоть чего-то стоят? Или уже все, кто мажористей тот и прав?
Востаннє редагувалось Амвросий в Вів 18 сер, 2020 16:51, всього редагувалось 1 раз.
Амвросий написав:среди пешеходов ментов, чиновников и других мажоров действительно немного. А среди автомобилей довольно много. В Украине всего 20% населения владеет автомобилем. Это не США где 80% и не Европа где 50-60%.
Довольно много это сколько? И при чем тут %населения по всей стране, промблема парковки - это проблема крупных городов, а тут чуть ли не у каждого второго авто.
Амвросий написав:Поэтому странно слышать про проблемы с парковкой из-за количества автомобилей в Украине. Проблемы с парковкой исключительно из-за коррупции и нежелания строить парковки
Проблемы с парковкой не в Украине вообще, проблемы в конкретных городах. И тем, что в них настроят парковок, проблема не решится - просто машин станет еще больше.
это можно примерно оценить, посчитав чиновников и других мажоров. Они как правило все имеют очень дорогие автомобили и как правило не один. Вас ведь не удивляет что у нас чиновники все ездят на очень дорогих автомобилях элитного класса?
Faceless написав:И при чем тут %населения по всей стране, промблема парковки - это проблема крупных городов, а тут чуть ли не у каждого второго авто.
При том, что о проблеме с парковками можно было бы говорить где-то в Европе или США, где машин многократно больше и траффик намного больше. У нас это искусственно созданная проблема. Специально чтобы создать эту проблему не проектируют и не строят паркингов рядом со строящимися крупными бизнес-центрами, супермаркетами и новыми многоэтажками. Это необходимо, чтобы держать свои конторы по сбору денег за пользование улицей, оправдывая это "проблемой парковки" искусственно созданной и раздутой.
Как будто ведение оплаты за пользование улицей решает проблему. Нет, это никак не решает проблему, а только усугубляет её. Для решения этой проблемы нужно строить паркинги и развивать общественный транспорт.
Faceless написав:Проблемы с парковкой не в Украине вообще, проблемы в конкретных городах. И тем, что в них настроят парковок, проблема не решится - просто машин станет еще больше.
В Украине очень мало автомобилей, поэтому проблема именно в отсутствии парковок. Все остальное надумано с целью собирать деньги ничего не вкладывая.
Кое-кто прошедший во власть, использует свое служебное положение, чтобы организовать себе частный бизнес по сбору денег за пользование улицей, содержание которой оплачивается из госбюджета за деньги налогоплательщиков. А чиновник пользуясь своим положением организовывает частные конторы, которые зарабатывают на этом деньги.
Такие коррупционеры не хотят тратиться на покупку и содержание территорий под частные паркинги. Они хотят получать деньги за то что принадлежит всем и чем люди согласно конституции могут пользоваться бесплатно.
Востаннє редагувалось Амвросий в Вів 18 сер, 2020 17:17, всього редагувалось 1 раз.
Faceless написав:И тем, что в них настроят парковок, проблема не решится - просто машин станет еще больше.
Да, в некоторых странах переборщили с требованиями на каждую постройку проектировать парковку. Из-за большого обилия парковок это привело к росту автопарка.
Поэтому решать эту проблему нужно комплексно. Не только требованием парковок при проектировании крупных зданий и торговых центров, но и развитием общественного транспорта. Всё должно быть в меру и разумно.
А у нас все наоборот - парковок недостаточно, но в вопросе их строительства даже конь не валялся, при этом общественный транспорт старательно уничтожают, чтобы люди пересаживались на машины. И тут-же обкладывают поборами за пользование бесплатными улицами, содержание которых оплачивается с налогов на тех-же владельцев автомобилей.