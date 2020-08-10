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Водіям на замітку: З'явився
новий спосіб швидко забрати...

Водіям на замітку: З'явився новий спосіб швидко забрати...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12345
Повідомлення Додано: Вів 18 сер, 2020 17:48

Re: Водіям на замітку: З'явився новий спосіб швидко забрати.

  Амвросий написав:это можно примерно оценить, посчитав чиновников и других мажоров. Они как правило все имеют очень дорогие автомобили и как правило не один. Вас ведь не удивляет что у нас чиновники все ездят на очень дорогих автомобилях элитного класса?

Ну и? Я вот когда выхожу на улицу, оглядываюсь, вижу, что основная масса авто вообще, и в частности тех, кто всю первую полосу запарковал, и на тротуарах - это не кадиллаки и бентли. Подавляющее большинство - обычные граждане, а не мажоры с чинушами.
  Амвросий написав:При том, что о проблеме с парковками можно было бы говорить где-то в Европе или США, где машин многократно больше и траффик намного больше. У нас это искусственно созданная проблема. Специально чтобы создать эту проблему не проектируют и не строят паркингов рядом со строящимися крупными бизнес-центрами, супермаркетами и новыми многоэтажками. Это необходимо, чтобы держать свои конторы по сбору денег за пользование улицей, оправдывая это "проблемой парковки" искусственно созданной и раздутой.

Ну, во-первых, паркинги строятся, и у многоэтажек, и у бизнес-центров и особенно всяких супермаркетов. Во-вторых, "искуссвенно" она бы создавалась, если бы эти паркинги наоборот, убирали. Но наши города в принципе не были рассчитаны на такое количество авто, которых в крупнейших городах у нас уже не меньше, чем в Европе или США. Да, ОТ тоже одновременно надо развивать, то вы сейчас вообще уходите от основной темы. Эвакуируют - нарушителей. Недостаток или дороговизна парковок - не оправдание парковать где и как попало. Хотелки, что вам за счет всего города (и неавтомобилистов тоже, между прочим) должны понастроить бесплатных парковок - вообще не к месту. Расходы на парковку - такие же расходы на содержание авто, как и топливо и ТО. Приобрел авто - будь любезен учитывать ситуацию с парковками в городе. Негде рядом припарковаться бесплатно - значит, надо парковать подальше, или оплатить паркинг. Но это не оправдание для того, чтобы парковаться где и как вздумается. Имущество обязывает. А штрафы и меры воздействия (как эвакуация) помогают это понять тем, кто пока еще не понимает. Не хочется тратиться на парковки - всегда можно пересесть на маршрутки, такси, велик в конце-концов. Но вот небылицы выдумывать, что массово штрафуют тех, кто паркуется по правилам, не надо.
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 18 сер, 2020 17:53

Re: Водіям на замітку: З'явився новий спосіб швидко забрати.

  Амвросий написав:Судя по опубликованной статистике чиновников и работников мвд - примерно 1% населения. Т.е. уже считай каждый 20-ый автомобиль. И это только вершина айсберга... С учетом их родственников и связанных лиц, думаю статистика будет примерно каждый 5-ый автомобиль по всей Украине.

Как 1% населения вдруг превратилось в каждый 20-й автомобиль (выросло впятеро)?
Я правильно понимаю, я вот захожу на парковку у Новуса или Эпицентра, и там каждое пятое авто - чинуши или их родственники? Утром и вечером из/на Софиевской Борщаговки, Броваров, Ирпеня, Вышгорода тянутся сотни тысяч чинуш? Все дворы среди панелек тоже чинуши запарковали?
У вас реально богатая фантазия.
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 18 сер, 2020 18:16

  Faceless написав:Ну и? Я вот когда выхожу на улицу, оглядываюсь, вижу, что основная масса авто вообще, и в частности тех, кто всю первую полосу запарковал, и на тротуарах - это не кадиллаки и бентли.


что плохого в том что на улицах припаркованы автомобили? В любой стране так и никто из этого проблемы не строит. А в других странах автомобилей в сотни и тысячи раз больше и траффик намного больше. Есть сложности, но проблемы нет.

Вот кто во второй ряд паркуется надо штрафовать. Но опять-же довольно большой процент автомобилей - это чиновники мажоры, менты, их родственники, знакомые и т.п. Их никто не будет штрафовать, потому что им закон не писан.

  Faceless написав: Подавляющее большинство - обычные граждане, а не мажоры с чинушами.


чуть выше уже приводил статистику - только чиновников с ментами 1% населения. А автомобиль у 20% населения. Каждый 20-ый автомобиль - это чиновник или мент. И как правило у всех чиновников и ментов есть по несколько автомобилей. А еще есть их родственники, знакомые и они тоже как правило на автомобилях, т.к. пристроены на "рыбное место" - кормиться за счет госбюджета.

Да, большая часть автомобилей всеравно обычные граждане, но они как правило ничего не нарушают и паркуются аккуратно. Быкуют и нагло нарушают правила именно мажоры.

К чему это все, что основная масса нарушений совершается мажорами, против которых штрафы и вообще законы просто не работают. Они сами эти штрафы собирают - это их заработок и они сами закон.
Амвросий
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Повідомлення Додано: Вів 18 сер, 2020 18:19

  Faceless написав:Как 1% населения вдруг превратилось в каждый 20-й автомобиль (выросло впятеро)?


1% населения чиновники и менты. При этом 20% населения владеют автомобилем. Спорить с тем что чиновники и менты как правило владеют автомобилем, думаю вы не будете. Тоесть этот 1% входит в 20% владеющих автомобилем. Логично?

Из 100 человек 1 является чиновником или ментом. И среди этих-же 100 человек 20 человек владеют автомобилем. Т.е. 1 из 20 автомобилей или каждый 20-ый автомобиль на дороге принадлежит чиновнику или менту. Конечно где-то концентрация больше, где-то меньше. Но уж в Киеве концентрация точно выше :D

  Faceless написав:Я правильно понимаю, я вот захожу на парковку у Новуса или Эпицентра, и там каждое пятое авто - чинуши или их родственники?


На счет родственников сложно оценить, но думаю да - где-то так. Где-то каждое 5-10 авто - это чинуши или их родственники. В Киеве вполне возможно даже выше концентрация. Особенно в элитных районах. А если учесть еще связанных с чинушами лиц, то вполне вероятно что даже чаще чем каждый 5-ый авто.

Это конечно не большинство автомобилей, но довольно существенная их часть.

Поэтому исправить чтото не поможет ничего, когда каждый 5-10 автомобиль имеют иммунитет против любых штрафов и эвакуации. Любой кто попытается пресечь нарушения с их стороны рискует получить крупные неприятности на свою задницу.

Вот где основная проблема.

В США и Европе ситуация сильно отличается, там автомобилями владеет 60-80% населения. И там нет мажоров с индульгенцией.
Амвросий
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Повідомлення Додано: Вів 18 сер, 2020 19:49

Re: Водіям на замітку: З'явився новий спосіб швидко забрати.

  Амвросий написав:что плохого в том что на улицах припаркованы автомобили?

Я ж писал не о том, чт овообще припаркованы, а что запаркованы тротуары, дворы, дорожки, часто газоны, обочины. Что тут хорошего то?
  Амвросий написав:В любой стране так и никто из этого проблемы не строит.

Проблемы парковки так или иначе существуют в большинстве крупных городов, и с ними борются. Представьте себе.
  Амвросий написав:Вот кто во второй ряд паркуется надо штрафовать. Но опять-же довольно большой процент автомобилей - это чиновники мажоры, менты, их родственники, знакомые и т.п.
Менее 1%
  Амвросий написав:чуть выше уже приводил статистику - только чиновников с ментами 1% населения. А автомобиль у 20% населения. Каждый 20-ый автомобиль - это чиновник или мент. И как правило у всех чиновников и ментов есть по несколько автомобилей. А еще есть их родственники, знакомые и они тоже как правило на автомобилях, т.к. пристроены на "рыбное место" - кормиться за счет госбюджета.

Глупости, на самом деле. Подавляющее большинство этих ментов и чинуш - мелкие сошки, самые рядовые, без особой власти или полномочий и весьма невысокими доходами. И далеко не у каждого есть авто, а если и есть, далеко не у каждого оно дорогое и тем более далеко не у каждого есть возможность выпендриваться и игнорировать штрафы и ПДД. "Рыбных мест" в сотни раз меньше, чем ментов и чинуш. И обеспеченность их автомобилями не выше, чем у обычных граждан.
  Амвросий написав:К чему это все, что основная масса нарушений совершается мажорами
Это выдумка, и не более того
  Амвросий написав:1% населения чиновники и менты. При этом 20% населения владеют автомобилем. Спорить с тем что чиновники и менты как правило владеют автомобилем, думаю вы не будете. Тоесть этот 1% входит в 20% владеющих автомобилем. Логично?

Буду спорить, ибо совершенно нелогично, почему - я писал выше.
  Амвросий написав:Т.е. 1 из 20 автомобилей или каждый 20-ый автомобиль на дороге принадлежит чиновнику или менту.

  Амвросий написав:Поэтому исправить чтото не поможет ничего, когда каждый 5-10 автомобиль имеют иммунитет против любых штрафов и эвакуации. Любой кто попытается пресечь нарушения с их стороны рискует получить крупные неприятности на свою задницу.

Вообще цифры из пальца высосаны, сорвешенно очевиднейшая чушь. Вас послушать, так десятки тысяч "чинуш и ментов" ежедневно штурмуют Киев со всех сторон, в каждом дворе минимум по несколько авто "чинуш", а на Позняках так вообще в каждой панельке на каждом этаже свой, десятки чинуш постоянно крутятся у каждого крупного гипермаркета, сотни у Лавины и прочих ТРЦ. И куда ни плюнь - попадешь на "мажора с индульшенцией". А по факту - одно за другим авто забирают эвакуаторы
Faceless
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