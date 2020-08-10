Водіям на замітку: З'явився новий спосіб швидко забрати...

Додано: Вів 18 сер, 2020 17:48

Амвросий написав: это можно примерно оценить, посчитав чиновников и других мажоров. Они как правило все имеют очень дорогие автомобили и как правило не один. Вас ведь не удивляет что у нас чиновники все ездят на очень дорогих автомобилях элитного класса? это можно примерно оценить, посчитав чиновников и других мажоров. Они как правило все имеют очень дорогие автомобили и как правило не один. Вас ведь не удивляет что у нас чиновники все ездят на очень дорогих автомобилях элитного класса?

Амвросий написав: При том, что о проблеме с парковками можно было бы говорить где-то в Европе или США, где машин многократно больше и траффик намного больше. У нас это искусственно созданная проблема. Специально чтобы создать эту проблему не проектируют и не строят паркингов рядом со строящимися крупными бизнес-центрами, супермаркетами и новыми многоэтажками. Это необходимо, чтобы держать свои конторы по сбору денег за пользование улицей, оправдывая это "проблемой парковки" искусственно созданной и раздутой. При том, что о проблеме с парковками можно было бы говорить где-то в Европе или США, где машин многократно больше и траффик намного больше. У нас это искусственно созданная проблема. Специально чтобы создать эту проблему не проектируют и не строят паркингов рядом со строящимися крупными бизнес-центрами, супермаркетами и новыми многоэтажками. Это необходимо, чтобы держать свои конторы по сбору денег за пользование улицей, оправдывая это "проблемой парковки" искусственно созданной и раздутой.

Ну и? Я вот когда выхожу на улицу, оглядываюсь, вижу, что основная масса авто вообще, и в частности тех, кто всю первую полосу запарковал, и на тротуарах - это не кадиллаки и бентли. Подавляющее большинство - обычные граждане, а не мажоры с чинушами.Ну, во-первых, паркинги строятся, и у многоэтажек, и у бизнес-центров и особенно всяких супермаркетов. Во-вторых, "искуссвенно" она бы создавалась, если бы эти паркинги наоборот, убирали. Но наши города в принципе не были рассчитаны на такое количество авто, которых в крупнейших городах у нас уже не меньше, чем в Европе или США. Да, ОТ тоже одновременно надо развивать, то вы сейчас вообще уходите от основной темы. Эвакуируют - нарушителей. Недостаток или дороговизна парковок - не оправдание парковать где и как попало. Хотелки, что вам за счет всего города (и неавтомобилистов тоже, между прочим) должны понастроить бесплатных парковок - вообще не к месту. Расходы на парковку - такие же расходы на содержание авто, как и топливо и ТО. Приобрел авто - будь любезен учитывать ситуацию с парковками в городе. Негде рядом припарковаться бесплатно - значит, надо парковать подальше, или оплатить паркинг. Но это не оправдание для того, чтобы парковаться где и как вздумается. Имущество обязывает. А штрафы и меры воздействия (как эвакуация) помогают это понять тем, кто пока еще не понимает. Не хочется тратиться на парковки - всегда можно пересесть на маршрутки, такси, велик в конце-концов. Но вот небылицы выдумывать, что массово штрафуют тех, кто паркуется по правилам, не надо.