Водіям на замітку: З'явився новий спосіб швидко забрати...

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Амвросий написав:это можно примерно оценить, посчитав чиновников и других мажоров. Они как правило все имеют очень дорогие автомобили и как правило не один. Вас ведь не удивляет что у нас чиновники все ездят на очень дорогих автомобилях элитного класса?
Ну и? Я вот когда выхожу на улицу, оглядываюсь, вижу, что основная масса авто вообще, и в частности тех, кто всю первую полосу запарковал, и на тротуарах - это не кадиллаки и бентли. Подавляющее большинство - обычные граждане, а не мажоры с чинушами.
Амвросий написав:При том, что о проблеме с парковками можно было бы говорить где-то в Европе или США, где машин многократно больше и траффик намного больше. У нас это искусственно созданная проблема. Специально чтобы создать эту проблему не проектируют и не строят паркингов рядом со строящимися крупными бизнес-центрами, супермаркетами и новыми многоэтажками. Это необходимо, чтобы держать свои конторы по сбору денег за пользование улицей, оправдывая это "проблемой парковки" искусственно созданной и раздутой.
Ну, во-первых, паркинги строятся, и у многоэтажек, и у бизнес-центров и особенно всяких супермаркетов. Во-вторых, "искуссвенно" она бы создавалась, если бы эти паркинги наоборот, убирали. Но наши города в принципе не были рассчитаны на такое количество авто, которых в крупнейших городах у нас уже не меньше, чем в Европе или США. Да, ОТ тоже одновременно надо развивать, то вы сейчас вообще уходите от основной темы. Эвакуируют - нарушителей. Недостаток или дороговизна парковок - не оправдание парковать где и как попало. Хотелки, что вам за счет всего города (и неавтомобилистов тоже, между прочим) должны понастроить бесплатных парковок - вообще не к месту. Расходы на парковку - такие же расходы на содержание авто, как и топливо и ТО. Приобрел авто - будь любезен учитывать ситуацию с парковками в городе. Негде рядом припарковаться бесплатно - значит, надо парковать подальше, или оплатить паркинг. Но это не оправдание для того, чтобы парковаться где и как вздумается. Имущество обязывает. А штрафы и меры воздействия (как эвакуация) помогают это понять тем, кто пока еще не понимает. Не хочется тратиться на парковки - всегда можно пересесть на маршрутки, такси, велик в конце-концов. Но вот небылицы выдумывать, что массово штрафуют тех, кто паркуется по правилам, не надо.
Амвросий написав:Судя по опубликованной статистике чиновников и работников мвд - примерно 1% населения. Т.е. уже считай каждый 20-ый автомобиль. И это только вершина айсберга... С учетом их родственников и связанных лиц, думаю статистика будет примерно каждый 5-ый автомобиль по всей Украине.
Как 1% населения вдруг превратилось в каждый 20-й автомобиль (выросло впятеро)? Я правильно понимаю, я вот захожу на парковку у Новуса или Эпицентра, и там каждое пятое авто - чинуши или их родственники? Утром и вечером из/на Софиевской Борщаговки, Броваров, Ирпеня, Вышгорода тянутся сотни тысяч чинуш? Все дворы среди панелек тоже чинуши запарковали? У вас реально богатая фантазия.
Faceless написав:Ну и? Я вот когда выхожу на улицу, оглядываюсь, вижу, что основная масса авто вообще, и в частности тех, кто всю первую полосу запарковал, и на тротуарах - это не кадиллаки и бентли.
что плохого в том что на улицах припаркованы автомобили? В любой стране так и никто из этого проблемы не строит. А в других странах автомобилей в сотни и тысячи раз больше и траффик намного больше. Есть сложности, но проблемы нет.
Вот кто во второй ряд паркуется надо штрафовать. Но опять-же довольно большой процент автомобилей - это чиновники мажоры, менты, их родственники, знакомые и т.п. Их никто не будет штрафовать, потому что им закон не писан.
Faceless написав: Подавляющее большинство - обычные граждане, а не мажоры с чинушами.
чуть выше уже приводил статистику - только чиновников с ментами 1% населения. А автомобиль у 20% населения. Каждый 20-ый автомобиль - это чиновник или мент. И как правило у всех чиновников и ментов есть по несколько автомобилей. А еще есть их родственники, знакомые и они тоже как правило на автомобилях, т.к. пристроены на "рыбное место" - кормиться за счет госбюджета.
Да, большая часть автомобилей всеравно обычные граждане, но они как правило ничего не нарушают и паркуются аккуратно. Быкуют и нагло нарушают правила именно мажоры.
К чему это все, что основная масса нарушений совершается мажорами, против которых штрафы и вообще законы просто не работают. Они сами эти штрафы собирают - это их заработок и они сами закон.
Faceless написав:Как 1% населения вдруг превратилось в каждый 20-й автомобиль (выросло впятеро)?
1% населения чиновники и менты. При этом 20% населения владеют автомобилем. Спорить с тем что чиновники и менты как правило владеют автомобилем, думаю вы не будете. Тоесть этот 1% входит в 20% владеющих автомобилем. Логично?
Из 100 человек 1 является чиновником или ментом. И среди этих-же 100 человек 20 человек владеют автомобилем. Т.е. 1 из 20 автомобилей или каждый 20-ый автомобиль на дороге принадлежит чиновнику или менту. Конечно где-то концентрация больше, где-то меньше. Но уж в Киеве концентрация точно выше
Faceless написав:Я правильно понимаю, я вот захожу на парковку у Новуса или Эпицентра, и там каждое пятое авто - чинуши или их родственники?
На счет родственников сложно оценить, но думаю да - где-то так. Где-то каждое 5-10 авто - это чинуши или их родственники. В Киеве вполне возможно даже выше концентрация. Особенно в элитных районах. А если учесть еще связанных с чинушами лиц, то вполне вероятно что даже чаще чем каждый 5-ый авто.
Это конечно не большинство автомобилей, но довольно существенная их часть.
Поэтому исправить чтото не поможет ничего, когда каждый 5-10 автомобиль имеют иммунитет против любых штрафов и эвакуации. Любой кто попытается пресечь нарушения с их стороны рискует получить крупные неприятности на свою задницу.
Вот где основная проблема.
В США и Европе ситуация сильно отличается, там автомобилями владеет 60-80% населения. И там нет мажоров с индульгенцией.
Амвросий написав:что плохого в том что на улицах припаркованы автомобили?
Я ж писал не о том, чт овообще припаркованы, а что запаркованы тротуары, дворы, дорожки, часто газоны, обочины. Что тут хорошего то?
Амвросий написав:В любой стране так и никто из этого проблемы не строит.
Проблемы парковки так или иначе существуют в большинстве крупных городов, и с ними борются. Представьте себе.
Амвросий написав:Вот кто во второй ряд паркуется надо штрафовать. Но опять-же довольно большой процент автомобилей - это чиновники мажоры, менты, их родственники, знакомые и т.п.
Менее 1%
Амвросий написав:чуть выше уже приводил статистику - только чиновников с ментами 1% населения. А автомобиль у 20% населения. Каждый 20-ый автомобиль - это чиновник или мент. И как правило у всех чиновников и ментов есть по несколько автомобилей. А еще есть их родственники, знакомые и они тоже как правило на автомобилях, т.к. пристроены на "рыбное место" - кормиться за счет госбюджета.
Глупости, на самом деле. Подавляющее большинство этих ментов и чинуш - мелкие сошки, самые рядовые, без особой власти или полномочий и весьма невысокими доходами. И далеко не у каждого есть авто, а если и есть, далеко не у каждого оно дорогое и тем более далеко не у каждого есть возможность выпендриваться и игнорировать штрафы и ПДД. "Рыбных мест" в сотни раз меньше, чем ментов и чинуш. И обеспеченность их автомобилями не выше, чем у обычных граждан.
Амвросий написав:К чему это все, что основная масса нарушений совершается мажорами
Это выдумка, и не более того
Амвросий написав:1% населения чиновники и менты. При этом 20% населения владеют автомобилем. Спорить с тем что чиновники и менты как правило владеют автомобилем, думаю вы не будете. Тоесть этот 1% входит в 20% владеющих автомобилем. Логично?
Буду спорить, ибо совершенно нелогично, почему - я писал выше.
Амвросий написав:Т.е. 1 из 20 автомобилей или каждый 20-ый автомобиль на дороге принадлежит чиновнику или менту.
Амвросий написав:Поэтому исправить чтото не поможет ничего, когда каждый 5-10 автомобиль имеют иммунитет против любых штрафов и эвакуации. Любой кто попытается пресечь нарушения с их стороны рискует получить крупные неприятности на свою задницу.
Вообще цифры из пальца высосаны, сорвешенно очевиднейшая чушь. Вас послушать, так десятки тысяч "чинуш и ментов" ежедневно штурмуют Киев со всех сторон, в каждом дворе минимум по несколько авто "чинуш", а на Позняках так вообще в каждой панельке на каждом этаже свой, десятки чинуш постоянно крутятся у каждого крупного гипермаркета, сотни у Лавины и прочих ТРЦ. И куда ни плюнь - попадешь на "мажора с индульшенцией". А по факту - одно за другим авто забирают эвакуаторы
Faceless написав:и тем более далеко не у каждого есть возможность выпендриваться и игнорировать штрафы и ПДД.
у меня сложилось впечатление, что такая индульгенция есть практически у всех чиновников и ментов, и у мелких сошек в том числе.
Faceless написав:"Рыбных мест" в сотни раз меньше, чем ментов и чинуш.
Те-же парковки - это рыбные места. Штрафмайданчики - это вообще отдельная тема, но это уже рыбное место для более мажористых.
Faceless написав:И куда ни плюнь - попадешь на "мажора с индульшенцией".
Примерно так и есть, пятая часть машин - это мажоры с индульгенцией. Они-же совершают нарушения ПДД. Причем не случайно и не по необходимости, а нарочно - чтобы попонтоваться своей безнаказанностью.
Возможно для всей Украины это преувеличение, но в центрах крупных городов статистика где-то такая и есть. Конечно смотря где считать, если в бедном районе города, то там автомобилей чиновников будет мало. А вот в элитных районах там наоборот.
Faceless написав:А по факту - одно за другим авто забирают эвакуаторы
забирают у простых смертных. Если где-то станет авто чиновника или мажора и перекроет дорогу, его ещё и охранять будут, чтобы никто случайно не повредил. То что дорогу перекрывает - крипаки потерпят. А если мажор ещё и на газон заедет, так владельца газона еще и заплатить заставят - за испачканное колесо
Амвросий написав:Примерно так и есть, пятая часть машин - это мажоры с индульгенцией. Они-же совершают нарушения ПДД. Причем не случайно и не по необходимости, а нарочно - чтобы попонтоваться своей безнаказанностью.
забирают у простых смертных. Если где-то станет авто чиновника или мажора и перекроет дорогу, его ещё и охранять будут, чтобы никто случайно не повредил. То что дорогу перекрывает - крипаки потерпят. А если мажор ещё и на газон заедет, так владельца газона еще и заплатить заставят - за испачканное колесо
Как я уже писал -- даже если это и так -- и фиг с ними: пусть для начала остальная 4/5 населения парковаться научится.
Доказательтсва всего этого бреда есть? -- или обычные детские комплексы в перемешку со счерческим маразмом -- память упорно что-то из 90х подсовывает?..
Амвросий написав:у меня сложилось впечатление, что такая индульгенция есть практически у всех чиновников и ментов, и у мелких сошек в том числе.
Ошибочное впечатление. Мелкие чинуши и менты не имеют ни связей ни власти, это обычные низкооплачиваемые клерки.
Амвросий написав:Те-же парковки - это рыбные места. Штрафмайданчики - это вообще отдельная тема, но это уже рыбное место для более мажористых.
Маловат пруд, чтобы по вашем меркам туда сотни тысяч человек прирыбить. Тем более тут речь можно вести только о очень малой части парковок.
Амвросий написав:Примерно так и есть, пятая часть машин - это мажоры с индульгенцией. Они-же совершают нарушения ПДД. Причем не случайно и не по необходимости, а нарочно - чтобы попонтоваться своей безнаказанностью.
Это совершенная глупость, это просто нереальная цифра. Только в Киеве зарегистрировано более 1 млн авто, а еще не одна сотня тысяч из области и регистрацией в других регионах. Если взять кажду пятую, цифра уже будет больше, чем суммарное количество всех чинуш с ментами на всю страну брутто. Еще более абсурдно заявление, что каждый пятый намеренно нарушает и понтуется. Вы в GTA переиграли, выйдите на улицу, карантин это не запрещает.
Амвросий написав:забирают у простых смертных. Если где-то станет авто чиновника или мажора и перекроет дорогу, его ещё и охранять будут, чтобы никто случайно не повредил.
Амвросий написав: забирают у простых смертных. Если где-то станет авто чиновника или мажора и перекроет дорогу, его ещё и охранять будут, чтобы никто случайно не повредил. То что дорогу перекрывает - крипаки потерпят. А если мажор ещё и на газон заедет, так владельца газона еще и заплатить заставят - за испачканное колесо
А можно вопрос? Где вы живете? есть у меня подозрение, что вы не киевлянин и принудительную эвакуацию видели только по телевизору))) Я неоднократно видел эвакуированных Ренджроверов, Гелендвагенов, Лендкрузеров и Лексусов. На той неделе видел Мазерати. Не придумывайте ерунду - забирают всех подряд. У чиновников и "мажоров" есть свои фишки, чтобы с этим бороться: - Выделенные стоянки со шлагбаумами и персональные места. - Если он едет по городу - он берет водителя, тот его высаживает, а потом просто к нужному времени приезжает забирает и ему не надо парковаться в забитом машинами месте.
Чергова жижиталізація? Надрукувати щось, що потім працівник поліції відсканує. А на пуркуа тоді це щось друкувати? Працівник поліції не може перевірити наявність цього щось в системі, з якої треба друкувати?