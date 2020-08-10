Водіям на замітку: З'явився новий спосіб швидко забрати...

Додано: Сер 19 сер, 2020 10:53

Амвросий написав: что плохого в том что на улицах припаркованы автомобили? что плохого в том что на улицах припаркованы автомобили?

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Плохо то что они занимают проезжую часть мешая проехать тем у кого автомобиль не только стоит на дороге, но ещё и ездит.Хочешь приехать на работу на своём авто, и уехать домой на нём же? Да не проблема, но не ставь авто на дороге по которой все 8-9 часов будут ездить автомобили которым ты будешь создавать проблемы крадя одну полосу проезжей части и зачастую лишая возможности приехать на авто тому кому просто надо посетить офис на 10-30 минут и потому для него ОТ ещё хдший вариант чем для тебя.Да даже банально подъехать на такси или уехать на нём же не нарушая ПДД - непозможно из-за тех кто бросает свои корыта на дороге занимаяпервую полосу.Было бы неплохо если бы в украинских ПДД правило стоянки на дорогах населенных пунктов инвертировали: стоянка возможна только там где она явно обозначена, в остальных местах возможна лишь остановка если нет знака запрета остановки.