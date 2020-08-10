Водіям на замітку: З'явився новий спосіб швидко забрати...

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Амвросий написав:что плохого в том что на улицах припаркованы автомобили?
Плохо то что они занимают проезжую часть мешая проехать тем у кого автомобиль не только стоит на дороге, но ещё и ездит.
Хочешь приехать на работу на своём авто, и уехать домой на нём же? Да не проблема, но не ставь авто на дороге по которой все 8-9 часов будут ездить автомобили которым ты будешь создавать проблемы крадя одну полосу проезжей части и зачастую лишая возможности приехать на авто тому кому просто надо посетить офис на 10-30 минут и потому для него ОТ ещё худший вариант чем для тебя.
Да даже банально подъехать на такси или уехать на нём же не нарушая ПДД - непозможно из-за тех кто бросает свои корыта на дороге занимая всю первую полосу.
Было бы неплохо если бы в украинских ПДД правило стоянки на дорогах населенных пунктов инвертировали: стоянка возможна только там где она явно обозначена, в остальных местах возможна лишь остановка если нет знака запрета остановки.
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vitaliy_berdinskikh написав:Хочешь приехать на работу на своём авто, и уехать домой на нём же? Да не проблема, но не ставь авто на дороге по которой все 8-9 часов будут ездить автомобили которым ты будешь создавать проблемы крадя одну полосу проезжей части и зачастую лишая возможности приехать на авто тому кому просто надо посетить офис на 10-30 минут и потому для него ОТ ещё худший вариант чем для тебя.
Да даже банально подъехать на таски или уехать на нём же не нарушая ПДД - непозможно из-за тех кто бросает свои корыта на дороге занимая всю первую полосу.
это решается банальной постройкой многоуровневого платного паркинга рядом с бизнес центром и запретом парковки на время более 30 минут на улице. Для всех. Все честно и справедливо. Но так не будет, потому что это не даст зарабатывать коррупционерам.
При отсутствии многоуровневых платных паркинов решения нет. Хоть вводи оплату, хоть эвакуацию. Машины всеравно будут стоять, потому что им больше негде стать. При таких условиях оплата или эвакуация - это просто вымогательство, а если это еще и чиновниками поддерживается, то еще и коррупция.
vitaliy_berdinskikh написав:Было бы неплохо если бы в украинских ПДД правило стоянки на дорогах населенных пунктов инвертировали: стоянка возможна только там где она явно обозначена, в остальных местах возможна лишь остановка если нет знака запрета остановки.
Это глупая идея. Можно конечно вообще запретить автомобили в городе. А на то что ими пользуются мажоры закрывать глаза. А ещё можно всех заставить ходить строем по улицам и петь марши. Но лучше от этого не станет
Вы не видите, что основная проблема в том, что коррупционеры ищут поводы обобрать людей? Ввести поборы, узаконить вымогательство и шантаж.
Тут проблема вовсе не в людях, не в автомобилях и не улицах. Проблема в коррупционерах, которые создают поводы вымогать деньги с людей. Для этой-же цели они и создают искусственные проблемы с парковками.
То что вы предлагаете только облегчит жизнь коррупционерам и вымогателям. Им будет легче находить поводы содрать с людей денег злоупотребляя своим служебным положением.
Востаннє редагувалось Амвросий в Сер 19 сер, 2020 11:15, всього редагувалось 2 разів.
vitaliy_berdinskikh написав:Хочешь приехать на работу на своём авто, и уехать домой на нём же? Да не проблема, но не ставь авто на дороге по которой все 8-9 часов будут ездить автомобили которым ты будешь создавать проблемы крадя одну полосу проезжей части и зачастую лишая возможности приехать на авто тому кому просто надо посетить офис на 10-30 минут и потому для него ОТ ещё худший вариант чем для тебя.
Да даже банально подъехать на таски или уехать на нём же не нарушая ПДД - непозможно из-за тех кто бросает свои корыта на дороге занимая всю первую полосу.
это решается банальной постройкой многоуровневого платного паркинга рядом с бизнес центром и запретом парковки на время более 30 минут на улице. Для всех. Все честно и справедливо. Но так не будет, потому что это не даст зарабатывать коррупционерам.
При отсутствии многоуровневых платных паркинов решения нет. Хоть вводи оплату, хоть эвакуацию. Машины всеравно будут стоять, потому что им больше негде стать. При таких условиях оплата или эвакуация - это просто вымогательство, а если это еще и чиновниками поддерживается, то еще и коррупция.
Опять какой-то детский инфантилизм: "вы сначала вбухайте пару миллионов баков в непойми куда -- а там я посмотрю -- подходит оно или нет".
Я уже писал про пустые "многоуровневых платных паркинов" в Ocean Plaza-е -- получил в ответ очередной бред про "проклятых коррупционеров".
vitaliy_berdinskikh написав:Было бы неплохо если бы в украинских ПДД правило стоянки на дорогах населенных пунктов инвертировали: стоянка возможна только там где она явно обозначена, в остальных местах возможна лишь остановка если нет знака запрета остановки.
Это глупая идея. Вы не видите, что основная проблема в том, что коррупционеры ищут поводы обобрать людей? Ввести поборы, узаконить вымогательство и шантаж.
Тут проблема вовсе не в людях, не в автомобилях и не улицах. Проблема в коррупционерах, которые создают поводы вымогать деньги с людей. Для этой-же цели они и создают искусственные проблемы с парковками.
То что вы предлагаете только облегчит жизнь коррупционерам и вымогателям. Им будет легче находить поводы содрать с людей денег злоупотребляя своим служебным положением.
Можно конечно вообще запретить автомобили в городе. А на то что ими пользуются мажоры закрывать глаза. Но лучше от этого не станет
А, понял, это именно коррупционеры заставляют "простых работяг" парковаться на газонах? -- специально чтобы с них вымогать деньги? -- вопросов больше нет.
_hunter написав:А, понял, это именно коррупционеры заставляют "простых работяг" парковаться на газонах? -- специально чтобы с них вымогать деньги? -- вопросов больше нет.
совершенно верно, им специально создают условия, когда приезжать они вынуждены на машине, а запарковать её кроме как на улице больше негде. А после этого открывают свои частные конторы по сбору платежей и "услуг" по эвакуации, что по сути является неприкрытым воровством частной собственности с целью вымогательства денег.
Им нужен просто повод содрать с людей деньги. Вот и весь секрет "проблем с парковкой".
Вы когда приходите на пляж, а вам предлагают оплатить пользование пляжем, обосновывая это уборкой или предоставлением лежака который вам не нужен, вы это нормальным считаете?
Проблема тут не в пляже. Проблема в том, что ктото использует коррупцию и надуманные поводы для незаконного вымогательства денег с людей. Вот и всё.
И какую оплату не вводи на пляже - это будет вымогательством, несмотря на все навязанные "услуги", которые якобы за эту оплату предоставляют.
Это все очень похоже на гопников, которые подходят на улице и начинают объяснять почему им нужно отдать деньги. А вы _hunter как один из этих гопников, которые по понятиям объясняют свою крутость и почему прохожий должен отдать им деньги.
_hunter написав:А, понял, это именно коррупционеры заставляют "простых работяг" парковаться на газонах? -- специально чтобы с них вымогать деньги? -- вопросов больше нет.
совершенно верно, им специально создают условия, когда приезжать они вынуждены на машине, а запарковать её кроме как на улице больше негде. А после этого открывают свои частные конторы по сбору платежей и "услуг" по эвакуации, что по сути является неприкрытым воровством частной собственности с целью вымогательства денег.
При чем тут "на улица"? -- от-туда машины не увозят. Или "злые чиновники" понапокупали по 5 машин на человека, и все центральные улицы позапарковывали? -- только одни газоны да пешеходные переходы пооставались?
_hunter написав:При чем тут "на улица"? -- от-туда машины не увозят. Или "злые чиновники" понапокупали по 5 машин на человека, и все центральные улицы позапарковывали? -- только одни газоны да пешеходные переходы пооставались?
Честно говоря надоело с вами спорить. Суть простая это гопники и вымогатели из 90-ых, которые вернулись и используют шантаж и вымогательство для зарабатывания денег. Только с учетом новых реалий. Вот и всё.
А истории про "не нравятся машины на обочинах дорог", "не надо на машине на работу ездить" и т.п. - это все не более чем лапша на уши и повод. Основная цель - содрать денег с людей на ровном месте. Если нет повода, повод создадут.
Основная масса водителей ездят аккуратно и паркуются аккуратно, не создавая заторов. И именно они, а не мажоры, становятся жертвами этих вымогателей.
Востаннє редагувалось Амвросий в Сер 19 сер, 2020 11:53, всього редагувалось 1 раз.
_hunter написав:При чем тут "на улица"? -- от-туда машины не увозят. Или "злые чиновники" понапокупали по 5 машин на человека, и все центральные улицы позапарковывали? -- только одни газоны да пешеходные переходы пооставались?
Честно говоря надоело с вами спорить. Суть простая это гопники и вымогатели из 90-ых, которые вернулись и используют шантаж и вымогательство для зарабатывания денег. Только с учетом новых реалий. Вот и всё.
Так "не давайтесь" -- все же просто: достаточно не парковаться на газонах/тротуарах -- и все: гопники бессильны -- даже с учетом новых реалий.
И кстати: хватит носиться с этой бредовой совковой идеей -- "все вокруг народное, все вокруг мое -- где хочу -- там могу и парковаться" -- оно с развала совка работать перестало...
_hunter написав:Так "не давайтесь" -- все же просто: достаточно не парковаться на газонах/тротуарах -- и все: гопники бессильны -- даже с учетом новых реалий.
Да никто кроме таких как Вы и не паркуется на газонах и тротуарах. Таким маразмом занимаются только идиоты или провокаторы, которым нужно создать информационный повод для закручивания гаек и обосновать вымогательства. Вот такой вот вроде вас специально выедет на газон под камеры, потом по телевизору покажут и обоснуют этим новые поборы и штрафы "А чтобы такого не было".
_hunter написав:И кстати: хватит носиться с этой бредовой совковой идеей -- "все вокруг народное, все вокруг мое -- где хочу -- там могу и парковаться" -- оно с развала совка работать перестало...
Хоть вам это и не нравится, но это прописано в Конституции Украины и является высшим Законом.
Улица - это не ваша личная собственность. Как бы вам не хотелось захватить улицу в монопольное пользование для личного обогащения, но улица общая. Её содержание оплачивается всеми гражданами через налоги. Поэтому вы никаких преимуществ перед другими людьми не имеете.
Хотите зарабатывать - идите работать и чтото создавать, а не занимайтесь вымогательством и оправданием коррупции и криминала.
Востаннє редагувалось Амвросий в Сер 19 сер, 2020 12:27, всього редагувалось 1 раз.