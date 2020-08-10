Водіям на замітку: З'явився новий спосіб швидко забрати...

Додано: Сер 19 сер, 2020 11:18

_hunter написав: А, понял, это именно коррупционеры заставляют "простых работяг" парковаться на газонах? -- специально чтобы с них вымогать деньги? -- вопросов больше нет. А, понял, это именно коррупционеры заставляют "простых работяг" парковаться на газонах? -- специально чтобы с них вымогать деньги? -- вопросов больше нет.

совершенно верно, им специально создают условия, когда приезжать они вынуждены на машине, а запарковать её кроме как на улице больше негде. А после этого открывают свои частные конторы по сбору платежей и "услуг" по эвакуации, что по сути является неприкрытым воровством частной собственности с целью вымогательства денег.Им нужен просто повод содрать с людей деньги. Вот и весь секрет "проблем с парковкой".Вы когда приходите на пляж, а вам предлагают оплатить пользование пляжем, обосновывая это уборкой или предоставлением лежака который вам не нужен, вы это нормальным считаете?Проблема тут не в пляже. Проблема в том, что ктото использует коррупцию и надуманные поводы для незаконного вымогательства денег с людей. Вот и всё.И какую оплату не вводи на пляже - это будет вымогательством, несмотря на все навязанные "услуги", которые якобы за эту оплату предоставляют.Это все очень похоже на гопников, которые подходят на улице и начинают объяснять почему им нужно отдать деньги. А вы _hunter как один из этих гопников, которые по понятиям объясняют свою крутость и почему прохожий должен отдать им деньги.