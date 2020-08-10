Водіям на замітку: З'явився новий спосіб швидко забрати...

Додано: Сер 19 сер, 2020 12:45

Амвросий написав: Основная масса водителей ездят аккуратно и паркуются аккуратно, не создавая заторов. И именно они, а не мажоры, становятся жертвами этих вымогателей. Основная масса водителей ездят аккуратно и паркуются аккуратно, не создавая заторов. И именно они, а не мажоры, становятся жертвами этих вымогателей.

Амвросий написав: Хоть вам это и не нравится, но это прописано в Конституции Украины и является высшим Законом. Хоть вам это и не нравится, но это прописано в Конституции Украины и является высшим Законом.

Амвросий написав: Улица - это не ваша личная собственность. Улица - это не ваша личная собственность.

Амвросий написав: Припаркованная на улице машина территорию не захватывает. Это называется временное пользование ресурсом, на правах общего пользования. Припаркованная на улице машина территорию не захватывает. Это называется временное пользование ресурсом, на правах общего пользования.

Вот это просто вранье. Вы все пытаетесь свест ик каким-то мифическим мажорам, но эвакуируют тех, кто паркуется там, где не положено, жаль, что недостаточно массовоНигде в Конституции не написано, что каждый владелец корыта может ставить машину, где ему вздумается, создавая проблемы другимВот именно, в частности потому и ограничено право парковать где попало свое автоИменно поэтому есть правила этого общего пользования, но вы призываете на них наплевать в угоду водителям, и возмущаетесь, почему их штрафуют а авто эвакуируютВсе общество не обязано вам низко поклонится за то, что вы решили завести ж***, и предоставить бесплатную парковку в каждом квартале, куда вы вздумаете приехать. И тем более не обязано ради вашей ж*** строчно строить в историческом центре многоэтажные паркинги на каждом углу. Когда город проектировался, он и близко не был рассчитан на такой поток машин, и это надо учитывать, а не плевать на всех, пароковаться на тротуарах, переходах, заставлять всю первую полосу и еще возмущаться, что штрафуют и увозят на штрафплощадку.