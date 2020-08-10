Водіям на замітку: З'явився новий спосіб швидко забрати...
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_hunter написав:И кстати: хватит носиться с этой бредовой совковой идеей -- "все вокруг народное, все вокруг мое -- где хочу -- там могу и парковаться" -- оно с развала совка работать перестало...
Хоть вам это и не нравится, но это прописано в Конституции Украины и является высшим Законом.
Улица - это не ваша личная собственность. Как бы вам не хотелось захватить улицу в монопольное пользование для личного обогащения, но улица общая. Её содержание оплачивается всеми гражданами через налоги. Поэтому вы никаких преимуществ перед другими людьми не имеете.
О! -- вижу начинает доходить потихоньку. И именно по этой причине на общей улице нельзя ставить "с трудом заработанную простым работягой" автомобиль: все остальные владельцы, кроме этого одного, хотят по своей общей улице свободно проезжать.
_hunter написав:И именно по этой причине на общей улице нельзя ставить "с трудом заработанную простым работягой" автомобиль: все остальные владельцы, кроме этого одного, хотят по своей общей улице свободно проезжать.
Если следовать вашей ущербной логике, то на улице нельзя стоять пешеходам, потому что они будут мешать ходить другим пешеходам. Да что там стоять. И ходить по улице нельзя, ведь это может помешать другим пешеходам
Припаркованная на улице машина территорию не захватывает. Это называется временное пользование ресурсом, на правах общего пользования. С прохожих и проезжающих автомобилей припаркованое авто денег не требует и дорогу не перекрывает.
А вот собирание денег за допуск к пользованию улицей - это уже ограничение допуска окружающих к пользованию улицей в целях личного обогащения.
Вы не замечаете, что все ваши попытки оправдать вымогателей сводятся к тому как бы отобрать деньги у других? Вы как праразит, как глист - ищите любую попытку присосаться к чьему-то кошельку.
Хотите зарабатывать - идите работать и чтото создавать, а не занимайтесь вымогательством и оправданием коррупции и криминала.
Востаннє редагувалось Амвросий в Сер 19 сер, 2020 12:45, всього редагувалось 1 раз.
Амвросий написав:Основная масса водителей ездят аккуратно и паркуются аккуратно, не создавая заторов. И именно они, а не мажоры, становятся жертвами этих вымогателей.
Вот это просто вранье. Вы все пытаетесь свест ик каким-то мифическим мажорам, но эвакуируют тех, кто паркуется там, где не положено, жаль, что недостаточно массово
Амвросий написав:Хоть вам это и не нравится, но это прописано в Конституции Украины и является высшим Законом.
Нигде в Конституции не написано, что каждый владелец корыта может ставить машину, где ему вздумается, создавая проблемы другим
Амвросий написав:Улица - это не ваша личная собственность.
Вот именно, в частности потому и ограничено право парковать где попало свое авто
Амвросий написав:Припаркованная на улице машина территорию не захватывает. Это называется временное пользование ресурсом, на правах общего пользования.
Именно поэтому есть правила этого общего пользования, но вы призываете на них наплевать в угоду водителям, и возмущаетесь, почему их штрафуют а авто эвакуируют
Все общество не обязано вам низко поклонится за то, что вы решили завести ж***, и предоставить бесплатную парковку в каждом квартале, куда вы вздумаете приехать. И тем более не обязано ради вашей ж*** строчно строить в историческом центре многоэтажные паркинги на каждом углу. Когда город проектировался, он и близко не был рассчитан на такой поток машин, и это надо учитывать, а не плевать на всех, пароковаться на тротуарах, переходах, заставлять всю первую полосу и еще возмущаться, что штрафуют и увозят на штрафплощадку.
_hunter написав:И именно по этой причине на общей улице нельзя ставить "с трудом заработанную простым работягой" автомобиль: все остальные владельцы, кроме этого одного, хотят по своей общей улице свободно проезжать.
Если следовать вашей ущербной логике, то на улице нельзя стоять пешеходам, потому что они будут мешать ходить другим пешеходам. Да что там стоять. И ходить по улице нельзя, ведь это может помешать другим пешеходам
Припаркованная на улице машина территорию не захватывает. Это называется временное пользование ресурсом, на правах общего пользования.
Тут есть очень тонкая грань -- как я вижу не все ее способны осознать: стоять -- вполне себе можно, а вот поставить стол или палатку -- и фарцевать из-под полы -- уже нельзя. Тут все просто: право "простого работяги" запарковать свое ведро где угодно заканчивается там, где оно "упирается" в права других водителей свободно ездить по дорогам. Или сейчас будет очередная порция бреда, о том, что запрет на парковку вторым рядом, например протащили "продажные чиновники", что бы на ровном месте косить бабло с "простых работяг"?
Как это не захватывает? -- если по улице после этого "незахвата" проехать никто не может весь день? -- и это я еще о "подснежниках" не вспоминал.
Faceless написав:но эвакуируют тех, кто паркуется там, где не положено, жаль, что недостаточно массово
Если эвакуируют машину которая не перекрывает дорогу, не препятствует движению по ней, то такая эвакуация является банальным воровстовом. Это откровенное покушение на частную собственность. И более того, как правило производится с целью дальнейшего шантажа и вымогательства денег.
Если парковка на улице запрещена правилами - это штраф. На счет эвакуации, тут нужен юрист. Но если машина при этом не мешала движению вопрос с эвакуацией очень спорный. Нарушение ПДД - да. Штраф - да. Но для эвакуации нужен серьезный повод.
Faceless написав:
Амвросий написав:Улица - это не ваша личная собственность.
Вот именно, в частности потому и ограничено право парковать где попало свое авто
Если на улице запрещена парковка - это безусловно нарушение и нарушителю полагается предупреждение или штраф.
Если же речь идет о том что кому-то выборочно парковать можно, а другим нельзя, то это уже незаконное ограничение доступа. Такое недопустимо.
Это общий ресурс и все должны иметь одинаковые права на пользование этим ресурсом. Никто не должен получать преимущества и тем более личную выгоду путем ограничения доступа к этому ресурсу для остальных.
Востаннє редагувалось Амвросий в Сер 19 сер, 2020 13:00, всього редагувалось 1 раз.
Рівень автомобілізації в столиці суттєво вищий за середньоукраїнський, який становить 148 автомобілів на 1000 осіб. У Києві цей показник тримається на рівні 213 авто на 1000 жителей, повідомив експерт з питань транспорту Дмитро Беспалов у своєму блозі Фахівці компанії A+S у ході масштабного соціологічного дослідження зафіксували в опитаних домогосподарствах 18025 автомобілів. Кількість людей у цих домогосподарствах склала 84609 осіб. Середня кількість людей у одному домогосподарстві - 2,9 осіб. Так, виходить у середньому 0,213 автомобіля на людину.
Показово, що рівень автомобілізації Гонконгу складає 59 автомобілів на 1000 жителів , Стамбула - 139, Нью-Йорка - 209, Москви - 297, Берліна - 317, Лондона - 345, Сан-Паулу - 368 автомобілів на 1000 жителів.
Если в цифрах, по состоянию на начала 2018 года в Киеве зарегистрировано 1,06 млн. автомобилей. Для сравнения — в Праге число зарегистрированных автомобилей перешагнуло 1 млн. осенью 2017 года. Также стоит отметить, что по числу личных автомобилей на 1000 человек Киев уже перегнал Нью-Йорк, как утверждают в Uber. Ну а в Европе все больше людей отказываются от личных авто в пользу такси и каршеринговых машин.
Наверное, все менты, чинуши и мажоры со всей страны ежедневно прикола ради устраивают пробки на мостах и развязках, а под вечер запарковывают дворы под завязку
Амвросий написав:Если эвакуируют машину которая не перекрывает дорогу, не препятствует движению по ней, то такая эвакуация является банальным воровстовом. Это откровенное покушение на частную собственность.
Давно вы возомнили себя законодателем? Есть правила, в которых довольно четко написаны правила парковки. Ваше личное мнение, перекрывает машина дорогу, или нет, мешает. или нет - это только ваше личное мнение. Эвакуация никакое не воровство, а санкции и способ избавления от нарушителей. А вот те, кто абы как паркуются, как раз непосредственно воруют у других людей (и водителей и прохожих) пространство и создают неудобства и расходы
Амвросий написав:Если парковка на улице запрещена правилами - это штраф. На счет эвакуации, тут нужен юрист. Но если машина при этом не мешала движению вопрос с эвакуацией очень спорный. Нарушение ПДД - да. Штраф - да. Но для эвакуации нужен серьезный повод.
Это самый рядовой вопрос, не нужен тут никакой юрист. При неправильной парковке в первую очередь требуется, чтобы само нарушение убрали. Если водителя в авто нет, это не значит, что авто может и дальше стоять как и стояло, и его эвакуируют. Эт омировая практика, и не надо выдумывать тут ничего.
Амвросий написав:Если же речь идет о том что кому-то выборочно парковать можно, а другим нельзя, то это уже незаконное ограничение доступа.
А о таком речь и не идет. 20% авто с "индульгенцуиями" существуют только в вашей фантазии