Водіям на замітку: З'явився новий спосіб швидко забрати...
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Так, традиционно лидером по уровню автомобилизации стал Киев, где на 1000 жителей приходится уже 353 автомобиля. Таким образом, Киев медленно приближается к худшим показателям европейских стран, где аналогичный показатель стартует с 400 шт.
Спасибо, вы сами же привели ссылку, что автомобилизация Киева даже еще выше
Faceless написав:в первую очередь требуется, чтобы само нарушение убрали. Если водителя в авто нет, это не значит, что авто может и дальше стоять как и стояло, и его эвакуируют. Эт омировая практика, и не надо выдумывать тут ничего.
Вот мировая практика говорит как раз о том, что при нарушении правил парковки в большинстве случаев полиция выписывает штраф, а автомобиль остаётся на месте. Эвакуируют лишь тогда, когда оставленный автомобиль реально не даёт кому-то проехать. Платные парковки при этом муниципальные, и собранные деньги поступают в городской бюджет.
В украинской же ситуации цель - не оштрафовать, а заработать на так называемых "услугах по эвакуации и хранению", которые, вообще-то, являются не являются услугами, т.к. их никто не заказывал, а оплата вымогается под угрозой лишения права пользования имуществом.
У нас тоже эвакуируют далеко не за любое нарушение парковки. В частности, эвакуируют машины, занимающие полосу ОТ. Какие бы ни были у нас перекосы, но то, что машны эвакуируют, и это обходится нарушителю довольно дорого - только плюс, потому что иначе воспитать вильнолюдей нельзя
Faceless написав:в первую очередь требуется, чтобы само нарушение убрали. Если водителя в авто нет, это не значит, что авто может и дальше стоять как и стояло, и его эвакуируют. Эт омировая практика, и не надо выдумывать тут ничего.
Вот мировая практика говорит как раз о том, что при нарушении правил парковки в большинстве случаев полиция выписывает штраф, а автомобиль остаётся на месте. Эвакуируют лишь тогда, когда оставленный автомобиль реально не даёт кому-то проехать. Платные парковки при этом муниципальные, и собранные деньги поступают в городской бюджет.
В украинской же ситуации цель - не оштрафовать, а заработать на так называемых "услугах по эвакуации и хранению", которые, вообще-то, являются не являются услугами, т.к. их никто не заказывал, а оплата вымогается под угрозой лишения права пользования имуществом.
Так у них и штрафы -- по 80 совсем не гривен, а не наши $10. + "специально обученных" людей -- порядочная куча, а не 12 (20?) инспекторов на весь Киев. -- поэтому и с "неотвратимостью наказания" и с "неприятностью штрафа" у них все гараздо лучше.
Нет: цель -- научить "работяг" правилам парковки. Как именно это делается -- вопрос не сильно интересный.
Faceless написав:Есть правила, в которых довольно четко написаны правила парковки. Ваше личное мнение, перекрывает машина дорогу, или нет, мешает.
Можно узнать где именно написано, что машину требуется эвакуировать если она нарушила ПДД неправильной парковкой, но при этом не создает препятсвия для проезда по улице?
Кроме ПДД есть право частной собственности, Конституция Украины и нормы международного права. И много других законов. Если следование ПДД приводит к нарушению Конституции, нарушению права на частную собственность и нарушению международного законодательства, значит в правилах ошибка и их нужно приводить в соответствии с законодательством.
К сожалению и в ПДД и в других подзаконных актах есть много подобных моментов, которые преднамеренно или случайно сложились в результате правок, и используются для незаконного обогащения теми кто использует служебное положение в целях личной наживы. Тоесть способствуют коррупции. Но это не повод одобрять коррупцию.
Востаннє редагувалось Амвросий в Сер 19 сер, 2020 13:38, всього редагувалось 2 разів.
Faceless написав:Эвакуация никакое не воровство, а санкции и способ избавления от нарушителей.
Эвакуация - это не санкция. Санкция (наказание за правонарушение) - это штраф, и его размер определён кодексом. Эвакуация - это способ поддержания общественного порядка в случае, если непринятие мер этому общественному порядку серьёзно угрожает (не оставляет возможность проезда или прохода, заставляет других участников движения нарушать ПДД). Если оставленный автомобиль серьёзной угрозы не представляет - то да, эвакуация - это воровство. Но ещё хуже воровства - вымогательство оплаты за "услуги", которые никто не заказывал, по цене, о которой никто не договаривался, под угрозой лишения права распоряжения собственностью. Это чистой воды криминал, такие "санкции" ни одним кодексом не предусмотрены, а все эти "договоры" не стоят ломанного гроша, т.к. не являются результатом свободного выбора, как это требует и гражданский кодекс, и закон о защите прав потребителей. Я думаю, что есть все законные основания все уплаченные за эти "услуги" деньги отсудить обратно, если к делу привлечь достаточно внимания и серьёзно подойти к коллективному иску от пострадавших.
Faceless написав:Эвакуация никакое не воровство, а санкции и способ избавления от нарушителей.
Эвакуация - это не санкция. Санкция (наказание за правонарушение) - это штраф, и его размер определён кодексом. Эвакуация - это способ поддержания общественного порядка в случае, если непринятие мер этому общественному порядку серьёзно угрожает (не оставляет возможность проезда или прохода, заставляет других участников движения нарушать ПДД).
Ну как бы да. И именно о таких случаях мы уже 7 страниц спорим. Тут предыдущий "доказатель" грозился набросать кучку роликов, где это было не так, но потом слился после пары прямых вопросов...
Амвросий написав:Кроме ПДД есть право частной собственности, Конституция Украины и нормы международного права. И много других законов. Если следование ПДД приводит к нарушению Конституции, нарушению права на частную собственность и нарушению международного законодательства, значит в правилах ошибка и их нужно приводить в соответствии с законодательством.
В этом все наши вильнолюди. На права других им плевать, на свои обязанности тоже, на правила общественного порядка тоже, зато сразу вспоминают о "частной собственности", великие юристы. Не ставьте свою "частную собственность" где попало.
Амвросий написав:К сожалению и в ПДД и в других подзаконных актах есть много подобных моментов, которые преднамеренно или случайно сложились в результате правок, и используются для незаконного обогащения
Вас послушать, так все штрафы только для чьего-то обогащения существуют, а вам все обязаны предоставлять бесплатный сервис, парковки. и ни в комем случае не трогать драгоценное корыто, запаркованное на тротуаре перед переходом.
M-Audio написав:Эвакуация - это не санкция. Санкция (наказание за правонарушение) - это штраф, и его размер определён кодексом. Эвакуация - это способ поддержания общественного порядка
Так я пишу то же самое. Эвакуация она ж не сама по себе происходит. Есть санкция - штраф, и эвакуация, как способ восстановить общественный порядок. Сама эвакуация тоже услуга, она оплачивается, нахождение на штрафплощадке - тоже. Дорого? Ну так эту дороговизну тоже можно рассматривать как своего рода штраф. Да, не спорю, лучше бы большая часть этих сборов шла в местный бюджет (хотя я бы приветствовал договора "аутсорса" любых частных компаний с муниципалитетом, которые предоставляли бы услуги по эвакуации и размещению у себя вывезенных автомобилей) - но это совсем не к вопросу "надо ли эвакуировать" - надо.
M-Audio написав:Но ещё хуже воровства - вымогательство оплаты за "услуги", которые никто не заказывал, по цене, о которой никто не договаривался, под угрозой лишения права распоряжения собственностью.
Как перекрутили то и расписали. А что, авто, оставленное на весь день на переходе, или на остановке общественного транспорта, нужно так и терпеть, пока владелец не соизволить забрать? Или работа эвакуатора ничего не стоит? Мы тут между прочим ничего своего не придумали - хоть в Европе, хоть в США, ваше авто спокойно себе эвакуируют (причем частные подрядчики), и когда будете забирать, оплатите их услуги. А если вовремя не заберете - уйдет с молотка на аукционе в погашение расходов. Собственность обязывает, к этому пора привыкать.
vitaliy_berdinskikh написав:Есть: или полный запрет стоянки или платная дорогая стоянка на дороге.
Полный запрет на парковку правилами на улице был бы вполне законным основанием штрафовать за парковку. Но врядли вы сможете объяснить людям что на улице, где нет на то крайней необходимости, следует полностью запретить парковку. Особенно в условиях полного отсутствия каких-либо парковок в окрестностях
А вот платная стоянка на дороге общего пользования является незаконной. Уже хотябы по одной простой причине. Такая платная стоянка предполагает исключительное право владения территорией стоянки для ограничения людей в пользовании ею в целях получения выгоды для узкого круга заинтересованных лиц в ущерб остальным гражданам. Однако ресурсы общего пользования не допускают исключительного права владения.
vitaliy_berdinskikh написав: В обеих случаях людей которые кладут на запрет или не платят за стоянку - эвакуируют куда-то в тмутаракань с конской оплатой за эвакуациию и время стоянки на штрафплощадке. Что мы собственно тут и обсуждаем.
Если автомобиль не перекрывал дорогу, то это это является воровством и покушением на частную собственность в целях шантажа и вымогательства для личной наживы. Это криминал.
Если этот криминал покрывается указаниями каких-то чиновников. То это ещё и коррупция.
Хватит сидеть на шее у других, вымогать с окружающих деньги и искать оправдания для коррупции и криминала. Идите работать и чтото создавать.
Faceless написав:В этом все наши вильнолюди. На права других им плевать, на свои обязанности тоже, на правила общественного порядка тоже, зато сразу вспоминают о "частной собственности", великие юристы. Не ставьте свою "частную собственность" где попало.
Это не "вильно люди", так принято в любом цивилизованном правовом обществе.
Нарушил - штраф. Не согласен - суд. Все в рамках закона. Но никто не будет красть твою собственность ради того чтобы потом шантажировать и вымогать деньги.
Воровство, вымогательство и шантаж - это криминал. Это беспредел и беззаконие. Это плохо и в любом цивилизованном обществе считается недопустимым. Жаль что вы считаете иначе.
Пока есть люди оправдывающие воровство, шантаж, вымогательство и коррупцию какими-то мифическими "высокими целями", до тех пор и будем жить в таких условиях.