Водіям на замітку: З'явився новий спосіб швидко забрати...

Додано: Сер 19 сер, 2020 14:06

Амвросий написав: Кроме ПДД есть право частной собственности, Конституция Украины и нормы международного права. И много других законов. Если следование ПДД приводит к нарушению Конституции, нарушению права на частную собственность и нарушению международного законодательства, значит в правилах ошибка и их нужно приводить в соответствии с законодательством. Кроме ПДД есть право частной собственности, Конституция Украины и нормы международного права. И много других законов. Если следование ПДД приводит к нарушению Конституции, нарушению права на частную собственность и нарушению международного законодательства, значит в правилах ошибка и их нужно приводить в соответствии с законодательством.

Амвросий написав: К сожалению и в ПДД и в других подзаконных актах есть много подобных моментов, которые преднамеренно или случайно сложились в результате правок, и используются для незаконного обогащения К сожалению и в ПДД и в других подзаконных актах есть много подобных моментов, которые преднамеренно или случайно сложились в результате правок, и используются для незаконного обогащения

M-Audio написав: Эвакуация - это не санкция. Санкция (наказание за правонарушение) - это штраф, и его размер определён кодексом.

Эвакуация - это способ поддержания общественного порядка Эвакуация - это не санкция. Санкция (наказание за правонарушение) - это штраф, и его размер определён кодексом.Эвакуация - это способ поддержания общественного порядка

M-Audio написав: Но ещё хуже воровства - вымогательство оплаты за "услуги", которые никто не заказывал, по цене, о которой никто не договаривался, под угрозой лишения права распоряжения собственностью. Но ещё хуже воровства - вымогательство оплаты за "услуги", которые никто не заказывал, по цене, о которой никто не договаривался, под угрозой лишения права распоряжения собственностью.

В этом все наши вильнолюди. На права других им плевать, на свои обязанности тоже, на правила общественного порядка тоже, зато сразу вспоминают о "частной собственности", великие юристы. Не ставьте свою "частную собственность" где попало.Вас послушать, так все штрафы только для чьего-то обогащения существуют, а вам все обязаны предоставлять бесплатный сервис, парковки. и ни в комем случае не трогать драгоценное корыто, запаркованное на тротуаре перед переходом.Так я пишу то же самое. Эвакуация она ж не сама по себе происходит. Есть санкция - штраф, и эвакуация, как способ восстановить общественный порядок. Сама эвакуация тоже услуга, она оплачивается, нахождение на штрафплощадке - тоже. Дорого? Ну так эту дороговизну тоже можно рассматривать как своего рода штраф. Да, не спорю, лучше бы большая часть этих сборов шла в местный бюджет (хотя я бы приветствовал договора "аутсорса" любых частных компаний с муниципалитетом, которые предоставляли бы услуги по эвакуации и размещению у себя вывезенных автомобилей) - но это совсем не к вопросу "надо ли эвакуировать" - надо.Как перекрутили то и расписали. А что, авто, оставленное на весь день на переходе, или на остановке общественного транспорта, нужно так и терпеть, пока владелец не соизволить забрать? Или работа эвакуатора ничего не стоит? Мы тут между прочим ничего своего не придумали - хоть в Европе, хоть в США, ваше авто спокойно себе эвакуируют (причем частные подрядчики), и когда будете забирать, оплатите их услуги. А если вовремя не заберете - уйдет с молотка на аукционе в погашение расходов.Собственность обязывает, к этому пора привыкать.