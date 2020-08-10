Водіям на замітку: З'явився новий спосіб швидко забрати...

Додано: Сер 19 сер, 2020 14:29

Амвросий написав: Это не "вильно люди", так принято в любом цивилизованном обществе.



Нарушил - штраф. Не согласен - суд. Все в рамках закона. Но никто не будет красть твою собственность ради того чтобы потом шантажировать и вымогать деньги. Это не "вильно люди", так принято в любом цивилизованном обществе.Нарушил - штраф. Не согласен - суд. Все в рамках закона. Но никто не будет красть твою собственность ради того чтобы потом шантажировать и вымогать деньги.

Амвросий написав: Пока есть люди оправдывающие воровство, шантаж и вымогательство какими-то мифическими "высокими целями", до тех пор и будем жить в таких условиях. Пока есть люди оправдывающие воровство, шантаж и вымогательство какими-то мифическими "высокими целями", до тех пор и будем жить в таких условиях.

Амвросий написав: Никому еще не удавалось предотвратить правонарушения с помощью бандитизма и нарушения законов.

И очень жаль, что вы считаете нормой отвечать на правонарушения воровством, вымогательством и бандитизмом. Никому еще не удавалось предотвратить правонарушения с помощью бандитизма и нарушения законов.И очень жаль, что вы считаете нормой отвечать на правонарушения воровством, вымогательством и бандитизмом.

M-Audio написав: А в правовом государстве за это должна быть предусмотрена ответственность, соизмеримая с нанесенным ущербом. Вот эта ответственность - это штраф в 525 (или сколько там) гривен, которые, да, водитель должен заплатить. Не хватает инспекторов, которые бы выписывали штрафы? Вот странное дело: эвакуаторов с водителями, погрузчиками, обслугой стоянок - хватает, а полицейских - нет. Вот почему бы это? А в правовом государстве за это должна быть предусмотрена ответственность, соизмеримая с нанесенным ущербом. Вот эта ответственность - это штраф в 525 (или сколько там) гривен, которые, да, водитель должен заплатить. Не хватает инспекторов, которые бы выписывали штрафы? Вот странное дело: эвакуаторов с водителями, погрузчиками, обслугой стоянок - хватает, а полицейских - нет. Вот почему бы это?

Так "красть твою собственность ради того чтобы потом шантажировать" - только в вашей фантазии.И как раз в любом цивилизованном обществе никто не будет в ущерб всем другим гражданам ждать, пока суд решит, можно ли забрать авто - прост оприедет машина и заберет, а вам придет счет за услугу. Ну, можете потом попробовать доказать свою правоту в суде, да.Пока есть люди, плюющие на общественный порядок, и выдумывающие небылицы о том, что их драгоценное корыто только и мечтают, как эвакуировать, и будет продолжаться барджак с парковкой. С счастью, постепенно их количество уменьшается, эвакуаторы и штрафы таки помогают приучить к цивилизации. Попробуйте в Европе, припаркуйтесь на тротуаре или пешеходном переходе и уйдите по своим делам, а потом расскажите о вымогательстве и кражах, узнаете много и про частную собственность вообщеЭто не нарушение закона и не бандитизм, что бы вы ни выдумывали там себеО несоизмеримости ущерба вы тоже начинаете выдумывать. Эвакуируют далеко не за любое нарушение. В первую очередь те авто, которые припаркованы на полосе ОТ, например. И эвакуаторов как раз не хватает.