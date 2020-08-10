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Водіям на замітку: З'явився
новий спосіб швидко забрати...

Водіям на замітку: З'явився новий спосіб швидко забрати...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 6789
Повідомлення Додано: Сер 19 сер, 2020 14:27

  Faceless написав:Не является ни вопровством, ни покушением, это обычная борьба с бы***, паркующимся как попало и создающим проблемы и другим водителям и пешеходам.


Никому еще не удавалось предотвратить правонарушения с помощью бандитизма и нарушения законов.

И очень жаль, что вы считаете нормой отвечать на правонарушения воровством, вымогательством и бандитизмом.

К сожалению такое оправдание коррупции, бандитизма и вымогательства приводит к тому, что все это беззаконие обращается против законопослушных граждан.
Востаннє редагувалось Амвросий в Сер 19 сер, 2020 14:31, всього редагувалось 1 раз.
Амвросий
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Повідомлення Додано: Сер 19 сер, 2020 14:28

  Faceless написав:Сама эвакуация тоже услуга, она оплачивается, нахождение на штрафплощадке - тоже. Дорого? Ну так эту дороговизну тоже можно рассматривать как своего рода штраф.
В законодательстве нет такого понятия как "своего рода штраф". А вот принцип свободы заключения договора (в данном случае - право не заключать договор, если отсутствет потребность в предмете договора), и принцип свободного выбора поставщика услуг - это всё есть. И это всё нарушается при осуществлении этой эвакуаторской деятельности.
А что, авто, оставленное на весь день на переходе, или на остановке общественного транспорта, нужно так и терпеть, пока владелец не соизволить забрать?
Я понимаю, что это просто нечеловеческие мучения - видеть, что у кого-то есть машина, и из-за неё вам придётся сделать пару шагов в сторону. Может быть, владельца, по вашим понятиям, за это стоит даже казнить.
А в правовом государстве за это должна быть предусмотрена ответственность, соизмеримая с нанесенным ущербом. Вот эта ответственность - это штраф в 525 (или сколько там) гривен, которые, да, водитель должен заплатить. Не хватает инспекторов, которые бы выписывали штрафы? Вот странное дело: эвакуаторов с водителями, погрузчиками, обслугой стоянок - хватает, а полицейских - нет. Вот почему бы это?
M-Audio
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 сер, 2020 14:29

Re: Водіям на замітку: З'явився новий спосіб швидко забрати.

  Амвросий написав:Это не "вильно люди", так принято в любом цивилизованном обществе.

Нарушил - штраф. Не согласен - суд. Все в рамках закона. Но никто не будет красть твою собственность ради того чтобы потом шантажировать и вымогать деньги.

Так "красть твою собственность ради того чтобы потом шантажировать" - только в вашей фантазии.
И как раз в любом цивилизованном обществе никто не будет в ущерб всем другим гражданам ждать, пока суд решит, можно ли забрать авто - прост оприедет машина и заберет, а вам придет счет за услугу. Ну, можете потом попробовать доказать свою правоту в суде, да.
  Амвросий написав:Пока есть люди оправдывающие воровство, шантаж и вымогательство какими-то мифическими "высокими целями", до тех пор и будем жить в таких условиях.

Пока есть люди, плюющие на общественный порядок, и выдумывающие небылицы о том, что их драгоценное корыто только и мечтают, как эвакуировать, и будет продолжаться барджак с парковкой. С счастью, постепенно их количество уменьшается, эвакуаторы и штрафы таки помогают приучить к цивилизации. Попробуйте в Европе, припаркуйтесь на тротуаре или пешеходном переходе и уйдите по своим делам, а потом расскажите о вымогательстве и кражах, узнаете много и про частную собственность вообще
  Амвросий написав:Никому еще не удавалось предотвратить правонарушения с помощью бандитизма и нарушения законов.
И очень жаль, что вы считаете нормой отвечать на правонарушения воровством, вымогательством и бандитизмом.

Это не нарушение закона и не бандитизм, что бы вы ни выдумывали там себе
  M-Audio написав:А в правовом государстве за это должна быть предусмотрена ответственность, соизмеримая с нанесенным ущербом. Вот эта ответственность - это штраф в 525 (или сколько там) гривен, которые, да, водитель должен заплатить. Не хватает инспекторов, которые бы выписывали штрафы? Вот странное дело: эвакуаторов с водителями, погрузчиками, обслугой стоянок - хватает, а полицейских - нет. Вот почему бы это?

О несоизмеримости ущерба вы тоже начинаете выдумывать. Эвакуируют далеко не за любое нарушение. В первую очередь те авто, которые припаркованы на полосе ОТ, например. И эвакуаторов как раз не хватает.
Faceless
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