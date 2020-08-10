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Водіям на замітку: З'явився новий спосіб швидко забрати...
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Додано: Сер 19 сер, 2020 14:27
Faceless написав:
Не является ни вопровством, ни покушением, это обычная борьба с бы***, паркующимся как попало и создающим проблемы и другим водителям и пешеходам.
Никому еще не удавалось предотвратить правонарушения с помощью бандитизма и нарушения законов.
И очень жаль, что вы считаете нормой отвечать на правонарушения воровством, вымогательством и бандитизмом.
К сожалению такое оправдание коррупции, бандитизма и вымогательства приводит к тому, что все это беззаконие обращается против законопослушных граждан.
Востаннє редагувалось Амвросий
в Сер 19 сер, 2020 14:31, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 19 сер, 2020 14:28
Faceless написав:
Сама эвакуация тоже услуга, она оплачивается, нахождение на штрафплощадке - тоже. Дорого? Ну так эту дороговизну тоже можно рассматривать как своего рода штраф.
В законодательстве нет такого понятия как "своего рода штраф". А вот принцип свободы заключения договора (в данном случае - право не заключать договор, если отсутствет потребность в предмете договора), и принцип свободного выбора поставщика услуг - это всё есть. И это всё нарушается при осуществлении этой эвакуаторской деятельности.
А что, авто, оставленное на весь день на переходе, или на остановке общественного транспорта, нужно так и терпеть, пока владелец не соизволить забрать?
Я понимаю, что это просто нечеловеческие мучения - видеть, что у кого-то есть машина, и из-за неё вам придётся сделать пару шагов в сторону. Может быть, владельца, по вашим понятиям, за это стоит даже казнить.
А в правовом государстве за это должна быть предусмотрена ответственность, соизмеримая с нанесенным ущербом. Вот эта ответственность - это штраф в 525 (или сколько там) гривен, которые, да, водитель должен заплатить. Не хватает инспекторов, которые бы выписывали штрафы? Вот странное дело: эвакуаторов с водителями, погрузчиками, обслугой стоянок - хватает, а полицейских - нет. Вот почему бы это?
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Додано: Сер 19 сер, 2020 14:29
Амвросий написав:
Это не "вильно люди", так принято в любом цивилизованном обществе.
Нарушил - штраф. Не согласен - суд. Все в рамках закона. Но никто не будет красть твою собственность ради того чтобы потом шантажировать и вымогать деньги.
Так "красть твою собственность ради того чтобы потом шантажировать" - только в вашей фантазии.
И как раз в любом цивилизованном обществе никто не будет в ущерб всем другим гражданам ждать, пока суд решит, можно ли забрать авто - прост оприедет машина и заберет, а вам придет счет за услугу. Ну, можете потом попробовать доказать свою правоту в суде, да.
Амвросий написав:
Пока есть люди оправдывающие воровство, шантаж и вымогательство какими-то мифическими "высокими целями", до тех пор и будем жить в таких условиях.
Пока есть люди, плюющие на общественный порядок, и выдумывающие небылицы о том, что их драгоценное корыто только и мечтают, как эвакуировать, и будет продолжаться барджак с парковкой. С счастью, постепенно их количество уменьшается, эвакуаторы и штрафы таки помогают приучить к цивилизации. Попробуйте в Европе, припаркуйтесь на тротуаре или пешеходном переходе и уйдите по своим делам, а потом расскажите о вымогательстве и кражах, узнаете много и про частную собственность вообще
Амвросий написав:
Никому еще не удавалось предотвратить правонарушения с помощью бандитизма и нарушения законов.
И очень жаль, что вы считаете нормой отвечать на правонарушения воровством, вымогательством и бандитизмом.
Это не нарушение закона и не бандитизм, что бы вы ни выдумывали там себе
M-Audio написав:
А в правовом государстве за это должна быть предусмотрена ответственность, соизмеримая с нанесенным ущербом. Вот эта ответственность - это штраф в 525 (или сколько там) гривен, которые, да, водитель должен заплатить. Не хватает инспекторов, которые бы выписывали штрафы? Вот странное дело: эвакуаторов с водителями, погрузчиками, обслугой стоянок - хватает, а полицейских - нет. Вот почему бы это?
О несоизмеримости ущерба вы тоже начинаете выдумывать. Эвакуируют далеко не за любое нарушение. В первую очередь те авто, которые припаркованы на полосе ОТ, например. И эвакуаторов как раз не хватает.
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