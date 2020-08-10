Водіям на замітку: З'явився новий спосіб швидко забрати...

Додано: Сер 19 сер, 2020 14:53

Faceless написав: Так "красть твою собственность ради того чтобы потом шантажировать" - только в вашей фантазии. Так "красть твою собственность ради того чтобы потом шантажировать" - только в вашей фантазии.

Faceless написав: И как раз в любом цивилизованном обществе никто не будет в ущерб всем другим гражданам ждать, пока суд решит, можно ли забрать авто - прост оприедет машина и заберет И как раз в любом цивилизованном обществе никто не будет в ущерб всем другим гражданам ждать, пока суд решит, можно ли забрать авто - прост оприедет машина и заберет

Тогда зачем вы оправдываете коррупцию, воровство и бандитизм?Пусть человек нарушитель, пусть даже преступник. Но если ктото использует против него коррупцию, воровство и бандитизм, то он сам ничем не лучше, а скорей хуже. И ни к чему хорошему такие отношения не приведут.позвольте, но вы сами себе противоречите. Почему кто-то должен ждать, если авто не препятствует движению? Если вы решили ждать, то это исключительно ваше желание, припаркованное авто вас к этому насильственно не принуждало, дорогу вам не перекрывало и денег с вас не вымогало.Если авто стоит поперек дороги и перекрыло движение по ней, заблокировав путь остальным автомобилям, тогда есть основания для эвакуации. И для этого не нужно применять коррупцию, воровство и бандитизм. Все можно сделать цивилизованно.Но вы ведь предлагаете применять эвакуацию к автомобилю который стоит аккуратно припаркованный и никому не мешает? Только на основании того, что владелец не захотел платить кому-то "дань" за пользование общественным ресурсом?Я правильно вас понял?Может правильнее было бы тому кто требует "дань" с окружающих занятся чем-то полезным и созидательным, а не вымогать с окружающих денег, выискивая поводы?