|
|
|
Водіям на замітку: З'явився новий спосіб швидко забрати...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 19 сер, 2020 14:27
Faceless написав:
Не является ни вопровством, ни покушением, это обычная борьба с бы***, паркующимся как попало и создающим проблемы и другим водителям и пешеходам.
Никому еще не удавалось предотвратить правонарушения с помощью бандитизма и нарушения законов.
И очень жаль, что вы считаете нормой отвечать на правонарушения воровством, вымогательством и бандитизмом.
К сожалению такое оправдание коррупции, бандитизма и вымогательства приводит к тому, что все это беззаконие обращается против законопослушных граждан.
Востаннє редагувалось Амвросий
в Сер 19 сер, 2020 14:31, всього редагувалось 1 раз.
-
Амвросий
-
-
- Повідомлень: 2336
- З нами з: 26.02.09
- Подякував: 286 раз.
- Подякували: 394 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 19 сер, 2020 14:28
Faceless написав:
Сама эвакуация тоже услуга, она оплачивается, нахождение на штрафплощадке - тоже. Дорого? Ну так эту дороговизну тоже можно рассматривать как своего рода штраф.
В законодательстве нет такого понятия как "своего рода штраф". А вот принцип свободы заключения договора (в данном случае - право не заключать договор, если отсутствет потребность в предмете договора), и принцип свободного выбора поставщика услуг - это всё есть. И это всё нарушается при осуществлении этой эвакуаторской деятельности.
А что, авто, оставленное на весь день на переходе, или на остановке общественного транспорта, нужно так и терпеть, пока владелец не соизволить забрать?
Я понимаю, что это просто нечеловеческие мучения - видеть, что у кого-то есть машина, и из-за неё вам придётся сделать пару шагов в сторону. Может быть, владельца, по вашим понятиям, за это стоит даже казнить.
А в правовом государстве за это должна быть предусмотрена ответственность, соизмеримая с нанесенным ущербом. Вот эта ответственность - это штраф в 525 (или сколько там) гривен, которые, да, водитель должен заплатить. Не хватает инспекторов, которые бы выписывали штрафы? Вот странное дело: эвакуаторов с водителями, погрузчиками, обслугой стоянок - хватает, а полицейских - нет. Вот почему бы это?
-
M-Audio
-
-
- Повідомлень: 1808
- З нами з: 23.03.11
- Подякував: 318 раз.
- Подякували: 294 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 19 сер, 2020 14:29
Амвросий написав:
Это не "вильно люди", так принято в любом цивилизованном обществе.
Нарушил - штраф. Не согласен - суд. Все в рамках закона. Но никто не будет красть твою собственность ради того чтобы потом шантажировать и вымогать деньги.
Так "красть твою собственность ради того чтобы потом шантажировать" - только в вашей фантазии.
И как раз в любом цивилизованном обществе никто не будет в ущерб всем другим гражданам ждать, пока суд решит, можно ли забрать авто - прост оприедет машина и заберет, а вам придет счет за услугу. Ну, можете потом попробовать доказать свою правоту в суде, да.
Амвросий написав:
Пока есть люди оправдывающие воровство, шантаж и вымогательство какими-то мифическими "высокими целями", до тех пор и будем жить в таких условиях.
Пока есть люди, плюющие на общественный порядок, и выдумывающие небылицы о том, что их драгоценное корыто только и мечтают, как эвакуировать, и будет продолжаться барджак с парковкой. С счастью, постепенно их количество уменьшается, эвакуаторы и штрафы таки помогают приучить к цивилизации. Попробуйте в Европе, припаркуйтесь на тротуаре или пешеходном переходе и уйдите по своим делам, а потом расскажите о вымогательстве и кражах, узнаете много и про частную собственность вообще
Амвросий написав:
Никому еще не удавалось предотвратить правонарушения с помощью бандитизма и нарушения законов.
И очень жаль, что вы считаете нормой отвечать на правонарушения воровством, вымогательством и бандитизмом.
Это не нарушение закона и не бандитизм, что бы вы ни выдумывали там себе
M-Audio написав:
А в правовом государстве за это должна быть предусмотрена ответственность, соизмеримая с нанесенным ущербом. Вот эта ответственность - это штраф в 525 (или сколько там) гривен, которые, да, водитель должен заплатить. Не хватает инспекторов, которые бы выписывали штрафы? Вот странное дело: эвакуаторов с водителями, погрузчиками, обслугой стоянок - хватает, а полицейских - нет. Вот почему бы это?
О несоизмеримости ущерба вы тоже начинаете выдумывать. Эвакуируют далеко не за любое нарушение. В первую очередь те авто, которые припаркованы на полосе ОТ, например. И эвакуаторов как раз не хватает.
-
Faceless
-
- Модератор
-
- Повідомлень: 27798
- З нами з: 24.01.12
- Подякував: 1173 раз.
- Подякували: 6647 раз.
-
- Профіль
-
7
2
3
Додано: Сер 19 сер, 2020 14:53
Faceless написав:
Так "красть твою собственность ради того чтобы потом шантажировать" - только в вашей фантазии.
Тогда зачем вы оправдываете коррупцию, воровство и бандитизм?
Пусть человек нарушитель, пусть даже преступник. Но если ктото использует против него коррупцию, воровство и бандитизм, то он сам ничем не лучше, а скорей хуже. И ни к чему хорошему такие отношения не приведут.
Faceless написав:
И как раз в любом цивилизованном обществе никто не будет в ущерб всем другим гражданам ждать, пока суд решит, можно ли забрать авто - прост оприедет машина и заберет
позвольте, но вы сами себе противоречите. Почему кто-то должен ждать, если авто не препятствует движению? Если вы решили ждать, то это исключительно ваше желание, припаркованное авто вас к этому насильственно не принуждало, дорогу вам не перекрывало и денег с вас не вымогало.
Если авто стоит поперек дороги и перекрыло движение по ней, заблокировав путь остальным автомобилям, тогда есть основания для эвакуации. И для этого не нужно применять коррупцию, воровство и бандитизм. Все можно сделать цивилизованно.
Но вы ведь предлагаете применять эвакуацию к автомобилю который стоит аккуратно припаркованный и никому не мешает? Только на основании того, что владелец не захотел платить кому-то "дань" за пользование общественным ресурсом?
Я правильно вас понял?
Может правильнее было бы тому кто требует "дань" с окружающих занятся чем-то полезным и созидательным, а не вымогать с окружающих денег, выискивая поводы?
-
Амвросий
-
-
- Повідомлень: 2336
- З нами з: 26.02.09
- Подякував: 286 раз.
- Подякували: 394 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 19 сер, 2020 14:58
Амвросий написав:
Но вы ведь предлагаете применять эвакуацию к автомобилю который стоит аккуратно припаркованный и никому не мешает? Только на основании того, что владелец не захотел платить кому-то "дань" за пользование общественным ресурсом?
Я правильно вас понял?
нет, в очередной раз неправильно: эвакуацию предлагается применять а автомобилям, которые стоят криво припаркованными (для жирафов -- с нарушением ПДД) и всем мешают. -- на основании того, что автовладелец решил единолично пользоваться общественным ресурсом.
-
_hunter
-
-
- Повідомлень: 2606
- З нами з: 22.03.15
- Подякував: 11 раз.
- Подякували: 216 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 19 сер, 2020 15:14
_hunter написав:
нет, в очередной раз неправильно: эвакуацию предлагается применять а автомобилям, которые стоят криво припаркованными (для жирафов -- с нарушением ПДД) и всем мешают. -- на основании того, что автовладелец решил единолично пользоваться общественным ресурсом.
Для этого есть штрафы. Если автомобиль стоит криво но ничего при этом не нарушает, то и предъявить ему нечего. Предъявляйте претенизии к законодателям, пусть голосуют за введение норм на аккуаратную парковку. Правда практика показывает, что чем больше правил и ограничений, тем ниже будет уровень жизни и больше будет уровень коррупции и бандитизма.
Конечно, если человек специально паркует так автомобиль, это ему минус в карму. Но и права воровать его собственность или использовать коррупцию и вымогательство это никак не дает. Я бы на вашем месте подошел и вежливо попросил перепарковать машину аккуратнее. Уверен в следующий раз он уже припарковался бы аккуратно.
Мы-же не животные, поэтому давайте действовать цивилизованно и в рамках закона.
Улица - это общий ресурс, она не принадлежит лично вам, вы имеете неисключительное право пользования этим ресурсом наравне с остальными.
Неисключительное право пользования означает, что вы имеете право пользоваться сами, но не имеете права требовать оплату или ограничивать доступ другим.
-
Амвросий
-
-
- Повідомлень: 2336
- З нами з: 26.02.09
- Подякував: 286 раз.
- Подякували: 394 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 19 сер, 2020 15:22
Амвросий написав: _hunter написав:
нет, в очередной раз неправильно: эвакуацию предлагается применять а автомобилям, которые стоят криво припаркованными (для жирафов -- с нарушением ПДД) и всем мешают. -- на основании того, что автовладелец решил единолично пользоваться общественным ресурсом.
Для этого есть штрафы. Если автомобиль стоит криво но ничего при этом не нарушает
, то и предъявить ему нечего.
Улица - это общий ресурс, она не принадлежит лично вам, вы имеете неисключительное право пользования
этим ресурсом наравне с остальными.
Неисключительное право пользования означает, что вы имеете право пользоваться сами, но не имеете права требовать оплату или ограничивать доступ другим.
Я же специально для жирафов, которые в танке, написал -- ПДД нарушают.
О! -- вижу проблески разума. Осталось осознать одну простую истину: самовольное превращение общей улицы в личную паркувку "простым работягой" как раз это неисключительное право и нарушает.
-
_hunter
-
-
- Повідомлень: 2606
- З нами з: 22.03.15
- Подякував: 11 раз.
- Подякували: 216 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 19 сер, 2020 15:32
_hunter написав:
Я же специально для жирафов, которые в танке, написал -- ПДД нарушают.
если нарушают ПДД, для этого есть штрафы. Эвакуация - это крайнее средство, когда автомобиль заблокировал движение по улице и не дает по ней ездить остальным людям. Если автомобиль не мешает проезду, то его эвакуация - это воровство.
_hunter написав:
О! -- вижу проблески разума. Осталось осознать одну простую истину: самовольное превращение общей улицы в личную паркувку "простым работягой" как раз это неисключительное право и нарушает.
Именно по этому вопросу с парковоками и блокировкой автомобилей было решение Суда, который решил, что такие действия являются противозаконными и антиконституционными.
Не совсем понятно, с чем именно вы не согласны? Вы не согласны с Конституцией Украины?
Востаннє редагувалось Амвросий
в Сер 19 сер, 2020 15:40, всього редагувалось 2 разів.
-
Амвросий
-
-
- Повідомлень: 2336
- З нами з: 26.02.09
- Подякував: 286 раз.
- Подякували: 394 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 19 сер, 2020 15:34
В постах Faceless-а прослідковується одна з рис українського менталітета- а шоб у сусіда корова здохла.
Увага, на форумі порохата цензура.
Faceless, поверни вкрадені лайки.
-
unicdima
-
-
- Повідомлень: 711
- З нами з: 10.06.19
- Подякував: 30 раз.
- Подякували: 63 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 19 сер, 2020 15:39
Амвросий написав: _hunter написав:
Я же специально для жирафов, которые в танке, написал -- ПДД нарушают.
если нарушают ПДД, для этого есть штрафы. Эвакуация - это крайнее средство, когда автомобиль заблокировал движение по улице и не дает по ней ездить остальным людям
. Если автомобиль не мешает проезду, то его эвакуация - это воровство.
_hunter написав:
О! -- вижу проблески разума. Осталось осознать одну простую истину: самовольное превращение общей улицы в личную паркувку "простым работягой" как раз это неисключительное право и нарушает.
Именно по этому вопросу с эвакуацией с парковок было решение Конституционного Суда Украины, который решил, что такие действия являются противозаконными и антиконституционными.
Не совсем понятно, с чем именно вы не согласны? Вы не согласны с Конституцией Украины?
Вы несколько отстали от жизни, как я вижу -- рекомендую к прочтению Закон Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по реформированию сферы парковки транспортных средств» №2262-VIII принятый 21.12.2017 году -- там 7 пунктов появилось, по которым машину можно эвакуировать.
И как я уже писал -- пора забывать о "беспределах" времен Януковича -- с тех пор много чего поменялось...
-
_hunter
-
-
- Повідомлень: 2606
- З нами з: 22.03.15
- Подякував: 11 раз.
- Подякували: 216 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|6
|504
|
Вів 18 сер, 2020 19:53
Джон
|
|9
|335
|
|
|1
|78
|
Пон 10 сер, 2020 16:15
sal
|