Водіям на замітку: З'явився новий спосіб швидко забрати...

Додано: Сер 19 сер, 2020 16:38

Амвросий написав: Тогда зачем вы оправдываете коррупцию, воровство и бандитизм? Тогда зачем вы оправдываете коррупцию, воровство и бандитизм?

Амвросий написав: Эвакуация - это крайнее средство, когда автомобиль заблокировал движение по улице и не дает по ней ездить остальным людям. Эвакуация - это крайнее средство, когда автомобиль заблокировал движение по улице и не дает по ней ездить остальным людям.

Я не оправдываю, это вы выдумываете небылицы, и пытаетесь контроль над общественным порядком обозвать бандитизмом. О ваших выдумках о запредельном числе мажоров и чинуш среди автомобилистов вы уже не вспомниаете, о якобы искусственной проблеме перегруженностью авто - тоже, вы сами в итоге набрели на статью, которая подтверждает, что автомобилизация в том же Киеве (справедливо и для остальных крупных городов) не ниже, чем в городах Европы или США. Так теперь вы концентрируетесь на другой лжи, о якобы похищении частной собственности и вымогательстве. Ног ложъ ложью и останется, эвакуация авто на штрафплощадку - мировая практика, что бы вы там ни выдумывали.Это лично ваша трактовка, или вы можетое ссылку привести? Почему вы вдруг решили, что критерии для эвакуации устанавливаете вы?Авто, припаркованное на полосе ОТ, оно ж типа не "перегородило всю дорогу", пуст ьтак и стоит? Авто, стоящее у остановки ОТ, из-за которого автобусы/троллейбусы не могут нормально высадить пассажиров - оно ж типа не перекрыло дорогу? Авто, припаркованное прямо на зебре? Авто, перегородившее тротуар (хотя тут реально редко эвакуируют)? По вашей логике, если вон прям поперек проспекта не стоит, то можно за таксу (в размере штрафа) припарковать хоть на весь день? И то, небось, если проспект многополосной, скажете, что его ж объехать можно?Ну, ваши идеи и ценности понятны. Именно потому и нужно эвакуировать массово и на площадки подальше - только таким способом можно чему-то научить тех, кто считает себя каким-то привелегированным с тарантайкой, а остальные типа объедут, обойдут