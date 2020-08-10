Водіям на замітку: З'явився новий спосіб швидко забрати...

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_hunter написав:Вы несколько отстали от жизни, как я вижу -- рекомендую к прочтению Закон Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по реформированию сферы парковки транспортных средств» №2262-VIII принятый 21.12.2017 году -- там 7 пунктов появилось, по которым машину можно эвакуировать.
возможно, но это не первые поправки в этот закон, предыдущие аналогичные уже отменяли как антиконстиуционные:
возможно, но эти (пока?) не отменили -- значит они обязательны к выполнению -- и эвакуация вполне себе законна.
Амвросий написав:Полный запрет на парковку правилами на улице был бы вполне законным основанием штрафовать за парковку. Но врядли вы сможете объяснить людям что на улице, где нет на то крайней необходимости, следует полностью запретить парковку.
Что мешает в таком месте поставить знаки парковки? Можно даже расширить варианты разрешений на парковки позаимствова опыт Польши и кажись Австрии: ввести понятия, разметку и знаки общих парковок и парковок или парковочных мест только для резидентов (людей живущих возле места парковки), последнее как раз бы было очень в тему для тихих узких улочек - чтобы понаехи не забивали их своими автомобилями, а человек вернувшись домой с работы знал что место для машины не будет занято.
Амвросий написав:А вот платная стоянка на дороге общего пользования является незаконной.
Бред какой-то. Не является платная парковка на дороге незаконной. Ни в общем понимании (это широко распространённая в мире практика), ни с точки зрения украинского законодательства.
Амвросий написав:Если автомобиль не перекрывал дорогу, то это это является воровством и покушением на частную собственность в целях шантажа и вымогательства для личной наживы.
Не является. В кодексе нет ни слова о перекрытии дороги. Даже автомобиль стоящий на четырехполосной ПЧ проспекта Науки ... может быть эвакуирован если он к примеру стал у перекрестка (сплошь и рядом) или на пешеходном переходе.
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vitaliy_berdinskikh написав:В кодексе нет ни слова о перекрытии дороги.
Есть
Тимчасове затримання транспортного засобу шляхом доставки для зберігання на спеціальний майданчик чи стоянку здійснюється у разі вчинення порушення, передбаченого частинами третьою та шостою статті 122 (порушення правил зупинки, стоянки в межах відповідного населеного пункту), частиною першою статті 152-1 цього Кодексу, у випадках, передбачених частиною третьою цієї статті, а так само у разі вчинення порушень, передбачених частинами другою та восьмою статті 152-1 цього Кодексу.
Для цілей цього Кодексу розміщення транспортного засобу є таким, що суттєво перешкоджає дорожньому руху або створює загрозу безпеці руху, якщо транспортний засіб:
1) поставлено на проїзній частині у два і більше рядів;
2) розташовано у заборонених Правилами дорожнього руху місцях зупинки або стоянки, а саме:
а) на залізничних переїздах;
б) на трамвайних коліях;
в) на естакадах, мостах, шляхопроводах і під ними, у тунелях;
г) на пішохідних переходах і ближче 10 метрів до них з обох боків, крім випадків зупинки для надання переваги в русі;
ґ) на перехрестях та ближче 10 метрів від краю перехрещуваної проїзної частини за відсутності на ній пішохідного переходу, за винятком зупинки для надання переваги в русі та зупинки проти бокового проїзду на Т-подібних перехрестях, де є суцільна лінія розмітки або розділювальна смуга;
д) на проїзній частині, де відстань між суцільною лінією розмітки чи протилежним краєм проїзної частини і транспортним засобом, що зупинився, менше 3 метрів;
е) ближче 30 метрів від посадкових майданчиків для зупинки маршрутних транспортних засобів, а за їх відсутності - ближче 30 метрів від дорожнього знака такої зупинки з обох боків;
є) ближче 10 метрів від позначеного місця виконання дорожніх робіт і в зоні їх виконання;
ж) у місцях, де буде неможливим зустрічний роз’їзд або об’їзд транспортного засобу, що зупинився;
з) ближче 10 метрів від виїздів з прилеглих територій і безпосередньо в місці виїзду;
и) розташовано на позначених відповідними дорожніми знаками та/або дорожньою розміткою місцях, призначених для паркування транспортних засобів, оснащених електричними двигунами (одним чи декількома);
3) своїм розташуванням робить неможливим рух інших транспортних засобів або створює перешкоду для руху пішоходів, у тому числі осіб з інвалідністю на спеціальних засобах пересування та пішоходів із дитячими колясками;
4) розташовано на виділеній смузі для руху громадського маршрутного транспорту;
5) розташовано на позначеній відповідними дорожніми знаками та/або дорожньою розміткою велодоріжці;
6) перешкоджає руху або роботі снігоприбирального та іншого технологічного комунального транспорту у разі запровадження надзвичайного стану або у разі оголошення окремої місцевості зоною надзвичайної екологічної ситуації;
7) порушує схему паркування транспортних засобів таким чином, що він блокує проїзд по двох або більше смугах руху.
ну как никаких витееватостей, в последней редакции даже статей нет, на которые ссылки стоят. В любом случае - никаких целей обеспечения порядка все эти изменения не преследовали.
Развелось много паразитов, привыкших сидеть у других на шее и требовать денег с окружающих. Вместо того, чтобы найти работу и зарабатывать себе на жизнь самому, они требуют денег с окружающих и считают это нормой. Причем не просто требуют а ищут возможность украсть частную собственность, чтобы потом за неё вымогать выкуп.
ну как никаких витееватостей, в последней редакции даже статей нет, на которые ссылки стоят. В любом случае - никаких целей обеспечения порядка все эти изменения не преследовали.
именно эти цели те изменения и преследовали: ни одного доказательства обратного -- а именно роликов с эвакуацией автомобилей, припаркованных в полном соответствии с ПДД я что-то так и не заметил в этой теме...
Амвросий написав:Тогда зачем вы оправдываете коррупцию, воровство и бандитизм?
Я не оправдываю, это вы выдумываете небылицы, и пытаетесь контроль над общественным порядком обозвать бандитизмом. О ваших выдумках о запредельном числе мажоров и чинуш среди автомобилистов вы уже не вспомниаете, о якобы искусственной проблеме перегруженностью авто - тоже, вы сами в итоге набрели на статью, которая подтверждает, что автомобилизация в том же Киеве (справедливо и для остальных крупных городов) не ниже, чем в городах Европы или США. Так теперь вы концентрируетесь на другой лжи, о якобы похищении частной собственности и вымогательстве. Ног ложъ ложью и останется, эвакуация авто на штрафплощадку - мировая практика, что бы вы там ни выдумывали.
Амвросий написав:Эвакуация - это крайнее средство, когда автомобиль заблокировал движение по улице и не дает по ней ездить остальным людям.
Это лично ваша трактовка, или вы можетое ссылку привести? Почему вы вдруг решили, что критерии для эвакуации устанавливаете вы? Авто, припаркованное на полосе ОТ, оно ж типа не "перегородило всю дорогу", пуст ьтак и стоит? Авто, стоящее у остановки ОТ, из-за которого автобусы/троллейбусы не могут нормально высадить пассажиров - оно ж типа не перекрыло дорогу? Авто, припаркованное прямо на зебре? Авто, перегородившее тротуар (хотя тут реально редко эвакуируют)? По вашей логике, если вон прям поперек проспекта не стоит, то можно за таксу (в размере штрафа) припарковать хоть на весь день? И то, небось, если проспект многополосной, скажете, что его ж объехать можно? Ну, ваши идеи и ценности понятны. Именно потому и нужно эвакуировать массово и на площадки подальше - только таким способом можно чему-то научить тех, кто считает себя каким-то привелегированным с тарантайкой, а остальные типа объедут, обойдут