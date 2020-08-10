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Водіям на замітку: З'явився
новий спосіб швидко забрати...

Водіям на замітку: З'явився новий спосіб швидко забрати...
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Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 891011
Повідомлення Додано: Сер 19 сер, 2020 16:49

  Амвросий написав:
  vitaliy_berdinskikh написав:Ты зачем-то выделил болдом заголовок статьи кодекса, но в заголовне тоже ни слова о перекрытии дороги, а о препятствии


там есть пояснение о каких именно случаях идет речь:
порушує схему паркування транспортних засобів таким чином, що він блокує проїзд по двох або більше смугах руху.

я же писал уже -- там перед 7-м пунктом еще 6 есть...
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 сер, 2020 16:56

  _hunter написав:я же писал уже -- там перед 7-м пунктом еще 6 есть...


есть, но не про парковку


  Faceless написав:теперь вы концентрируетесь на другой лжи, о якобы похищении частной собственности и вымогательстве. Ног ложъ ложью и останется, эвакуация авто на штрафплощадку - мировая практика, что бы вы там ни выдумывали.


Где вы видите ложь? Давайте называть вещи своими именами - речь идет о том чтобы завладеть чужим автомобилем с целью вымогать за его возврат деньги.

Допускает это Закон или нет, но это является покушением на частную собственность. Т.е. воровством. И в любом случае нарушает права на частную собственность.

Вы утверждаете что такое воровство и шантаж с вымогательством денег оправданы. В каких-то случаях это действительно может быть оправданно.

Но вы-же утвреждаете что это оправданно даже если автомобиль не созадавал никому препятствия в движении. Т.е. был аккуратно припаркован, никому не мешал, но припаркован с нарушением ПДД.

Ну например ктото припарковал свой автомобиль, через 10 минут подъехала машина и установила знак запрета парковки, после чего подъехал эвакуатор и увез автомобиль в неизвестном направлении. Ну или какая-то другая ситуация, может водитель не заметил знак за листвой дерева или ещё чтото, мало-ли случаев бывает. А потом владельца начали шантажировать, требуя денег за возврат его автомобиля. Вымогая у него заплатить за свои навязанные услуги по завышенным ценам.

Вы считаете это нормой?
Амвросий
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Повідомлення Додано: Сер 19 сер, 2020 17:05

  Амвросий написав:
  _hunter написав:я же писал уже -- там перед 7-м пунктом еще 6 есть...


есть, но не про парковку

Чозабред??? -- я же его специально сюда уже копипастил:
расположено в запрещенных Правилами дорожного движения местах остановки или стоянки

-- или чукча вот совсем "нечитатель"?
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 сер, 2020 17:13

  Амвросий написав:
  vitaliy_berdinskikh написав:Ты зачем-то выделил болдом заголовок статьи кодекса, но в заголовне тоже ни слова о перекрытии дороги, а о препятствии


там есть пояснение о каких именно случаях идет речь:
порушує схему паркування транспортних засобів таким чином, що він блокує проїзд по двох або більше смугах руху.

Тут нет ни слова о перекрытии дороги, о чём говорил ты
тут viewtopic.php?p=5039750#p5039750
и тут viewtopic.php?p=5039867#p5039867

У меня все ходы записаны(с)

Это во-первых.

Во-вторых даже если бы было то это означает что можно парковаться хоть на три полосы на четырехполосной дороге - всё равно это не основание для эвакуации :mrgreen: (по твоей логике).
Mind the gap.
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Повідомлення Додано: Сер 19 сер, 2020 17:19

  vitaliy_berdinskikh написав:Тут нет ни слова о перекрытии дороги, о чём говорил ты


Я писал с точки зрения логики. А ты занимаешься буквоедством и придираешься к трактовке слов перекрывает/блокирует :) Прекрасно понятно о чем шла речь и почему блокировка улицы это плохо
Амвросий
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Повідомлення Додано: Сер 19 сер, 2020 17:26

Re: Водіям на замітку: З'явився новий спосіб швидко забрати.

  Амвросий написав:Я писал с точки зрения логики

Нет, с точки зрения логики ничего плохого в эвакуакции автомобиля мешающего движению нет. Но ты вообще-то ссылался не на логику, а на закон назвав эвакуацию незаконной. Слово нелогичной в твоём тексте отсутствовало.

На узкой улице даже посто запаркованная у бордюра машина уже может создавать проблему. То что на многополосной ПЧ машина не создаёт именно такую проблему не является основанием не выписывать ей штраф, а если она мешает повороту или пешеходам то не является основанием не эвакуировать её.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
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Повідомлення Додано: Сер 19 сер, 2020 17:38

  vitaliy_berdinskikh написав:На узкой улице даже посто запаркованная у бордюра машина уже может создавать проблему. То что на многополосной ПЧ машина не создаёт именно такую проблему не является основанием не выписывать ей штраф, а если она мешает повороту или пешеходам то не является основанием не эвакуировать её.


со штрафом понятно. Спор зашел именно за эвакуацию, для случая когда машина припаркована аккуратно и движению никак не препятствовала.

Но в последней редакции намудрили конечно, добавили довольно сомнительных пунктов, например про место для парковки электрокаров, про что _hunter выше ссылается.

В условиях Украины это из той-же серии что и зеленый тариф - нужен был повод, ободрать пересичного. И никакой реальной необходимости.
Амвросий
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Повідомлення Додано: Сер 19 сер, 2020 17:42

  Амвросий написав:
  vitaliy_berdinskikh написав:На узкой улице даже посто запаркованная у бордюра машина уже может создавать проблему. То что на многополосной ПЧ машина не создаёт именно такую проблему не является основанием не выписывать ей штраф, а если она мешает повороту или пешеходам то не является основанием не эвакуировать её.


со штрафом понятно. Спор зашел именно за эвакуацию, для случая когда машина припаркована аккуратно и движению никак не препятствовала.

Но в последней редакции намудрили конечно, добавили довольно сомнительных пунктов, например про место для парковки электрокаров, про что _hunter выше ссылается.

В условиях Украины это из той-же серии что и зеленый тариф - нужен был повод, ободрать пересичного. И никакой реальной необходимости.

Нет! -- добавили как раз вполне логичный пункы -- как, например, "парковка с нарушением ПДД". И сделали это по вполне очевидной причине: ситуация "мешает движению" -- в реальной жизни почти не встречается. -- как выше писали -- в таком случае даже парковка поперек двух полос не является поводом для эвакуации при наличии 3-й полосы.
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 сер, 2020 17:45

  vitaliy_berdinskikh написав:Во-вторых даже если бы было то это означает что можно парковаться хоть на три полосы на четырехполосной дороге - всё равно это не основание для эвакуации :mrgreen: (по твоей логике).


когда в несколько рядов паркуются мне тоже не нравится. Обычно этим маршрутки страдают - едет в среднем ряду, поворачивать к обочине видно лень, остановится посредине дороги и выгружает пассажиров. То что он две-три полосы на дороге перекрыл его не волнует... И главное никто их не штрафует и все эти поправки их никак не затрагивают...
Амвросий
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Повідомлення Додано: Сер 19 сер, 2020 17:54

Re: Водіям на замітку: З'явився новий спосіб швидко забрати.

  Амвросий написав:И главное никто их не штрафует и все эти поправки их никак не затрагивают...

В Харькове и куче прочих городов даже эвакуации нет, это только в Киеве присутствует и то не уверен что в достаточной мере для того чтобы с нарушением ПДД парковались только отъявленные пофигисты.
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