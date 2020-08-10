Водіям на замітку: З'явився новий спосіб швидко забрати...

Додано: Сер 19 сер, 2020 16:56

_hunter написав: я же писал уже -- там перед 7-м пунктом еще 6 есть... я же писал уже -- там перед 7-м пунктом еще 6 есть...

Faceless написав: теперь вы концентрируетесь на другой лжи, о якобы похищении частной собственности и вымогательстве. Ног ложъ ложью и останется, эвакуация авто на штрафплощадку - мировая практика, что бы вы там ни выдумывали. теперь вы концентрируетесь на другой лжи, о якобы похищении частной собственности и вымогательстве. Ног ложъ ложью и останется, эвакуация авто на штрафплощадку - мировая практика, что бы вы там ни выдумывали.

есть, но не про парковкуГде вы видите ложь? Давайте называть вещи своими именами - речь идет о том чтобы завладеть чужим автомобилем с целью вымогать за его возврат деньги.Допускает это Закон или нет, но это является покушением на частную собственность. Т.е. воровством. И в любом случае нарушает права на частную собственность.Вы утверждаете что такое воровство и шантаж с вымогательством денег оправданы. В каких-то случаях это действительно может быть оправданно.Но вы-же утвреждаете что это оправданно даже если автомобиль не созадавал никому препятствия в движении. Т.е. был аккуратно припаркован, никому не мешал, но припаркован с нарушением ПДД.Ну например ктото припарковал свой автомобиль, через 10 минут подъехала машина и установила знак запрета парковки, после чего подъехал эвакуатор и увез автомобиль в неизвестном направлении. Ну или какая-то другая ситуация, может водитель не заметил знак за листвой дерева или ещё чтото, мало-ли случаев бывает. А потом владельца начали шантажировать, требуя денег за возврат его автомобиля. Вымогая у него заплатить за свои навязанные услуги по завышенным ценам.Вы считаете это нормой?