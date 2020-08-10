Водіям на замітку: З'явився новий спосіб швидко забрати...

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_hunter написав:я же писал уже -- там перед 7-м пунктом еще 6 есть...
есть, но не про парковку
Faceless написав:теперь вы концентрируетесь на другой лжи, о якобы похищении частной собственности и вымогательстве. Ног ложъ ложью и останется, эвакуация авто на штрафплощадку - мировая практика, что бы вы там ни выдумывали.
Где вы видите ложь? Давайте называть вещи своими именами - речь идет о том чтобы завладеть чужим автомобилем с целью вымогать за его возврат деньги.
Допускает это Закон или нет, но это является покушением на частную собственность. Т.е. воровством. И в любом случае нарушает права на частную собственность.
Вы утверждаете что такое воровство и шантаж с вымогательством денег оправданы. В каких-то случаях это действительно может быть оправданно.
Но вы-же утвреждаете что это оправданно даже если автомобиль не созадавал никому препятствия в движении. Т.е. был аккуратно припаркован, никому не мешал, но припаркован с нарушением ПДД.
Ну например ктото припарковал свой автомобиль, через 10 минут подъехала машина и установила знак запрета парковки, после чего подъехал эвакуатор и увез автомобиль в неизвестном направлении. Ну или какая-то другая ситуация, может водитель не заметил знак за листвой дерева или ещё чтото, мало-ли случаев бывает. А потом владельца начали шантажировать, требуя денег за возврат его автомобиля. Вымогая у него заплатить за свои навязанные услуги по завышенным ценам.
Нет, с точки зрения логики ничего плохого в эвакуакции автомобиля мешающего движению нет. Но ты вообще-то ссылался не на логику, а на закон назвав эвакуацию незаконной. Слово нелогичной в твоём тексте отсутствовало.
На узкой улице даже посто запаркованная у бордюра машина уже может создавать проблему. То что на многополосной ПЧ машина не создаёт именно такую проблему не является основанием не выписывать ей штраф, а если она мешает повороту или пешеходам то не является основанием не эвакуировать её.
Mind the gap. You can't go over your budgets if you don't check!
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vitaliy_berdinskikh написав:На узкой улице даже посто запаркованная у бордюра машина уже может создавать проблему. То что на многополосной ПЧ машина не создаёт именно такую проблему не является основанием не выписывать ей штраф, а если она мешает повороту или пешеходам то не является основанием не эвакуировать её.
со штрафом понятно. Спор зашел именно за эвакуацию, для случая когда машина припаркована аккуратно и движению никак не препятствовала.
Но в последней редакции намудрили конечно, добавили довольно сомнительных пунктов, например про место для парковки электрокаров, про что _hunter выше ссылается.
В условиях Украины это из той-же серии что и зеленый тариф - нужен был повод, ободрать пересичного. И никакой реальной необходимости.
vitaliy_berdinskikh написав:На узкой улице даже посто запаркованная у бордюра машина уже может создавать проблему. То что на многополосной ПЧ машина не создаёт именно такую проблему не является основанием не выписывать ей штраф, а если она мешает повороту или пешеходам то не является основанием не эвакуировать её.
со штрафом понятно. Спор зашел именно за эвакуацию, для случая когда машина припаркована аккуратно и движению никак не препятствовала.
Но в последней редакции намудрили конечно, добавили довольно сомнительных пунктов, например про место для парковки электрокаров, про что _hunter выше ссылается.
В условиях Украины это из той-же серии что и зеленый тариф - нужен был повод, ободрать пересичного. И никакой реальной необходимости.
Нет! -- добавили как раз вполне логичный пункы -- как, например, "парковка с нарушением ПДД". И сделали это по вполне очевидной причине: ситуация "мешает движению" -- в реальной жизни почти не встречается. -- как выше писали -- в таком случае даже парковка поперек двух полос не является поводом для эвакуации при наличии 3-й полосы.
vitaliy_berdinskikh написав:Во-вторых даже если бы было то это означает что можно парковаться хоть на три полосы на четырехполосной дороге - всё равно это не основание для эвакуации (по твоей логике).
когда в несколько рядов паркуются мне тоже не нравится. Обычно этим маршрутки страдают - едет в среднем ряду, поворачивать к обочине видно лень, остановится посредине дороги и выгружает пассажиров. То что он две-три полосы на дороге перекрыл его не волнует... И главное никто их не штрафует и все эти поправки их никак не затрагивают...