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Водіям на замітку: З'явився
новий спосіб швидко забрати...

Водіям на замітку: З'явився новий спосіб швидко забрати...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 9101112
Повідомлення Додано: Сер 19 сер, 2020 17:58

  Амвросий написав:
  vitaliy_berdinskikh написав:На узкой улице даже посто запаркованная у бордюра машина уже может создавать проблему. То что на многополосной ПЧ машина не создаёт именно такую проблему не является основанием не выписывать ей штраф, а если она мешает повороту или пешеходам то не является основанием не эвакуировать её.


со штрафом понятно. Спор зашел именно за эвакуацию, для случая когда машина припаркована аккуратно и движению никак не препятствовала.

Но в последней редакции намудрили конечно, добавили довольно сомнительных пунктов, например про место для парковки электрокаров, про что _hunter выше ссылается.

В условиях Украины это из той-же серии что и зеленый тариф - нужен был повод, ободрать пересичного. И никакой реальной необходимости.


когда мою машину, припаркованную на Прорезной, которая никому не мешала, увезли в январе, я позвонил знакомому юристу, который специализируется на нарушениях ПДД, и он просто сказал, что по закону могут забрать за любое нарушение правил парковки, и плевать на то, являешься ты припятствием или нет, и доказать ты ничего не сможешь. молча заплатил 1700 грн и с той поры не паркуюсь нигде, где можно при-баться просто чтобы забрать. кстати, забирают где-то за 2 минуты, чтобы ни у кого не было иллюзии, что я зайду на 5 мин в магазин и уеду.
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I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California
adeges
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 сер, 2020 18:05

  _hunter написав:Нет! -- добавили как раз вполне логичный пункы -- как, например, "парковка с нарушением ПДД". И сделали это по вполне очевидной причине: ситуация "мешает движению" -- в реальной жизни почти не встречается.


ну первые пункты а,б,в и так понятно, можно было не добавлять - парковка на жд переездах, трамвайных путях и в тоннелях - это кем надо быть чтобы в таких местах парковаться? :lol:

А остальные имхо притянуто за уши - штраф был бы достаточен. Ну разве что пункт ґ имеет какой-то смысл. Впрочем и оспорить указанное в списке будет проблематично, потому что как бы не стоит в таких местах парковаться.
Амвросий
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Повідомлення Додано: Сер 19 сер, 2020 19:16

Re: Водіям на замітку: З'явився новий спосіб швидко забрати.

Амвросий написав:
  _hunter написав:Нет! -- добавили как раз вполне логичный пункы -- как, например, "парковка с нарушением ПДД". И сделали это по вполне очевидной причине: ситуация "мешает движению" -- в реальной жизни почти не встречается.


ну первые пункты а,б,в и так понятно, можно было не добавлять - парковка на жд переездах, трамвайных путях и в тоннелях - это кем надо быть чтобы в таких местах парковаться?

А остальные имхо притянуто за уши - штраф был бы достаточен. Ну разве что пункт ґ имеет какой-то смысл. Впрочем и оспорить указанное в списке будет проблематично, потому что как бы не стоит в таких местах парковаться.
Самые частые случаи, что я вижу, это пп г, ґ, е из п2, а также пункты 3,4 а зимой 6
И совершенно нормально, что в таких случаях приезжает эвакуатор
Faceless
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