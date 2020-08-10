Водіям на замітку: З'явився новий спосіб швидко забрати...
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vitaliy_berdinskikh написав:На узкой улице даже посто запаркованная у бордюра машина уже может создавать проблему. То что на многополосной ПЧ машина не создаёт именно такую проблему не является основанием не выписывать ей штраф, а если она мешает повороту или пешеходам то не является основанием не эвакуировать её.
со штрафом понятно. Спор зашел именно за эвакуацию, для случая когда машина припаркована аккуратно и движению никак не препятствовала.
Но в последней редакции намудрили конечно, добавили довольно сомнительных пунктов, например про место для парковки электрокаров, про что _hunter выше ссылается.
В условиях Украины это из той-же серии что и зеленый тариф - нужен был повод, ободрать пересичного. И никакой реальной необходимости.
когда мою машину, припаркованную на Прорезной, которая никому не мешала, увезли в январе, я позвонил знакомому юристу, который специализируется на нарушениях ПДД, и он просто сказал, что по закону могут забрать за любое нарушение правил парковки, и плевать на то, являешься ты припятствием или нет, и доказать ты ничего не сможешь. молча заплатил 1700 грн и с той поры не паркуюсь нигде, где можно при-баться просто чтобы забрать. кстати, забирают где-то за 2 минуты, чтобы ни у кого не было иллюзии, что я зайду на 5 мин в магазин и уеду.
It takes little for me to say I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California
_hunter написав:Нет! -- добавили как раз вполне логичный пункы -- как, например, "парковка с нарушением ПДД". И сделали это по вполне очевидной причине: ситуация "мешает движению" -- в реальной жизни почти не встречается.
ну первые пункты а,б,в и так понятно, можно было не добавлять - парковка на жд переездах, трамвайных путях и в тоннелях - это кем надо быть чтобы в таких местах парковаться?
А остальные имхо притянуто за уши - штраф был бы достаточен. Ну разве что пункт ґ имеет какой-то смысл. Впрочем и оспорить указанное в списке будет проблематично, потому что как бы не стоит в таких местах парковаться.
_hunter написав:Нет! -- добавили как раз вполне логичный пункы -- как, например, "парковка с нарушением ПДД". И сделали это по вполне очевидной причине: ситуация "мешает движению" -- в реальной жизни почти не встречается.
ну первые пункты а,б,в и так понятно, можно было не добавлять - парковка на жд переездах, трамвайных путях и в тоннелях - это кем надо быть чтобы в таких местах парковаться?
А остальные имхо притянуто за уши - штраф был бы достаточен. Ну разве что пункт ґ имеет какой-то смысл. Впрочем и оспорить указанное в списке будет проблематично, потому что как бы не стоит в таких местах парковаться.
Самые частые случаи, что я вижу, это пп г, ґ, е из п2, а также пункты 3,4 а зимой 6 И совершенно нормально, что в таких случаях приезжает эвакуатор