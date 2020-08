Водіям на замітку: З'явився новий спосіб швидко забрати...

Додано: Сер 19 сер, 2020 17:58

Амвросий написав: vitaliy_berdinskikh написав: На узкой улице даже посто запаркованная у бордюра машина уже может создавать проблему. То что на многополосной ПЧ машина не создаёт именно такую проблему не является основанием не выписывать ей штраф, а если она мешает повороту или пешеходам то не является основанием не эвакуировать её. На узкой улице даже посто запаркованная у бордюра машина уже может создавать проблему. То что на многополосной ПЧ машина не создаёт именно такую проблему не является основанием не выписывать ей штраф, а если она мешает повороту или пешеходам то не является основанием не эвакуировать её.



со штрафом понятно. Спор зашел именно за эвакуацию, для случая когда машина припаркована аккуратно и движению никак не препятствовала.



Но в последней редакции намудрили конечно, добавили довольно сомнительных пунктов, например про место для парковки электрокаров, про что _hunter выше ссылается.



когда мою машину, припаркованную на Прорезной, которая никому не мешала, увезли в январе, я позвонил знакомому юристу, который специализируется на нарушениях ПДД, и он просто сказал, что по закону могут забрать за любое нарушение правил парковки, и плевать на то, являешься ты припятствием или нет, и доказать ты ничего не сможешь. молча заплатил 1700 грн и с той поры не паркуюсь нигде, где можно при-баться просто чтобы забрать. кстати, забирают где-то за 2 минуты, чтобы ни у кого не было иллюзии, что я зайду на 5 мин в магазин и уеду. когда мою машину, припаркованную на Прорезной, которая никому не мешала, увезли в январе, я позвонил знакомому юристу, который специализируется на нарушениях ПДД, и он просто сказал, что по закону могут забрать за любое нарушение правил парковки, и плевать на то, являешься ты припятствием или нет, и доказать ты ничего не сможешь. молча заплатил 1700 грн и с той поры не паркуюсь нигде, где можно при-баться просто чтобы забрать. кстати, забирают где-то за 2 минуты, чтобы ни у кого не было иллюзии, что я зайду на 5 мин в магазин и уеду.

