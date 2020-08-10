Водіям на замітку: З'явився новий спосіб швидко забрати...

Додано: Чет 20 сер, 2020 10:30

_hunter написав: И нет -- штрафа таким "оленям" -- мало. И нет -- штрафа таким "оленям" -- мало.

Вот именно, что "нет". Штрафа - достаточно, тем более, что "слуги" совместно с "правоохранителями" зорко следят, чтобы их размеры не отставали от инфляции.Только один нюанс: штрафы должны выписываться и оплачиваться. То есть реально должны ездить полицейские, и выписывать штрафы. Которые пойдут в казначейство и в бюджет. То есть - не интересно. Понимаете, о чём речь? Украсть десять автомобилей и получить за них выкуп - это интересно. А выписать пару сотен штрафов - нет.А эффект обратный. Для воспитательных целей нужно, чтобы хотя бы каждая вторая-третья стоянка с нарушением заканчивалась штрафом от 500 гривен и выше. Тогда будет эффект. А стратегия "прижучим по полной тех, кто попался" - не работает. Каждый просто будет надеяться, что "пронесёт". Так человеческая психика устроена, и с этим ничего не поделать. Так совершаются преступления, хотя наказания там жестче, но каждый преступник думает, что его не поймают.То есть целью всей этой аферы с эвакуаторами является только и исключительно выкачка денег, а вовсе не забота о правопорядке, как бы некоторые ни пытались доказать обратное.