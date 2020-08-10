Водіям на замітку: З'явився новий спосіб швидко забрати...

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vitaliy_berdinskikh написав:На узкой улице даже посто запаркованная у бордюра машина уже может создавать проблему. То что на многополосной ПЧ машина не создаёт именно такую проблему не является основанием не выписывать ей штраф, а если она мешает повороту или пешеходам то не является основанием не эвакуировать её.
со штрафом понятно. Спор зашел именно за эвакуацию, для случая когда машина припаркована аккуратно и движению никак не препятствовала.
Но в последней редакции намудрили конечно, добавили довольно сомнительных пунктов, например про место для парковки электрокаров, про что _hunter выше ссылается.
В условиях Украины это из той-же серии что и зеленый тариф - нужен был повод, ободрать пересичного. И никакой реальной необходимости.
когда мою машину, припаркованную на Прорезной, которая никому не мешала, увезли в январе, я позвонил знакомому юристу, который специализируется на нарушениях ПДД, и он просто сказал, что по закону могут забрать за любое нарушение правил парковки, и плевать на то, являешься ты припятствием или нет, и доказать ты ничего не сможешь. молча заплатил 1700 грн и с той поры не паркуюсь нигде, где можно при-баться просто чтобы забрать. кстати, забирают где-то за 2 минуты, чтобы ни у кого не было иллюзии, что я зайду на 5 мин в магазин и уеду.
It takes little for me to say I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California
_hunter написав:Нет! -- добавили как раз вполне логичный пункы -- как, например, "парковка с нарушением ПДД". И сделали это по вполне очевидной причине: ситуация "мешает движению" -- в реальной жизни почти не встречается.
ну первые пункты а,б,в и так понятно, можно было не добавлять - парковка на жд переездах, трамвайных путях и в тоннелях - это кем надо быть чтобы в таких местах парковаться?
А остальные имхо притянуто за уши - штраф был бы достаточен. Ну разве что пункт ґ имеет какой-то смысл. Впрочем и оспорить указанное в списке будет проблематично, потому что как бы не стоит в таких местах парковаться.
_hunter написав:Нет! -- добавили как раз вполне логичный пункы -- как, например, "парковка с нарушением ПДД". И сделали это по вполне очевидной причине: ситуация "мешает движению" -- в реальной жизни почти не встречается.
ну первые пункты а,б,в и так понятно, можно было не добавлять - парковка на жд переездах, трамвайных путях и в тоннелях - это кем надо быть чтобы в таких местах парковаться?
А остальные имхо притянуто за уши - штраф был бы достаточен. Ну разве что пункт ґ имеет какой-то смысл. Впрочем и оспорить указанное в списке будет проблематично, потому что как бы не стоит в таких местах парковаться.
Самые частые случаи, что я вижу, это пп г, ґ, е из п2, а также пункты 3,4 а зимой 6 И совершенно нормально, что в таких случаях приезжает эвакуатор
_hunter написав:Нет! -- добавили как раз вполне логичный пункы -- как, например, "парковка с нарушением ПДД". И сделали это по вполне очевидной причине: ситуация "мешает движению" -- в реальной жизни почти не встречается.
ну первые пункты а,б,в и так понятно, можно было не добавлять - парковка на жд переездах, трамвайных путях и в тоннелях - это кем надо быть чтобы в таких местах парковаться?
А остальные имхо притянуто за уши - штраф был бы достаточен. Ну разве что пункт ґ имеет какой-то смысл. Впрочем и оспорить указанное в списке будет проблематично, потому что как бы не стоит в таких местах парковаться.
Серьезно? -- вот совсем-совсем серьезно?!! -- я начинаю подозревать что пан -- знатный теоретик -- за рулем не сидел от слова "совсем".
ближе 10 метров от выездов с прилегающих территорий и непосредственно в месте выезда
-- это, как я понимаю "и так сойдет" -- "чай не трамвай -- объедет". А я каждый день выезжая со двора гадаю -- несется по соседней полосе грузовик -- или сегодня пронесет... И нет -- штрафа таким "оленям" -- мало. А если судить "по понятиям" Януковича -- "не дает проехать и только" -- ну да -- нормально "обычный работяга" припарковался. Или тут тоже чиновники-мажоры виноваты -- позаставляли своими ланосами все нормальные места?..
_hunter написав:И нет -- штрафа таким "оленям" -- мало.
Вот именно, что "нет". Штрафа - достаточно, тем более, что "слуги" совместно с "правоохранителями" зорко следят, чтобы их размеры не отставали от инфляции.
Только один нюанс: штрафы должны выписываться и оплачиваться. То есть реально должны ездить полицейские, и выписывать штрафы. Которые пойдут в казначейство и в бюджет. То есть - не интересно. Понимаете, о чём речь? Украсть десять автомобилей и получить за них выкуп - это интересно. А выписать пару сотен штрафов - нет.
А эффект обратный. Для воспитательных целей нужно, чтобы хотя бы каждая вторая-третья стоянка с нарушением заканчивалась штрафом от 500 гривен и выше. Тогда будет эффект. А стратегия "прижучим по полной тех, кто попался" - не работает. Каждый просто будет надеяться, что "пронесёт". Так человеческая психика устроена, и с этим ничего не поделать. Так совершаются преступления, хотя наказания там жестче, но каждый преступник думает, что его не поймают.
То есть целью всей этой аферы с эвакуаторами является только и исключительно выкачка денег, а вовсе не забота о правопорядке, как бы некоторые ни пытались доказать обратное.
M-Audio написав:А эффект обратный. Для воспитательных целей нужно, чтобы хотя бы каждая вторая-третья стоянка с нарушением заканчивалась штрафом от 500 гривен и выше. Тогда будет эффект.
А эффект есть. И штрафы выписывают (хотя каждая ли вторая-третья не могу сказать, статистику не составляю, но штрафом ограничиваются куда чаще) и эвакуируют - и, о чудо, на тех улицах, где правоохранители работают, ситуация стала намного лучше. Так что никакой аферы нет и не надо ее выдумывать
_hunter написав:И нет -- штрафа таким "оленям" -- мало.
Вот именно, что "нет". Штрафа - достаточно, тем более, что "слуги" совместно с "правоохранителями" зорко следят, чтобы их размеры не отставали от инфляции.
Только один нюанс: штрафы должны выписываться и оплачиваться. То есть реально должны ездить полицейские, и выписывать штрафы. Которые пойдут в казначейство и в бюджет. То есть - не интересно. Понимаете, о чём речь? Украсть десять автомобилей и получить за них выкуп - это интересно. А выписать пару сотен штрафов - нет.
А эффект обратный. Для воспитательных целей нужно, чтобы хотя бы каждая вторая-третья стоянка с нарушением заканчивалась штрафом от 500 гривен и выше. Тогда будет эффект. А стратегия "прижучим по полной тех, кто попался" - не работает. Каждый просто будет надеяться, что "пронесёт". Так человеческая психика устроена, и с этим ничего не поделать. Так совершаются преступления, хотя наказания там жестче, но каждый преступник думает, что его не поймают.
То есть целью всей этой аферы с эвакуаторами является только и исключительно выкачка денег, а вовсе не забота о правопорядке, как бы некоторые ни пытались доказать обратное.
Во всех "развитых странах" парковкой занимаются местные муниципалитеты -- у "правоохранителей" другие задачи.
В смысле "не работает" -- достаточно сравнить число "гоп-стопов" и вооруженных нападений, что бы понять -- все отлично работает.
_hunter написав:Во всех "развитых странах" парковкой занимаются местные муниципалитеты -- у "правоохранителей" другие задачи.
Вот именно: парковкой занимаются муниципалитеты (а не шарашкины конторы, делающие деньги на общественном ресурсе), а штрафует полиция (потому что не имеет права первый встречный лишать меня имущества). Это правильная связка. А не так, что парковкой не занимается вообще никто, а вместо штрафов непонятные мутные конторы вымогают выкуп за украденные автомобили.
В смысле "не работает" -- достаточно сравнить число "гоп-стопов" и вооруженных нападений, что бы понять -- все отлично работает.
Это результат именно целенаправленной работы. Каждый потенциальный преступник знает, что его будут искать, и искать серьёзно. Но преступность не исчезла, всё равно находятся те, кто думает, что проскочит. И тяжесть наказания не останавливает. О чем и речь - для достижения эффекта нужна именно систематическая работа, а не "раздевать по максимуму" попавшихся.
Как же он может быть обратным если эвакуации+штраф это в любом случае ощутимее чем просто штраф?
M-Audio написав:То есть реально должны ездить полицейские, и выписывать штрафы
Так расположились звёзды что после наделения сотрудников муниципальных служб полномочими выписывать штрафы хотя бы они стали штрафовать (и эвакуировать) нарушителей, и то пока только в отдельно взятом Киеве.
Полиция как не делала этого ранее до закона о заочных штрафах, так продолжает не делать это и сейчас хотя всё необходимое у неё для этого есть, включая законные полномочия выписать штраф на собственника автомобиля. Возможно как раз то что штрафы идут в местный бюджет и является скрытой причиной укладывания болта сотрудниками полиции на нарушения правил парковки. Бывает так что вызываешь их к машине стоящей посреди перекрестка - а они всё равно отмораживается, даже если ты стоишь и ждешь их. Если не дождаться то придумают отмазку "автомобиля уже нет" или что-то в этом роде.
Mind the gap. You can't go over your budgets if you don't check!
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_hunter написав:Во всех "развитых странах" парковкой занимаются местные муниципалитеты -- у "правоохранителей" другие задачи.
Вот именно: парковкой занимаются муниципалитеты (а не шарашкины конторы, делающие деньги на общественном ресурсе), а штрафует полиция (потому что не имеет права первый встречный лишать меня имущества). Это правильная связка. А не так, что парковкой не занимается вообще никто, а вместо штрафов непонятные мутные конторы вымогают выкуп за украденные автомобили.
В смысле "не работает" -- достаточно сравнить число "гоп-стопов" и вооруженных нападений, что бы понять -- все отлично работает.
Это результат именно целенаправленной работы. Каждый потенциальный преступник знает, что его будут искать, и искать серьёзно. Но преступность не исчезла, всё равно находятся те, кто думает, что проскочит. И тяжесть наказания не останавливает. О чем и речь - для достижения эффекта нужна именно систематическая работа, а не "раздевать по максимуму" попавшихся.
Название конторы в данном случае никакого значения не имеет -- в любом случае это некая отдельная структура. И штрафует, кстати, она же, а не полиция -- повторюсь -- у полиции совсем другие задачи.
Т.е. "парковкой" можно не заниматься? -- всеравно "олени" никуда не исчезнут.
О чем и речь -- эвакуация "оленей" вполне способствует "достижению эффекта" и вполне является "систематической работой" -- машины систематически вывозятся.