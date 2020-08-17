Водіям на замітку: З'явився новий спосіб швидко забрати...

Додано: Чет 20 сер, 2020 14:16

_hunter написав: Т.е. "парковкой" можно не заниматься? -- всеравно "олени" никуда не исчезнут. Т.е. "парковкой" можно не заниматься? -- всеравно "олени" никуда не исчезнут.

О чем и речь -- эвакуация "оленей" вполне способствует "достижению эффекта" и вполне является "систематической работой" -- машины систематически вывозятся.

Да, не исчезнут, как не исчезают они в той же Европе, где штраф за это от 80 евро. Но количественно неудобств остальным доставлять станут статистически незначительно.Тут мне судить сложно, но судя по стенаниям, паркующихся как попало очень много. Впрочем, я не доказываю, что эффекта нет и не будет. Просто рано или поздно этот узаконенный бандитизм приведёт к последствиям:а) несмотря на меры предосторожности, эвакуируют автомобиль кого-то достаточно влиятельного (не обязательно ведь самого, есть ещё жены-любовницы-дети), который просто из принципа добьётся разгона этой шарашки, илиб) кто-то из политиков решит получить дополнительно несколько десятков-сотен тысяч голосов, и объявит о наличии проблемы и намерении её решить. А, поскольку проблема видна невооруженным глазом, тут же найдутся помощники и конкуренты в этом деле. Ирония как раз в том, что это произойдёт, когда уже будет достигнут какой-то эффект, а это значит, что число пострадавших станет измеряться десятками-сотнями тысяч, а оленьи парковальщики уже перестанут так явно бросаться в глаза всем остальным.Решение, скорее всего, будет традиционно найдено запретом такой деятельности, без предложения какой-либо альтернативы, политик получит свои баллы как Увосстановивший правопорядок", а ситуация постепенно, и достаточно быстро вернётся в прежнее состояние.Ну и более глубоким отложенным эффектом с менее заметными, но не менее печальными, последствиями станет то, что ещё больше людей убедится в том, что это государство ни в грош не ставит права граждан, а заботится только о создании кормушек для приближенных, и для скольких людей это будет последней каплей для отъезда (или не последней, и просто в копилку) - посчитать сложно, но то, что это уже происходит - несомненно.PS Завязываю с писаниной, ибо капча достала.