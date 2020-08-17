Водіям на замітку: З'явився новий спосіб швидко забрати...

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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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  #<1 ... 10111213
Повідомлення Додано: Чет 20 сер, 2020 14:16

  _hunter написав:Т.е. "парковкой" можно не заниматься? -- всеравно "олени" никуда не исчезнут.
Да, не исчезнут, как не исчезают они в той же Европе, где штраф за это от 80 евро. Но количественно неудобств остальным доставлять станут статистически незначительно.
О чем и речь -- эвакуация "оленей" вполне способствует "достижению эффекта" и вполне является "систематической работой" -- машины систематически вывозятся.
Тут мне судить сложно, но судя по стенаниям, паркующихся как попало очень много. Впрочем, я не доказываю, что эффекта нет и не будет. Просто рано или поздно этот узаконенный бандитизм приведёт к последствиям:
а) несмотря на меры предосторожности, эвакуируют автомобиль кого-то достаточно влиятельного (не обязательно ведь самого, есть ещё жены-любовницы-дети), который просто из принципа добьётся разгона этой шарашки, или
б) кто-то из политиков решит получить дополнительно несколько десятков-сотен тысяч голосов, и объявит о наличии проблемы и намерении её решить. А, поскольку проблема видна невооруженным глазом, тут же найдутся помощники и конкуренты в этом деле. Ирония как раз в том, что это произойдёт, когда уже будет достигнут какой-то эффект, а это значит, что число пострадавших станет измеряться десятками-сотнями тысяч, а оленьи парковальщики уже перестанут так явно бросаться в глаза всем остальным.
Решение, скорее всего, будет традиционно найдено запретом такой деятельности, без предложения какой-либо альтернативы, политик получит свои баллы как Увосстановивший правопорядок", а ситуация постепенно, и достаточно быстро вернётся в прежнее состояние.
Ну и более глубоким отложенным эффектом с менее заметными, но не менее печальными, последствиями станет то, что ещё больше людей убедится в том, что это государство ни в грош не ставит права граждан, а заботится только о создании кормушек для приближенных, и для скольких людей это будет последней каплей для отъезда (или не последней, и просто в копилку) - посчитать сложно, но то, что это уже происходит - несомненно.

PS Завязываю с писаниной, ибо капча достала.
M-Audio
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 сер, 2020 14:38

  M-Audio написав:
  _hunter написав:Т.е. "парковкой" можно не заниматься? -- всеравно "олени" никуда не исчезнут.
Да, не исчезнут, как не исчезают они в той же Европе, где штраф за это от 80 евро. Но количественно неудобств остальным доставлять станут статистически незначительно.
О чем и речь -- эвакуация "оленей" вполне способствует "достижению эффекта" и вполне является "систематической работой" -- машины систематически вывозятся.
Тут мне судить сложно, но судя по стенаниям, паркующихся как попало очень много. Впрочем, я не доказываю, что эффекта нет и не будет. Просто рано или поздно этот узаконенный бандитизм приведёт к последствиям:
а) несмотря на меры предосторожности, эвакуируют ...
б) кто-то из политиков решит получить дополнительно ...

..., что ещё больше людей убедится в том, что это государство ни в грош не ставит права граждан, а заботится только о создании кормушек для приближенных, и для скольких людей это будет последней каплей для отъезда (или не последней, и просто в копилку) - посчитать сложно, но то, что это уже происходит - несомненно.

PS Завязываю с писаниной, ибо капча достала.

Тут все просто: "их мало, но они в тельняшках", а к штрафам все уже привыкли -- на форумах плакать перестали.

Так оно со штрафами все точно так же работает: "не того" оштрафуют -- прикроют лавочку с "парковочными инспекторами". И голосов на "отмене штрафов за парковку" можно срубить не меньше...

С правами -- вообще не понял. Тут, вроде, все как 2 копейки просто: "Тебя посодют, а ты не воруй!" -- паркуемся сугубо по ПДД и нет никаких попраний прав...
_hunter
 
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