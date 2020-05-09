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Як зареєструвати програмний
РРО: поради від ДПС

Як зареєструвати програмний РРО: поради від ДПС
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 18 сер, 2020 11:29

Як зареєструвати програмний РРО: поради від ДПС

Пропонуємо до обговорення:
Почати треба зі встановлення ПРРО на смартфон, планшет чи комп’ютер.

Дивися повний текст Як зареєструвати програмний РРО: поради від ДПС.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 18 сер, 2020 11:29

Уже голова заболела. И это только текст прочитал.
p_a_l
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