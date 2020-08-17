Эканоміка і фінансы Беларусі
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Світова економіка та світова економічна криза, процеси в світовій економіці, а також основні тенденції розвитку. Економіка США, Японії, Німеччини, Китаю - ресурси, роль та перспективи
Додано: Вів 18 сер, 2020 11:56
Что происходит с BYN-рублевыми депозитами в Беларуси https://infobank.by/infolinebigview/rub ... depozitov/
диаграммы
Вывод денег из срочных BYN-рублевых депозитов физических лиц в июле ускорился в разы, достигнув максимума за время после коронакризисной паники и девальвации белорусского рубля в марте. А чистый, без учета капитализации начисленных процентов, отток денег длится уже 6 месяцев подряд – это самый длительный период чистого выноса денег за 4 года.
maksimus silvestris
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Додано: Вів 18 сер, 2020 12:01
Что происходит в банковской системе Беларуси - как развиваются банки
активы банков - рейтинг
https://infobank.by/infolinebigview/kak ... ednij-god/
доходы/расходы банков - рейтинг
https://infobank.by/infolinebigview/sra ... e-rasxody/
рентабельность банковской системы
https://infobank.by/infolinebigview/ren ... -privesti/
диаграммы
maksimus silvestris
Повідомлень: 336
З нами з: 27.12.17
Подякував: 1 раз.
Подякували: 21 раз.
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