Эканоміка і фінансы Беларусі

Вывод денег из срочных BYN-рублевых депозитов физических лиц в июле ускорился в разы, достигнув максимума за время после коронакризисной паники и девальвации белорусского рубля в марте. А чистый, без учета капитализации начисленных процентов, отток денег длится уже 6 месяцев подряд – это самый длительный период чистого выноса денег за 4 года.
Вывод денег из срочных BYN-рублевых депозитов физических лиц в июле ускорился в разы, достигнув максимума за время после коронакризисной паники и девальвации белорусского рубля в марте. А чистый, без учета капитализации начисленных процентов, отток денег длится уже 6 месяцев подряд – это самый длительный период чистого выноса денег за 4 года.