Эканоміка і фінансы Беларусі

Вывод денег из срочных BYN-рублевых депозитов физических лиц в июле ускорился в разы, достигнув максимума за время после коронакризисной паники и девальвации белорусского рубля в марте. А чистый, без учета капитализации начисленных процентов, отток денег длится уже 6 месяцев подряд – это самый длительный период чистого выноса денег за 4 года.
Вывод денег из срочных BYN-рублевых депозитов физических лиц в июле ускорился в разы, достигнув максимума за время после коронакризисной паники и девальвации белорусского рубля в марте. А чистый, без учета капитализации начисленных процентов, отток денег длится уже 6 месяцев подряд – это самый длительный период чистого выноса денег за 4 года.
Июль оказался самым выгодным, после девальвационного марта, месяцем для долларовых вкладчиков Беларуси: выросшая в цене американская валюта обеспечила им BYN-рублевую доходность, более высокую, чем даже на срочных BYN-рублевых депозитах, составив двузначный процент годовых прироста BYN-эквивалента $-вкладов, а еще больше – €-вкладов. Но это всего лишь притормозило вывод населением валюты из банков, но не прекратил: в июле 2020-го он составил $55 млн (по сумме переводных и других депозитов физических лиц в иностранной валюте) после $114 млн в июне.
в Беларуси ЗВР – это, скорей, счетчик обратного отсчета: чем они больше – тем дольше времени до очередного валютно-финансового кризиса с девальвацией BYN-рубля, что периодически у нас случается, и любое заметное снижение валютных резервов вызывает оправданное напряжение и у населения и у субъектов экономики в опасениях развития кризиса.
белорусским IT-шникам уже предложено переехать в Украину. Министерство цифровой трансформации этой страны установила квоту IT-иммигрантов, в пределах которой украинские IT-компании получат возможность трудоустроить 5 тысяч высококвалифицированных IT-специалистов на постоянной основе, нечто вроде «грин-карты». Привлеченные в пределах квоты IT-работники получат вид на жительство. Таким образом, они могут свободно жить и работать в Украине 10 лет. И очевидно, что в случае ухудшений жизни и работы в Беларуси, значительная часть белорусских IT-шников и IT-компаний могут воспользоваться этим предложением.
в ближайшее время уже не белорусов придется пугать Украиной, а украинцев Беларусью: в Беларуси назревает сильный финансово-экономический кризис, который стает результатом самого глубокого за все время внутриполитического кризиса, а еще больше – внешнеполитического. Что непосредственным образом скажется на финансах и экономике Беларуси. Уже сейчас, после заметно падения BYN-рубля к доллару, $-эквивалент средней белорусской зарплаты опустился ниже $500, сократив разрыв с украинским показателем до 60 долларов.
в ближайшее время уже не белорусов придется пугать Украиной, а украинцев Беларусью: в Беларуси назревает сильный финансово-экономический кризис, который стает результатом самого глубокого за все время внутриполитического кризиса, а еще больше – внешнеполитического. Что непосредственным образом скажется на финансах и экономике Беларуси. Уже сейчас, после заметно падения BYN-рубля к доллару, $-эквивалент средней белорусской зарплаты опустился ниже $500, сократив разрыв с украинским показателем до 60 долларов.
Так а чем пугать если там зарплаты выше? После коррекции выровняют если народ завидев ж*** задавит протестующих.