RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Світова економіка
/
Эканоміка і фінансы Беларусі

Эканоміка і фінансы Беларусі
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Світова економіка та світова економічна криза, процеси в світовій економіці, а також основні тенденції розвитку. Економіка США, Японії, Німеччини, Китаю - ресурси, роль та перспективи
Повідомлення Додано: Вів 18 сер, 2020 11:56

Эканоміка і фінансы Беларусі

Что происходит с BYN-рублевыми депозитами в Беларуси

https://infobank.by/infolinebigview/rub ... depozitov/

диаграммы

Вывод денег из срочных BYN-рублевых депозитов физических лиц в июле ускорился в разы, достигнув максимума за время после коронакризисной паники и девальвации белорусского рубля в марте. А чистый, без учета капитализации начисленных процентов, отток денег длится уже 6 месяцев подряд – это самый длительный период чистого выноса денег за 4 года.
maksimus silvestris
Аватар користувача
 
Повідомлень: 342
З нами з: 27.12.17
Подякував: 1 раз.
Подякували: 21 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 18 сер, 2020 12:01

Что происходит в банковской системе Беларуси - как развиваются банки

активы банков - рейтинг
https://infobank.by/infolinebigview/kak ... ednij-god/

доходы/расходы банков - рейтинг
https://infobank.by/infolinebigview/sra ... e-rasxody/

рентабельность банковской системы
https://infobank.by/infolinebigview/ren ... -privesti/

диаграммы
maksimus silvestris
Аватар користувача
 
Повідомлень: 342
З нами з: 27.12.17
Подякував: 1 раз.
Подякували: 21 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 19 сер, 2020 11:26

В Беларуси ускорился вынос денег с депозитов в национальной валюте

https://infobank.by/infolinebigview/rub ... depozitov/

диаграммы, графики

Вывод денег из срочных BYN-рублевых депозитов физических лиц в июле ускорился в разы, достигнув максимума за время после коронакризисной паники и девальвации белорусского рубля в марте. А чистый, без учета капитализации начисленных процентов, отток денег длится уже 6 месяцев подряд – это самый длительный период чистого выноса денег за 4 года.
maksimus silvestris
Аватар користувача
 
Повідомлень: 342
З нами з: 27.12.17
Подякував: 1 раз.
Подякували: 21 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 19 сер, 2020 14:59

Белорусы не останавливаются: вынос срочных валютных вкладов продолжается

https://infobank.by/infolinebigview/bel ... lzhaetsya/

диаграммы, графики

Июль оказался самым выгодным, после девальвационного марта, месяцем для долларовых вкладчиков Беларуси: выросшая в цене американская валюта обеспечила им BYN-рублевую доходность, более высокую, чем даже на срочных BYN-рублевых депозитах, составив двузначный процент годовых прироста BYN-эквивалента $-вкладов, а еще больше – €-вкладов.
Но это всего лишь притормозило вывод населением валюты из банков, но не прекратил: в июле 2020-го он составил $55 млн (по сумме переводных и других депозитов физических лиц в иностранной валюте) после $114 млн в июне.
maksimus silvestris
Аватар користувача
 
Повідомлень: 342
З нами з: 27.12.17
Подякував: 1 раз.
Подякували: 21 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 21 сер, 2020 17:36

Хроника наступающего финансового кризиса в Беларуси
.

Что сейчас угрожает банковским сбережениям белорусов и как их сохранить?

https://infobank.by/infolineview/chto-s ... soxranitj/

в период острейшего политического кризиса, грозящего перерасти в финансово-экономический, риски не только усилились, но и приобрели новый характер.

.

Что теперь будет с валютными резервами Беларуси – надолго ли их хватит?

https://infobank.by/infolineview/chto-t ... ix-xvatit/

в Беларуси ЗВР – это, скорей, счетчик обратного отсчета: чем они больше – тем дольше времени до очередного валютно-финансового кризиса с девальвацией BYN-рубля, что периодически у нас случается, и любое заметное снижение валютных резервов вызывает оправданное напряжение и у населения и у субъектов экономики в опасениях развития кризиса.
maksimus silvestris
Аватар користувача
 
Повідомлень: 342
З нами з: 27.12.17
Подякував: 1 раз.
Подякували: 21 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 25 сер, 2020 15:34

Что будет, если забастуют или уедут из страны белорусские IT-шники?

https://infobank.by/infolinebigview/cht ... it-shniki/

диаграммы

белорусским IT-шникам уже предложено переехать в Украину. Министерство цифровой трансформации этой страны установила квоту IT-иммигрантов, в пределах которой украинские IT-компании получат возможность трудоустроить 5 тысяч высококвалифицированных IT-специалистов на постоянной основе, нечто вроде «грин-карты». Привлеченные в пределах квоты IT-работники получат вид на жительство. Таким образом, они могут свободно жить и работать в Украине 10 лет.
И очевидно, что в случае ухудшений жизни и работы в Беларуси, значительная часть белорусских IT-шников и IT-компаний могут воспользоваться этим предложением.
maksimus silvestris
Аватар користувача
 
Повідомлень: 342
З нами з: 27.12.17
Подякував: 1 раз.
Подякували: 21 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 26 сер, 2020 11:06

«Вы что, хотите как в Беларуси?» - уже скоро

https://infobank.by/infolinebigview/vy- ... zhe-skoro/

в ближайшее время уже не белорусов придется пугать Украиной, а украинцев Беларусью: в Беларуси назревает сильный финансово-экономический кризис, который стает результатом самого глубокого за все время внутриполитического кризиса, а еще больше – внешнеполитического. Что непосредственным образом скажется на финансах и экономике Беларуси.
Уже сейчас, после заметно падения BYN-рубля к доллару, $-эквивалент средней белорусской зарплаты опустился ниже $500, сократив разрыв с украинским показателем до 60 долларов.
maksimus silvestris
Аватар користувача
 
Повідомлень: 342
З нами з: 27.12.17
Подякував: 1 раз.
Подякували: 21 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 26 сер, 2020 11:12

  maksimus silvestris написав:«Вы что, хотите как в Беларуси?» - уже скоро

https://infobank.by/infolinebigview/vy- ... zhe-skoro/

в ближайшее время уже не белорусов придется пугать Украиной, а украинцев Беларусью: в Беларуси назревает сильный финансово-экономический кризис, который стает результатом самого глубокого за все время внутриполитического кризиса, а еще больше – внешнеполитического. Что непосредственным образом скажется на финансах и экономике Беларуси.
Уже сейчас, после заметно падения BYN-рубля к доллару, $-эквивалент средней белорусской зарплаты опустился ниже $500, сократив разрыв с украинским показателем до 60 долларов.


Так а чем пугать если там зарплаты выше?
После коррекции выровняют если народ завидев ж*** задавит протестующих.
Lion+
 
Повідомлень: 1802
З нами з: 09.06.13
Подякував: 6 раз.
Подякували: 269 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 26 сер, 2020 11:38

Lion+
во-первых, протестующие - и есть народ
во-вторых, выравнивать нечем
maksimus silvestris
Аватар користувача
 
Повідомлень: 342
З нами з: 27.12.17
Подякував: 1 раз.
Подякували: 21 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 26 сер, 2020 11:59

  maksimus silvestris написав:Lion+
во-первых, протестующие - и есть народ
во-вторых, выравнивать нечем

Для товарища белорусский народ наверное ЭТИ:

Зображення
komp
1
 
Повідомлень: 8269
З нами з: 08.11.07
Подякував: 2298 раз.
Подякували: 3358 раз.
 
Профіль
1
1
1
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (20229)
26.08.2020 12:23
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.