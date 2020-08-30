Эканоміка і фінансы Беларусі

Что происходит, чем похожи и чем отличаются кризисы 2011-го и 2020-го?
Повторится ли сейчас 2011-й год?
диаграммы
Завершение валютного кризиса в 2011 году окончательно произошло только после прихода в страну $2,5 млрд от продажи Газпрому последних 50% Белтрансгаза. Именно эти деньги закрыли проблему 2011-го.
Но что сейчас можно такого продать?
Можно предположить, что очередная финансовая помощь России для нынешней власти Беларуси наверняка будет увязана с интеграционным вопросом и с еще какими-нибудь геополитическими уступками.