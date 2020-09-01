Эканоміка і фінансы Беларусі

Завершение валютного кризиса в 2011 году окончательно произошло только после прихода в страну $2,5 млрд от продажи Газпрому последних 50% Белтрансгаза. Именно эти деньги закрыли проблему 2011-го. Но что сейчас можно такого продать? Можно предположить, что очередная финансовая помощь России для нынешней власти Беларуси наверняка будет увязана с интеграционным вопросом и с еще какими-нибудь геополитическими уступками.
Повышение пенсий в июле 2020-го не вернуло их ни до реального, ни, тем более, до долларового уровня 2019 года. И белорусские пенсии остаются вторыми с конца в регионе, после украинских, по своему долларовому размеру.
Несмотря на замедление роста стоимости валютной корзины Нацбанка, и даже падение доллара и евро на последних торгах на бирже в конце августа, валютный кризис в Беларуси не останавливается, и продолжается в тех секторах рынка, где регулятору нет возможности влиять на ситуацию.
Поэтому индикаторы развития кризиса теперь не только в отчетах Белорусской валютно-фондовой биржи, но и на табло обменных пунктов, в очередях к обменникам, в длительных предзаказах при закрытии валютного депозита, а также в итогах межбанковского рынка и кредитных аукционах, проводимых Национальным банком.