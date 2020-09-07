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Эканоміка і фінансы Беларусі
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Світова економіка та світова економічна криза, процеси в світовій економіці, а також основні тенденції розвитку. Економіка США, Японії, Німеччини, Китаю - ресурси, роль та перспективи
  #<12
Повідомлення Додано: П'ят 28 сер, 2020 08:33

В Беларуси разворачивается сильнейший валютно-политический кризис, напоминающий валютно-экономический кризис 2011 года
Что происходит, чем похожи и чем отличаются кризисы 2011-го и 2020-го?

Повторится ли сейчас 2011-й год?

https://infobank.by/infolinebigview/pov ... 011-j-god/

диаграммы

Завершение валютного кризиса в 2011 году окончательно произошло только после прихода в страну $2,5 млрд от продажи Газпрому последних 50% Белтрансгаза. Именно эти деньги закрыли проблему 2011-го.
Но что сейчас можно такого продать?
Можно предположить, что очередная финансовая помощь России для нынешней власти Беларуси наверняка будет увязана с интеграционным вопросом и с еще какими-нибудь геополитическими уступками.
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Повідомлення Додано: Пон 31 сер, 2020 11:11

Размер и динамика пенсий в Беларуси

Почему июльское повышение пенсий в Беларуси оказалось недостаточным, и какими пенсии станут после девальвации?

диаграммы

https://infobank.by/infolinebigview/poc ... valjvacii/

Повышение пенсий в июле 2020-го не вернуло их ни до реального, ни, тем более, до долларового уровня 2019 года. И белорусские пенсии остаются вторыми с конца в регионе, после украинских, по своему долларовому размеру.
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Повідомлення Додано: Сер 02 вер, 2020 10:12

что происходит с курсами и ставками в финансово-банковской системе Беларуси

https://infobank.by/infolinebigview/v-b ... t-daljshe/

диаграммы

Несмотря на замедление роста стоимости валютной корзины Нацбанка, и даже падение доллара и евро на последних торгах на бирже в конце августа, валютный кризис в Беларуси не останавливается, и продолжается в тех секторах рынка, где регулятору нет возможности влиять на ситуацию.

Поэтому индикаторы развития кризиса теперь не только в отчетах Белорусской валютно-фондовой биржи, но и на табло обменных пунктов, в очередях к обменникам, в длительных предзаказах при закрытии валютного депозита, а также в итогах межбанковского рынка и кредитных аукционах, проводимых Национальным банком.
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Повідомлення Додано: Вів 08 вер, 2020 10:54

Шокирующие цифры падения валютных резервов Беларуси. Насколько теперь их хватит?

https://infobank.by/infolinebigview/nac ... ix-xvatit/

диаграммы

Сокращение валютных резервов Беларуси в августе на фоне сильнейшего политического кризиса в стране ожидали все, но мало кто ожидал, что оно окажется настолько значительным: сильнейший спрос на иностранную валюту и вынос денег из валютных вкладов, больше напоминающий эвакуацию, привели к исторически рекордной месячной сумме падения ЗВР.
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  #<12
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