Эканоміка і фінансы Беларусі

Завершение валютного кризиса в 2011 году окончательно произошло только после прихода в страну $2,5 млрд от продажи Газпрому последних 50% Белтрансгаза. Именно эти деньги закрыли проблему 2011-го. Но что сейчас можно такого продать? Можно предположить, что очередная финансовая помощь России для нынешней власти Беларуси наверняка будет увязана с интеграционным вопросом и с еще какими-нибудь геополитическими уступками.
Повышение пенсий в июле 2020-го не вернуло их ни до реального, ни, тем более, до долларового уровня 2019 года. И белорусские пенсии остаются вторыми с конца в регионе, после украинских, по своему долларовому размеру.
Несмотря на замедление роста стоимости валютной корзины Нацбанка, и даже падение доллара и евро на последних торгах на бирже в конце августа, валютный кризис в Беларуси не останавливается, и продолжается в тех секторах рынка, где регулятору нет возможности влиять на ситуацию.
Поэтому индикаторы развития кризиса теперь не только в отчетах Белорусской валютно-фондовой биржи, но и на табло обменных пунктов, в очередях к обменникам, в длительных предзаказах при закрытии валютного депозита, а также в итогах межбанковского рынка и кредитных аукционах, проводимых Национальным банком.
Сокращение валютных резервов Беларуси в августе на фоне сильнейшего политического кризиса в стране ожидали все, но мало кто ожидал, что оно окажется настолько значительным: сильнейший спрос на иностранную валюту и вынос денег из валютных вкладов, больше напоминающий эвакуацию, привели к исторически рекордной месячной сумме падения ЗВР.
Август 2020 года войдет в историю не только как месяц начала сильнейшего политического кризиса в Беларуси, связанного с обоснованными сомнениями белорусов в правдивости озвученных властями итогов президентских выборов, но и как месяц самой четкой и рациональной реакции населения на этот кризис: в этом августе зафиксирован один из самых значительных в истории страны объемов скупки физическими лицами иностранной валюты. А весь 2020-й, очевидно, окажется исторически рекордным по сумме как валового, так и чистого спроса физических лиц на иностранную валюту: 8-месячный период беспрерывного чистого спроса с начала года – это то, чего не было в Беларуси уже семь лет. И наверняка это продолжится и в следующие месяцы. А результат этого уже есть: суммарная за январь-август чистая покупка стала наибольшей, как минимум после 90-х, для этого периода года. И дальше она будет только расти, все так же оставаясь исторически рекордной – ведь политический кризис не закончился, а финансово-экономический только набирает обороты.