Эканоміка і фінансы Беларусі

Август 2020 года войдет в историю не только как месяц начала сильнейшего политического кризиса в Беларуси, связанного с обоснованными сомнениями белорусов в правдивости озвученных властями итогов президентских выборов, но и как месяц самой четкой и рациональной реакции населения на этот кризис: в этом августе зафиксирован один из самых значительных в истории страны объемов скупки физическими лицами иностранной валюты.

А весь 2020-й, очевидно, окажется исторически рекордным по сумме как валового, так и чистого спроса физических лиц на иностранную валюту: 8-месячный период беспрерывного чистого спроса с начала года – это то, чего не было в Беларуси уже семь лет. И наверняка это продолжится и в следующие месяцы.

А результат этого уже есть: суммарная за январь-август чистая покупка стала наибольшей, как минимум после 90-х, для этого периода года. И дальше она будет только расти, все так же оставаясь исторически рекордной – ведь политический кризис не закончился, а финансово-экономический только набирает обороты.