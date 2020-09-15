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Эканоміка і фінансы Беларусі
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на тему
Світова економіка та світова економічна криза, процеси в світовій економіці, а також основні тенденції розвитку. Економіка США, Японії, Німеччини, Китаю - ресурси, роль та перспективи
  #<12
Повідомлення Додано: П'ят 28 сер, 2020 08:33

В Беларуси разворачивается сильнейший валютно-политический кризис, напоминающий валютно-экономический кризис 2011 года
Что происходит, чем похожи и чем отличаются кризисы 2011-го и 2020-го?

Повторится ли сейчас 2011-й год?

https://infobank.by/infolinebigview/pov ... 011-j-god/

диаграммы

Завершение валютного кризиса в 2011 году окончательно произошло только после прихода в страну $2,5 млрд от продажи Газпрому последних 50% Белтрансгаза. Именно эти деньги закрыли проблему 2011-го.
Но что сейчас можно такого продать?
Можно предположить, что очередная финансовая помощь России для нынешней власти Беларуси наверняка будет увязана с интеграционным вопросом и с еще какими-нибудь геополитическими уступками.
maksimus silvestris
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Повідомлення Додано: Пон 31 сер, 2020 11:11

Размер и динамика пенсий в Беларуси

Почему июльское повышение пенсий в Беларуси оказалось недостаточным, и какими пенсии станут после девальвации?

диаграммы

https://infobank.by/infolinebigview/poc ... valjvacii/

Повышение пенсий в июле 2020-го не вернуло их ни до реального, ни, тем более, до долларового уровня 2019 года. И белорусские пенсии остаются вторыми с конца в регионе, после украинских, по своему долларовому размеру.
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Повідомлення Додано: Сер 02 вер, 2020 10:12

что происходит с курсами и ставками в финансово-банковской системе Беларуси

https://infobank.by/infolinebigview/v-b ... t-daljshe/

диаграммы

Несмотря на замедление роста стоимости валютной корзины Нацбанка, и даже падение доллара и евро на последних торгах на бирже в конце августа, валютный кризис в Беларуси не останавливается, и продолжается в тех секторах рынка, где регулятору нет возможности влиять на ситуацию.

Поэтому индикаторы развития кризиса теперь не только в отчетах Белорусской валютно-фондовой биржи, но и на табло обменных пунктов, в очередях к обменникам, в длительных предзаказах при закрытии валютного депозита, а также в итогах межбанковского рынка и кредитных аукционах, проводимых Национальным банком.
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Повідомлення Додано: Вів 08 вер, 2020 10:54

Шокирующие цифры падения валютных резервов Беларуси. Насколько теперь их хватит?

https://infobank.by/infolinebigview/nac ... ix-xvatit/

диаграммы

Сокращение валютных резервов Беларуси в августе на фоне сильнейшего политического кризиса в стране ожидали все, но мало кто ожидал, что оно окажется настолько значительным: сильнейший спрос на иностранную валюту и вынос денег из валютных вкладов, больше напоминающий эвакуацию, привели к исторически рекордной месячной сумме падения ЗВР.
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Повідомлення Додано: Сер 09 вер, 2020 10:15

в Беларуси - беспрецендентный спрос на иностранную валюту

https://infobank.by/infolinebigview/bel ... u-valyutu/

диаграммы

Август 2020 года войдет в историю не только как месяц начала сильнейшего политического кризиса в Беларуси, связанного с обоснованными сомнениями белорусов в правдивости озвученных властями итогов президентских выборов, но и как месяц самой четкой и рациональной реакции населения на этот кризис: в этом августе зафиксирован один из самых значительных в истории страны объемов скупки физическими лицами иностранной валюты.
А весь 2020-й, очевидно, окажется исторически рекордным по сумме как валового, так и чистого спроса физических лиц на иностранную валюту: 8-месячный период беспрерывного чистого спроса с начала года – это то, чего не было в Беларуси уже семь лет. И наверняка это продолжится и в следующие месяцы.
А результат этого уже есть: суммарная за январь-август чистая покупка стала наибольшей, как минимум после 90-х, для этого периода года. И дальше она будет только расти, все так же оставаясь исторически рекордной – ведь политический кризис не закончился, а финансово-экономический только набирает обороты.
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Повідомлення Додано: Чет 10 вер, 2020 12:24

За скупку валюты взялись предприятия. И вот к чему это привело

https://infobank.by/infolinebigview/za- ... o-privelo/

диаграммы

Резкое увеличение объема покупки иностранной валюты физическими лицами – уже привычное, и даже обыденное дело в Беларуси, ведь население даже при малейшем намеке на кризис способно в кратчайшие сроки создать очень сильный спрос на валюту в целях защиты собственных BYN-накоплений от девальвационных потерь.
Но в самые критические моменты на рынок за долларами выходят и субъекты хозяйствования, и тогда совокупный спрос на валюту в стране достигает огромных значений.
Именно это произошло в августе 2020-го: объем купленной иностранной валюты в этом месяце стал одним из наибольших в истории во многом благодаря также одной из наибольших в истории сумм купленной валюты субъектами экономики.
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Повідомлення Додано: Чет 10 вер, 2020 15:03

  maksimus silvestris написав:За скупку валюты взялись предприятия. И вот к чему это привело

https://infobank.by/infolinebigview/za- ... o-privelo/

диаграммы

Резкое увеличение объема покупки иностранной валюты физическими лицами – уже привычное, и даже обыденное дело в Беларуси, ведь население даже при малейшем намеке на кризис способно в кратчайшие сроки создать очень сильный спрос на валюту в целях защиты собственных BYN-накоплений от девальвационных потерь.
Но в самые критические моменты на рынок за долларами выходят и субъекты хозяйствования, и тогда совокупный спрос на валюту в стране достигает огромных значений.
Именно это произошло в августе 2020-го: объем купленной иностранной валюты в этом месяце стал одним из наибольших в истории во многом благодаря также одной из наибольших в истории сумм купленной валюты субъектами экономики.

Старший брат-супостат пу валютушки підкине якщо Бацька слухняним буде...мабуть.
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Повідомлення Додано: Пон 14 вер, 2020 14:43

Такого еще не было. Белорусы за август эвакуировали из банков более $600 млн. И это только начало…

https://infobank.by/infolinebigview/tak ... o-nachalo/

диаграммы

Как и предполагалось, политический кризис в Беларуси, грозящий всеобъемлющим ухудшением финансово-экономического положения страны, привел к кризису доверия населения к банковской системе. И в опасениях за судьбу своих сбережений, размещенных на банковских депозитах, белорусы начали эвакуировать деньги с вкладов, особенно с валютных.
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Повідомлення Додано: Сер 16 вер, 2020 11:34

Белорусы в августе расстались с более чем 1 млрд белорусских рублей. Сколько теперь их осталось у населения?

https://infobank.by/infolinebigview/bel ... aseleniya/

диаграммы

Августовский объем выхода населения из этих BYN-рублевых финансовых активов – в 1,086 млрд BYN – оказался настолько массовым, что стал исторически рекордным по своему абсолютному значению.
maksimus silvestris
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  #<12
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