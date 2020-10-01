Эканоміка і фінансы Беларусі

Уже очевидно, что главной финансовой проблемой новой власти, когда бы она ни появилась в Беларуси, станет проблема внешнего долга: ей «в наследство» от старой власти останутся огромные долги перед заграницей, которые номинированы не в белорусских рублях, а в иностранной валюте, которую не напечатаешь: ее можно только или заработать или одолжить.
Вынос иностранной валюты с депозитов ставит банки перед задачей ее поиска и приобретения. Ведь та валюта, что клиенты этих банков размещали у них на депозиты, не лежит на счетах и в сейфах, а продана за BYN-рубли.
Вынос вкладов населением на фоне продолжающегося политического кризиса не останавливается, но, все же, некоторое количество белорусов, уверенных в стойкости финансово-банковской системы Беларуси, оставят лежать свои сбережения на депозитах, рассчитывая не только их сохранить, но и прирастить процентами. Какой же вклад – в национальной или в иностранной валюте – в этом году оказывается выгоднее с учетом уже накопленного за девять месяцев процентного дохода и курсовой динамики BYN-рубля?
В августе 2020-го прибыль банковской системы Беларуси составила 75 млн BYN если сравнить с августом 2019-го, то падение прибыли – на 37,5%. А показатель среднемесячный прибыли в этом году – наименьший за 5 лет даже чисто номинально, без учета инфляции.В реальном же выражении прибыль банковской системы в 2020 году – одна из наименьших за 13 лет. То же – и в долларовом эквиваленте.