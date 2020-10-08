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Эканоміка і фінансы Беларусі
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на тему
Світова економіка та світова економічна криза, процеси в світовій економіці, а також основні тенденції розвитку. Економіка США, Японії, Німеччини, Китаю - ресурси, роль та перспективи
  #<123
Повідомлення Додано: П'ят 18 вер, 2020 08:44

у Беларуси – новый рекорд внешнего долга

https://infobank.by/infolinebigview/bez ... ya-strany/

диаграммы

Уже очевидно, что главной финансовой проблемой новой власти, когда бы она ни появилась в Беларуси, станет проблема внешнего долга: ей «в наследство» от старой власти останутся огромные долги перед заграницей, которые номинированы не в белорусских рублях, а в иностранной валюте, которую не напечатаешь: ее можно только или заработать или одолжить.
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Повідомлення Додано: Чет 24 вер, 2020 10:21

Где белорусские банки сейчас берут валюту, и откуда им идет валютная помощь?

https://infobank.by/infolinebigview/gde ... -pomoshhj/

Вынос иностранной валюты с депозитов ставит банки перед задачей ее поиска и приобретения. Ведь та валюта, что клиенты этих банков размещали у них на депозиты, не лежит на счетах и в сейфах, а продана за BYN-рубли.
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Повідомлення Додано: Сер 30 вер, 2020 10:48

В Беларуси кто не рискует – тот пьет шампанское. Кто сколько заработал и потерял на депозитах в этом году?

https://infobank.by/infolinebigview/v-b ... etom-godu/

Вынос вкладов населением на фоне продолжающегося политического кризиса не останавливается, но, все же, некоторое количество белорусов, уверенных в стойкости финансово-банковской системы Беларуси, оставят лежать свои сбережения на депозитах, рассчитывая не только их сохранить, но и прирастить процентами.
Какой же вклад – в национальной или в иностранной валюте – в этом году оказывается выгоднее с учетом уже накопленного за девять месяцев процентного дохода и курсовой динамики BYN-рубля?

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Повідомлення Додано: П'ят 02 жов, 2020 10:49

Прибыль банковской системы Беларуси – одна из минимальных за 13 лет

https://infobank.by/infolinebigview/pri ... za-13-let/

В августе 2020-го прибыль банковской системы Беларуси составила 75 млн BYN
если сравнить с августом 2019-го, то падение прибыли – на 37,5%. А показатель среднемесячный прибыли в этом году – наименьший за 5 лет даже чисто номинально, без учета инфляции.В реальном же выражении прибыль банковской системы в 2020 году – одна из наименьших за 13 лет. То же – и в долларовом эквиваленте.


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Повідомлення Додано: Пон 05 жов, 2020 12:18

Что произошло на рынке новых депозитов в Беларуси

https://infobank.by/infolinebigview/cht ... depozitov/

диаграммы

Политический кризис изменил отношение белорусов к использованию банковских депозитов для сохранения и приращения своих сбережений. Это привело к тому, что в августе заметно изменились не только объемы (они, понятно, снизились), но и структура новых депозитов – по причине смены приоритетов при выборе типа вклада.
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Повідомлення Додано: П'ят 09 жов, 2020 09:17

Скупка валюты продолжается

https://infobank.by/infolinebigview/sku ... 9-10-2020/

диаграммы

Население Беларуси скупает иностранную валюту уже 10 месяцев подряд и в исторически рекордных объемах: превышение суммы купленной физическими лицами наличной и безналичной валюты над суммой проданной за месяц валюты началось еще в декабре прошлого года и длится все 9 месяцев 2020-го, и за это время приобретено на чистой основе почти $1,6 млрд.
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