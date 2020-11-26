Эканоміка і фінансы Беларусі

в последнее время в условиях разрастающегося политического кризиса, уже перерождающегося в глубокий системный и грозящий институциональными разрушениями финансово-экономический кризис, у белорусских вкладчиков появился еще один, общий для всех, риск, связанный с надежностью и устойчивостью банковской системы страны. И поскольку чем дольше срок действия депозита – тем выше риск возможных потерь, то к дилеммам выбора валюты вклада и вида вклада (отзывной или безотзывной), добавился еще вопрос выбора срока депозита.
Политический кризис, грозящий перерасти в масштабный финансово-экономический, существенно повлиял на отношение белорусов к использованию банковских депозитов для хранения и приращения своих сбережений: из-за падения доверия к банковской системе страны сильно упали не только объем срочных вкладов, но и средний срок новых депозитов. Но особенно заметно кризис сказался на динамике новых депозитов физических лиц в иностранной валюте. Ведь, в отличие от белорусского рубля, который можно в крайнем случае, напечатать, тем самым не допустить дефолта по обязательствам в национальной валюте перед вкладчиками, иностранную валюту можно только заработать или одолжить.
Чистый спрос на иностранную валюту со стороны населения начался в Беларуси еще в декабре прошлого года, и длится все 10 месяцев 2020-го: белорусы скупают доллары уже 11 месяцев подряд. Такого длительного непрерывного периода чистой покупки валюты населением не было в стране уже 13 лет. При том, что в предыдущие 5 лет, наоборот, белорусы даже больше продавали валюты, чем покупали, а объем этого чистого предложения был наибольшим в истории. А в этом году уже чистый спрос на валюту близок к историческому рекорду.