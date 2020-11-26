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Эканоміка і фінансы Беларусі
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Світова економіка та світова економічна криза, процеси в світовій економіці, а також основні тенденції розвитку. Економіка США, Японії, Німеччини, Китаю - ресурси, роль та перспективи
  #<1234
Повідомлення Додано: Пон 02 лис, 2020 11:17

Главное – успеть забрать свои деньги. Какие вклады выбирают сейчас белорусы?

https://infobank.by/infolinebigview/gla ... -belorusy/

в последнее время в условиях разрастающегося политического кризиса, уже перерождающегося в глубокий системный и грозящий институциональными разрушениями финансово-экономический кризис, у белорусских вкладчиков появился еще один, общий для всех, риск, связанный с надежностью и устойчивостью банковской системы страны.
И поскольку чем дольше срок действия депозита – тем выше риск возможных потерь, то к дилеммам выбора валюты вклада и вида вклада (отзывной или безотзывной), добавился еще вопрос выбора срока депозита.


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Повідомлення Додано: П'ят 06 лис, 2020 17:44

Объем новых валютных депозитов физлиц в Беларуси упал до минимума за ..

https://infobank.by/infolinebigview/oby ... sya-lyudi/

диаграммы

Политический кризис, грозящий перерасти в масштабный финансово-экономический, существенно повлиял на отношение белорусов к использованию банковских депозитов для хранения и приращения своих сбережений: из-за падения доверия к банковской системе страны сильно упали не только объем срочных вкладов, но и средний срок новых депозитов.
Но особенно заметно кризис сказался на динамике новых депозитов физических лиц в иностранной валюте. Ведь, в отличие от белорусского рубля, который можно в крайнем случае, напечатать, тем самым не допустить дефолта по обязательствам в национальной валюте перед вкладчиками, иностранную валюту можно только заработать или одолжить.
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Повідомлення Додано: Чет 26 лис, 2020 23:22

Белорусы продолжают затариваться долларами. Такой длительной скупки валюты населением в Беларуси давно не было

https://infobank.by/infolinebigview/bel ... o-ne-bylo/

Чистый спрос на иностранную валюту со стороны населения начался в Беларуси еще в декабре прошлого года, и длится все 10 месяцев 2020-го: белорусы скупают доллары уже 11 месяцев подряд. Такого длительного непрерывного периода чистой покупки валюты населением не было в стране уже 13 лет.
При том, что в предыдущие 5 лет, наоборот, белорусы даже больше продавали валюты, чем покупали, а объем этого чистого предложения был наибольшим в истории. А в этом году уже чистый спрос на валюту близок к историческому рекорду.
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