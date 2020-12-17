Эканоміка і фінансы Беларусі

в последнее время в условиях разрастающегося политического кризиса, уже перерождающегося в глубокий системный и грозящий институциональными разрушениями финансово-экономический кризис, у белорусских вкладчиков появился еще один, общий для всех, риск, связанный с надежностью и устойчивостью банковской системы страны. И поскольку чем дольше срок действия депозита – тем выше риск возможных потерь, то к дилеммам выбора валюты вклада и вида вклада (отзывной или безотзывной), добавился еще вопрос выбора срока депозита.
Политический кризис, грозящий перерасти в масштабный финансово-экономический, существенно повлиял на отношение белорусов к использованию банковских депозитов для хранения и приращения своих сбережений: из-за падения доверия к банковской системе страны сильно упали не только объем срочных вкладов, но и средний срок новых депозитов. Но особенно заметно кризис сказался на динамике новых депозитов физических лиц в иностранной валюте. Ведь, в отличие от белорусского рубля, который можно в крайнем случае, напечатать, тем самым не допустить дефолта по обязательствам в национальной валюте перед вкладчиками, иностранную валюту можно только заработать или одолжить.
Чистый спрос на иностранную валюту со стороны населения начался в Беларуси еще в декабре прошлого года, и длится все 10 месяцев 2020-го: белорусы скупают доллары уже 11 месяцев подряд. Такого длительного непрерывного периода чистой покупки валюты населением не было в стране уже 13 лет. При том, что в предыдущие 5 лет, наоборот, белорусы даже больше продавали валюты, чем покупали, а объем этого чистого предложения был наибольшим в истории. А в этом году уже чистый спрос на валюту близок к историческому рекорду.
В августе население скупило иностранной валюты на все свободные деньги, оставив только «на жизнь», в сентябре чистый спрос на доллары и евро упал на порядок – BYN-рублей на скупку валюты просто не осталось. Но вот уже два месяца – в октябре и ноябре – чистая покупка валюты не только сохраняется, но даже увеличивается. Чистый спрос на иностранную валюту физическими лицами начался в Беларуси еще в декабре прошлого года, и длится все 11 месяцев 2020-го: белорусы скупают доллары уже целый год.
Одним из результатов начавшегося в августе политического кризиса в Беларуси, грозящего в дальнейшем всеобъемлющим ухудшением экономического положения страны, проблемами в финансовой сфере. Особенно проблемами во внешнем его секторе, стало падение доверия населения к банковской системе. И в опасениях за свои сбережения, размещенных в банках на депозитах, белорусы в августе стали выводить деньги из вкладов, особенно из валютных. Августом массовое изъятие населением иностранной валюты из банков не ограничилось: в сентябре «эвакуация» валюты из депозитов продолжилась, хоть и сократившись из-за наличия большой доли безотзывных вкладов, оставшись, тем не менее, на уровне наибольших месячных объемов в истории. Но на фоне стабилизировавшейся, во многом благодаря административным действиям, ситуации на валютном рынке, а это снизило градус паники, в октябре вынос валюты населением из банков сильно сократился. А в ноябре – еще уменьшился. И теперь он на уровне докризисных объемов. То есть, вывод валюты населением из банков продолжается, но уже не массово.
После эпичного августа, когда населением Беларуси было выведено из депозитов и кошельков на валютный рынок более 1 млрд белорусских рублей для конвертации в твердую валюту. Вот уже третий месяц процесс избавления от BYN-рублевых финансовых активов практически прекратился, частично сохранившись только в секторе срочных BYN-вкладов, где вынос денег продолжился, но в разы меньше по объему.
Денежная база в Беларуси за ноябрь резко увеличилась, достигнув исторического максимума своего объема – 11,475 млрд BYN, увеличившись за месяц на 1,17 млрд BYN – сразу на 11,4%! За год (с ноября 2019-го) денежная база выросла на 30,0%. А «покрытие» денежной базы золотовалютными резервами снизилось до 5,5-летнего минимума.