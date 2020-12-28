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Эканоміка і фінансы Беларусі
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на тему
Світова економіка та світова економічна криза, процеси в світовій економіці, а також основні тенденції розвитку. Економіка США, Японії, Німеччини, Китаю - ресурси, роль та перспективи
  #<1234
Повідомлення Додано: Пон 02 лис, 2020 11:17

Главное – успеть забрать свои деньги. Какие вклады выбирают сейчас белорусы?

https://infobank.by/infolinebigview/gla ... -belorusy/

в последнее время в условиях разрастающегося политического кризиса, уже перерождающегося в глубокий системный и грозящий институциональными разрушениями финансово-экономический кризис, у белорусских вкладчиков появился еще один, общий для всех, риск, связанный с надежностью и устойчивостью банковской системы страны.
И поскольку чем дольше срок действия депозита – тем выше риск возможных потерь, то к дилеммам выбора валюты вклада и вида вклада (отзывной или безотзывной), добавился еще вопрос выбора срока депозита.


диаграммы
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Повідомлення Додано: П'ят 06 лис, 2020 17:44

Объем новых валютных депозитов физлиц в Беларуси упал до минимума за ..

https://infobank.by/infolinebigview/oby ... sya-lyudi/

диаграммы

Политический кризис, грозящий перерасти в масштабный финансово-экономический, существенно повлиял на отношение белорусов к использованию банковских депозитов для хранения и приращения своих сбережений: из-за падения доверия к банковской системе страны сильно упали не только объем срочных вкладов, но и средний срок новых депозитов.
Но особенно заметно кризис сказался на динамике новых депозитов физических лиц в иностранной валюте. Ведь, в отличие от белорусского рубля, который можно в крайнем случае, напечатать, тем самым не допустить дефолта по обязательствам в национальной валюте перед вкладчиками, иностранную валюту можно только заработать или одолжить.
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Повідомлення Додано: Чет 26 лис, 2020 23:22

Белорусы продолжают затариваться долларами. Такой длительной скупки валюты населением в Беларуси давно не было

https://infobank.by/infolinebigview/bel ... o-ne-bylo/

Чистый спрос на иностранную валюту со стороны населения начался в Беларуси еще в декабре прошлого года, и длится все 10 месяцев 2020-го: белорусы скупают доллары уже 11 месяцев подряд. Такого длительного непрерывного периода чистой покупки валюты населением не было в стране уже 13 лет.
При том, что в предыдущие 5 лет, наоборот, белорусы даже больше продавали валюты, чем покупали, а объем этого чистого предложения был наибольшим в истории. А в этом году уже чистый спрос на валюту близок к историческому рекорду.
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Повідомлення Додано: Вів 08 гру, 2020 13:45

Белорусы не останавливаются. Скупка валюты длится уже год. А в ноябре она даже выросла

https://infobank.by/infolinebigview/bel ... e-vyrosla/

В августе население скупило иностранной валюты на все свободные деньги, оставив только «на жизнь», в сентябре чистый спрос на доллары и евро упал на порядок – BYN-рублей на скупку валюты просто не осталось.
Но вот уже два месяца – в октябре и ноябре – чистая покупка валюты не только сохраняется, но даже увеличивается.
Чистый спрос на иностранную валюту физическими лицами начался в Беларуси еще в декабре прошлого года, и длится все 11 месяцев 2020-го: белорусы скупают доллары уже целый год.
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Повідомлення Додано: Сер 09 гру, 2020 13:01

Как изменился средний срок депозита в Беларуси после известных событий

https://infobank.by/infolinebigview/opt ... n-sejchas/

Нацбанк Беларуси дает статистику новых депозитов в разрезе валют, видов вкладов и сроков их действия, по которой можно увидеть предпочтения вкладчиков, и как эти предпочтения изменяются.
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Повідомлення Додано: Пон 14 гру, 2020 23:50

Какая ситуация сейчас в Беларуси с валютными депозитами населения?

https://infobank.by/infolinebigview/kak ... aseleniya/
дыяграмы

Одним из результатов начавшегося в августе политического кризиса в Беларуси, грозящего в дальнейшем всеобъемлющим ухудшением экономического положения страны, проблемами в финансовой сфере. Особенно проблемами во внешнем его секторе, стало падение доверия населения к банковской системе.
И в опасениях за свои сбережения, размещенных в банках на депозитах, белорусы в августе стали выводить деньги из вкладов, особенно из валютных.
Августом массовое изъятие населением иностранной валюты из банков не ограничилось: в сентябре «эвакуация» валюты из депозитов продолжилась, хоть и сократившись из-за наличия большой доли безотзывных вкладов, оставшись, тем не менее, на уровне наибольших месячных объемов в истории.
Но на фоне стабилизировавшейся, во многом благодаря административным действиям, ситуации на валютном рынке, а это снизило градус паники, в октябре вынос валюты населением из банков сильно сократился. А в ноябре – еще уменьшился. И теперь он на уровне докризисных объемов. То есть, вывод валюты населением из банков продолжается, но уже не массово.
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Повідомлення Додано: Чет 17 гру, 2020 01:47

Объем срочных BYN-рублевых вкладов населения достиг дна

https://infobank.by/infolinebigview/oby ... o-daljshe/
диаграммы

После эпичного августа, когда населением Беларуси было выведено из депозитов и кошельков на валютный рынок более 1 млрд белорусских рублей для конвертации в твердую валюту. Вот уже третий месяц процесс избавления от BYN-рублевых финансовых активов практически прекратился, частично сохранившись только в секторе срочных BYN-вкладов, где вынос денег продолжился, но в разы меньше по объему.
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Повідомлення Додано: Чет 17 гру, 2020 23:55

В Беларуси включили печатный станок? Резко выросла денежная база

https://infobank.by/infolinebigview/v-b ... naya-baza/
диаграммы, сравнения по странам, в т.ч с Украиной

Денежная база в Беларуси за ноябрь резко увеличилась, достигнув исторического максимума своего объема – 11,475 млрд BYN, увеличившись за месяц на 1,17 млрд BYN – сразу на 11,4%! За год (с ноября 2019-го) денежная база выросла на 30,0%. А «покрытие» денежной базы золотовалютными резервами снизилось до 5,5-летнего минимума.
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Повідомлення Додано: Вів 29 гру, 2020 13:31

Что происходит с белорусским рублем?

https://infobank.by/infolinebigview/cht ... im-rublem/
диаграммы

Предпоследняя неделя 2020-го стала для белорусского рубля одной из самых провальных в этом году. Девальвация к главным иностранным валютам за 4 дня этой неполной недели (даже не за 5 дней, как в полной) оказалась одной из самых значительных и стремительных: 5-й – по уровню и скорости ослабления BYN-рубля к доллару, 6-й – к евро, и 3-й – по росту стоимости валютной корзины (из 52-х прошедших недель).
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