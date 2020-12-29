Эканоміка і фінансы Беларусі

Одним из результатов начавшегося в августе политического кризиса в Беларуси, грозящего в дальнейшем всеобъемлющим ухудшением экономического положения страны, проблемами в финансовой сфере. Особенно проблемами во внешнем его секторе, стало падение доверия населения к банковской системе.

И в опасениях за свои сбережения, размещенных в банках на депозитах, белорусы в августе стали выводить деньги из вкладов, особенно из валютных.

Августом массовое изъятие населением иностранной валюты из банков не ограничилось: в сентябре «эвакуация» валюты из депозитов продолжилась, хоть и сократившись из-за наличия большой доли безотзывных вкладов, оставшись, тем не менее, на уровне наибольших месячных объемов в истории.

Но на фоне стабилизировавшейся, во многом благодаря административным действиям, ситуации на валютном рынке, а это снизило градус паники, в октябре вынос валюты населением из банков сильно сократился. А в ноябре – еще уменьшился. И теперь он на уровне докризисных объемов. То есть, вывод валюты населением из банков продолжается, но уже не массово.