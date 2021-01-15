Эканоміка і фінансы Беларусі

Прошло уже 12 лет с момента знаменитой девальвации 2009 года, когда сразу после новогодних праздников белорусский обыватель, не сведущий в макрофинансовых проблемах государства и нисколько не интересующийся этим (а таких, после долгого, с начала 00-х, периода стабильного валютного курса – абсолютное большинство) был ошарашен резким, сразу на 20%, ростом курса доллара. То событие надолго «врезалось» в память белорусов. Теперь в конце каждого года люди задаются вопросом – не учудит ли государство сразу после Нового года снова что-нибудь этакое с валютным курсом? И несмотря на то, что с той девальвации прошло уже 12 лет, конец 2020 года стал ярким подтверждением вышесказанного: на фоне далеко не оптимальной, и это очень мягко сказано, финансово-экономической ситуации в Беларуси, особенно, что здесь более всего важно, во внешней сфере, белорусы резко увеличили скупку иностранной валюты – готовясь к худшему.
Неверие в долгосрочную курсовую стабильность своей национальной валюты, что ярче всего выражается в превалировании банковских сбережений – срочных вкладов – в иностранной валюте, а не в белорусских рублях – обычная уже для белоруса позиция, к которой привели систематические – раз в несколько лет, а то и по несколько раз за год – девальвации, сделавшие BYN-рубль самой ослабевшей валютой. Но закончившийся 2020-й стал годом наибольшего за последние 10 лет – с приснопамятного 2011-го – недоверия уже даже не столько к национальной валюте, сколько к непосредственно финансово-банковской системе Беларуси.