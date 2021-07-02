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Эканоміка і фінансы Беларусі

Эканоміка і фінансы Беларусі
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Світова економіка та світова економічна криза, процеси в світовій економіці, а також основні тенденції розвитку. Економіка США, Японії, Німеччини, Китаю - ресурси, роль та перспективи
  #<1 ... 6789
Повідомлення Додано: Пон 14 чер, 2021 19:15

Сколько автомобилей и на какую сумму ввозят белорусы?

https://infobank.by/infolinebigview/sko ... -belorusy/
maksimus silvestris
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Повідомлення Додано: Чет 17 чер, 2021 11:14

Объем депозитов населения в Беларуси упал до многолетнего минимума.

https://infobank.by/infolinebigview/oby ... biljnostj/
диаграммы

остатки на депозитах физических лиц сокращаются, а в мае это сокращение оказалось наибольшим с августа-сентября прошлого года, когда бушевали политические страсти, уличные протесты и обвал белорусского рубля.
maksimus silvestris
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Повідомлення Додано: Вів 29 чер, 2021 18:42

Что предусматривают санкции в отношении Беларуси, каковы будут последствия и выдержит ли их BYN-рубль?

https://infobank.by/infolinebigview/cht ... byn-rublj/

то это за санкции конкретно, что будет если к ним присоединится Украина и США
maksimus silvestris
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лип, 2021 16:59

Белорусский рубль ослаб – по версии народа, но укрепился – по версии Нацбанка

https://infobank.by/infolinebigview/bel ... a-kak-tak/
maksimus silvestris
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лип, 2021 17:18

дави бульбашей!
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