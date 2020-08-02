Ілон Маск, засновник компаній Tesla і SpaceX, піднявся в рейтингу найбагатших людей світу з п'ятого на четверте місце.
Дивися повний текст Ілон Маск увійшов до четвірки найбагатших людей світу.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 18 сер, 2020 12:06
Ілон Маск увійшов до четвірки найбагатших людей світу
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Ілон Маск увійшов до четвірки найбагатших людей світу.
Додано: Вів 18 сер, 2020 12:06
При этом самая дорогая компания мира выпустила всего около 300 000 авто. К примеру, другие автопроизводители, чья общая стоимость вместе взятых составляет 80% от цены Теслы, выпустили около 8 млн авто!
|