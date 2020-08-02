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Ілон Маск увійшов до четвірки
найбагатших людей світу

Ілон Маск увійшов до четвірки найбагатших людей світу
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 18 сер, 2020 12:06

Ілон Маск увійшов до четвірки найбагатших людей світу

Пропонуємо до обговорення:
Ілон Маск, засновник компаній Tesla і SpaceX, піднявся в рейтингу найбагатших людей світу з п'ятого на четверте місце.

Дивися повний текст Ілон Маск увійшов до четвірки найбагатших людей світу.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 18 сер, 2020 12:06

При этом самая дорогая компания мира выпустила всего около 300 000 авто. К примеру, другие автопроизводители, чья общая стоимость вместе взятых составляет 80% от цены Теслы, выпустили около 8 млн авто!
siriys
 
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Повідомлення Додано: П'ят 21 сер, 2020 11:15

siriys
Тесла поставила уже больше миллиона электромобилей. Но дело даже не в этом. Тесла делает не четырехколесные повозки с моторчиком и батарейкой.
Вот что думает о тесла генеральний директор Volkswagen Герберт Дісс:
«Найбільше мене хвилюють можливості систем допомоги водієві. 500 000 електрокарів Tesla функціонують, як єдина нейронна мережа, що безперервно збирає дані і надає клієнту новий досвід керування... Жоден інший виробник автомобілів не може зробити це сьогодні. На нас чекає ще довгий шлях, щоб наздогнати Tesla».
Тесла это ай-ти гигант. Владеющий софтом, которому в мире нет аналогов. Более того, как это ни странно, но еще никто не побежал вдогонку. Никто не собирает данные с дорог, так как это делает тесла уже много лет, поэтому для всех путь к настоящему автопилуту по большому счету еще даже не начинался.
Тесла не продает электрические повозки, а создает будущее. Несмотря на пафосность слов - все именно так. Спекулянты это понимают и активно скупают акции Теслы. Именно поэтому ее стоимость так велика и постоянно растет.
andrvin
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