Ілон Маск увійшов до четвірки найбагатших людей світу

Додано: П'ят 21 сер, 2020 11:15

siriys

Тесла поставила уже больше миллиона электромобилей. Но дело даже не в этом. Тесла делает не четырехколесные повозки с моторчиком и батарейкой.

Вот что думает о тесла генеральний директор Volkswagen Герберт Дісс:

«Найбільше мене хвилюють можливості систем допомоги водієві. 500 000 електрокарів Tesla функціонують, як єдина нейронна мережа, що безперервно збирає дані і надає клієнту новий досвід керування... Жоден інший виробник автомобілів не може зробити це сьогодні. На нас чекає ще довгий шлях, щоб наздогнати Tesla».

Тесла это ай-ти гигант. Владеющий софтом, которому в мире нет аналогов. Более того, как это ни странно, но еще никто не побежал вдогонку. Никто не собирает данные с дорог, так как это делает тесла уже много лет, поэтому для всех путь к настоящему автопилуту по большому счету еще даже не начинался.

Тесла не продает электрические повозки, а создает будущее. Несмотря на пафосность слов - все именно так. Спекулянты это понимают и активно скупают акции Теслы. Именно поэтому ее стоимость так велика и постоянно растет.